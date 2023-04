Hugh Jackman ha interpretado a Wolverine en un total de nueve películas de los X-Men desde el año 2000, y pronto sumará una más a la lista con Deadpool 3. Wolverine es un gran personaje, pero el actor australiano tiene otros en su filmografía que nos encantaría volver a ver en muchas películas. Sí, hablamos de Val Helsing.

En 2004, Hugh Jackman protagonizó la cinta de Van Helsing acompañado de Kate Beckinsale, David Wenham y Richard Roxburgh, todos bajo la dirección de Stephen Sommers. La película recibió críticas negativas, y si bien la taquilla no fue mala, tampoco fue lo mejor.

Estas dos situaciones llevaron a la tumba la idea de una secuela que marcara el inicio de una franquicia de horror y acción que, de alguna manera, también reviviera el tan anhelado Dark Universe que simplemente no ha podido suceder. Pero acá les contamos más del oscuro camino de Van Helsing y por qué nos gustaría volver a ver Hugh Jackman en este personaje.

Hugh Jackman como Van Helsing en 2004 / Foto: Universal Pictures

Los Van Helsing en la pantalla

Las primeras adaptaciones de Drácula

Nosferatu no sólo es una de las mejores películas dentro del género de terror, sino de la historia. Esta cinta de F. W. Murnau se estrenó en 1922 como una adaptación no oficial de la novela de Drácula de Bram Stoker publicada en 1897. Por lo que los nombres de los personajes cambiaron.

En lugar de Drácula vimo al Conde Orlok. Y en lugar del profesor Van Helsing, vimos al profesor Bulwer. Este sería el principio de una larga trayectoria de Van Helsing, un personaje complejo e interesante que por alguna extraña razón, no termina de convertirse en el centro de una franquicia. Pero ahorita llegamos a eso.

En 1931 tuvimos dos adaptaciones de Drácula, una en español y otra en inglés. La segunda es una de las cintas de horror más populares de todos los tiempos gracias a la interpretación de Bela Lugosi. Entonces, si tuvimos dos cintas, tenemos a dos Van Helsing. El primero fue el actor mexicano Eduardo Arozamena; y el segundo fue Edward Van Sloan.

Edward Van Sloan y Bela Lugosi como Van Helsing y Drácula / Foto: Getty Images

El mayor Van Helsing

Luego vino Peter Cushing, quien interpretó a Van Helsing en varias películas que arrancaron en 1958 con Horror of Dracula, la cinta de 1960 de Las novias de Drácula, Dracula A.D. 1972 y las secuelas de The Satanic Rites of Dracula y The Legend of 7 Gold Vampires. Quizá él sea el más icónico y popular de todos.

En 1970 se estrenó El conde Drácula con Herbert Lom como Van Helsing y el espectacular Christopher Lee como Drácula. Unos años después, Nosferatu de 1979 de Werner Herzog nos presentó a Walter Ladengast como Van Helsing. Ese mismo año se estrenó otra película titulada Drácula dirigida por John Badham que puso al grandioso Laurence Olivier como Van Helsing.

Peter Cushing como Van Helsing en 1958 / Foto: Getty Images Dracula’, directed by Ter

Los 80, 90 y los 2000

The Monster Squad de 1987 es una comedia de horror que tomó a varios de los monstruos de Universal para desarrollar su historia. Y entre los personajes principales estuvo Jack Gwillim como Van Helsing. Luego llegaron los 90 con una de interpretaciones más conocidas de Van Helsing.

En 1992 se estrenó Bram Stoker’s Dracula con el protagónico de Gary Oldman como el famoso Conde, mientras Keanu Reeves tomó el personaje del abogado Jonathan Harker. Winona Ryder se convirtió en Mina Murray, la prometida de Jonathan que resultó ser idéntica al antiguo amor de Drácula. Y Anthony Hopkins tomó el rol de Abraham Van Helsing.

Anthony Hopkins como Van Helsing en ‘Dracula’ / Foto: Columbia Pictures

Dos años después, en el 94, Peter Fonda tomó al personaje en Nadja de Michael Almereyda. Para arrancar el nuevo milenio, tuvimos a un inesperado Van Helsing de la mano de Christopher Plummer.

Y ya entrados en el nuevo milenio, hemos visto a dos Van Helsing. El primero, ya les contamos, se dio en 2004 con Hugh Jackman en la primera película centrada en el personaje. Y el otro se dio hasta 2012 con Rutger Hauer en el personaje para el director Dario Argento.

Rutger Hauer como Van Helsing en ‘Dracula’ de 2012 / Foto: IFC Midnight

Van Helsing con Anthony Hopkins

El trabajo de Francis Ford Coppola en Bram Stoker’s Dracula divide opiniones, pues no es la adaptación más fiel a la novel. Pero varios detalles de su producción fueron espectaculares: diseño de producción, edición, maquillaje y peluquería.

La película fue un éxito entre la crítica y la taquilla, y la realidad es que con el tiempo ha tomado mayor relevancia. Y la aceptación del público fue tan grande, que se habló de crear un Drak Universe integrado por varios personajes de terror cuyos derechos fueran propiedad de Universal.

Van Helsing en ‘Bram Stoker’s Dracula’ / Foto: Columbia Pictures

Fue así que se puso sobre la mesa un spin-off centrado en la figura de Van Helsing. Esta película nos mostraría al personaje pelear contra fuerzas sobrenaturales y aterradoras gracias a su extenso conocimiento y habilidades. La idea era recorrer varias partes del mundo como Hong Kong o San Francisco.

El mimso Francis Ford Coppola produciría la película que llevaría por el nombre Van Helsing’s Chronicles. Esto no es de sorprenderse, pues recordemos que en 1994, Kenneth Branagh dirigió a Robert De Niro en Frankenstein de Mary Shelley. Pero la película de Van Helsing nunca sucedió.

Francis Ford Coppola en la premiere de ‘Dracula’ / Foto: Getty Images

La secuela de Van Helsing con Hugh Jackman

La secuela de Van Helsing protagonizada por Hugh Jackman se puso sobre la mesa alguna vez, pero nunca se materializó. Muchos entendieron la decisión por las malas críticas que recibió la película en relación a los diálogos, los efectos especiales y porque en una sola entrega se presentaron tres monstruos/entidades relevantes: Drácula, Frankenstein, el Hombre lobo y las Novias de Drácula.

Pero con el paso de los años, se comenzó a cuestionar la decisión. Y 19 años después, muchos fans, e los nuevos y los viejos, han pedido que Hugh Jackman vuelva como el mítico Van Helsing. Le hemos dado muchas vueltas a esa idea y creemos que casi 20 años después sería ideal.

Hugh Jackman en ‘Van Helsing’ de 2004 / Foto: Universal Pictures

El Van Helsing de Bram Stoker es un hombre (aparentemente mayor) experto en muchos campos de la ciencia, la filosofía y la literatura, que si bien respeta ciertos rituales y tradiciones, también aprende de los nuevos descubrimientos. Todo esto le permite entender la extensión del mal de Drácula, así como sus debilidades.

En las películas solemos verlo como un cazador de vampiros, y eso fue lo que sucedió con Van Helsing. Pero quizá después de 20 años del estreno de la cinta, sea el momento correcto para tener una secuela donde veamos al personaje más apegado a la descripción original del autor. ¿Ustedes qué piensan?

La otra secuela que nunca fue

En 2014 se estrenó Dracula Untold que no dio resultados ni en taquilla ni en críticas. Unos años después, en 2017, se intentó ya de manera formal el Dark Universe con The Mummy y el protagónico de Tom Cruise. Pero tampoco dio resultado.

Había dos planes. Uno de ellos era hacer una secuela de Van Helsing que trajera de vuelta a Luke Evans como el vampiro para juntos cazar a la condesa Elizabeth Báthory. Otro guion de Van Helsing mostraría los orígenes del personaje, quien tras ser testigo de la muerte de sus padres en manos de monstruos como Drácula, comienza a cazarlos.

Luke Evans en ‘Dracula Untold’ de 2014 / Foto: Universal Pictures

De hecho, esta segunda propuesta estaría ligada a The Mommy a través del grupo secreto conocido como Prodigium. Pero el fracaso en taquilla y críticas de Dracula Untold y The Mommy hicieron que los planes se cancelaran.

Y la mala suerte no fue sólo para Van Helsing, sino también para La novia de Frankenstein. Para esta última los planes cambiaron en 2020 cuando Sebastián Lelio, el cineasta chileno, fichó a Scarlett Johansson junto a A24 y Apple TV+ para una cinta titulada Bride.