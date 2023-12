Lo que necesitas saber: Parece que Warner Bros. Discovery y Paramount estudian una posible fusión de ambas empresas, con varios puntos clave para fortalecer sus marcas.

Dos de los más grandes conglomerados de medios estarían analizando la posibilidad de unir fuerzas. De acuerdo con diversos medios estadounidenses (quienes citan al sitio web de noticias Axios), se estaría negociando una fusión de Warner Bros. Discovery y Paramount.

Según esto, David Zaslav (director ejecutivo de WBD) y Bob Bakish (director ejecutivo de Paramount Global) se reunieron recientemente en Nueva York para hablar sobre la posible fusión de ambas compañías.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

La negociación por la posible fusión entre Warner Bros Discovery y Paramount

Hay que ser claros: todo se ha manejado como una posibilidad remota, al menos por el momento. Y así como Axios lo dio a conocer, otros reconocidos medios de la escena hollywoodense han confirmado que hubo una reunión entre Zaslav y Bakish.

Debido a que es una negociación preliminar, los detalles son escasos. Se sabe que además de la plática con Bakish, David Zaslav también mantuvo una reunión con Shari Redstone, quien es la directora ejecutiva de National Amusements Inc. (accionistas mayoritarios de Paramount Global).

Según lo que una fuente anónima dijo a Deadline, Redstone estaría dispuesta para acceder a la venta. Pero como dijimos –y debemos reiterar–, por el momento no hay nada oficial, así que en una instancia final, las negociaciones podrían no avanzarían. Eso sí, ya se habla de los posibles puntos fuertes de la rumorada fusión de Warner Bros Discovery y Paramount…

David Zaslav, el CEO de Warner Bros. Discovery/Foto: Getty Images

Los puntos clave que se habrían platicado en la reunión

El sitio Axios menciona que la plática entre Zaslav y Bakish arrojó algunas ideas de lo que implicaría la fusión entre Warner Bros Discovery y Paramount. Por ejemplo, de concretarse, buscarían juntar las dos plataformas de streaming principales de cada empresa: Max (que en Latinoamérica aún se conoce como HBO Max) y Paramount+.

También se habla de una combinación de las dos fuerzas informativas de cada compañía, es decir, CNN (WBD) y CBS News (Paramount), que de juntarse los convertiría en la máxima potencia en cuanto a medios noticiosos. Y algo similar ocurriría con las marcas TNT Sports y CBS Sports.

Bob Bakish, CEO de Paramount Global. Foto: Getty.

¿Por qué se analiza la fusión de Warner Bros Discovery y Paramount Global?

Por ahora, se menciona que habría dos propuestas sobre la mesa: una sería que WBD absorbiera únicamente Paramount Global… Y la otras es que compren a la empresa matriz, la ya mencionada National Amusements Inc. No se sabe cuál sería la prioritaria.

Axios menciona que “Paramount está bajo una enorme presión para encontrar un socio o comprador estratégico“. Esto quiere decir que buscarían un accionista poderoso que pueda absorber la buena cantidad de deuda que registran.

No es como que WBD no enfrente deudas tampoco, ya que por eso han hecho ajustes en varias de sus marcas para limitar gastos. Sin embargo, parecen tener más claro el panorama para liberar esa presión… Veremos qué pasa con la supuesta fusión de Warner Bros Discovery y Paramount, a ver si avanza o no.

Logo de Warner Bros Discovery. Foto: WBD

La noticia llega luego de que la propia Warner Bros Discovery recientemente lograra un acuerdo con el estudio cinematográfico A24, con el que las películas de este último llegarán en exclusiva a plataformas de la cadena tras su estreno en cines. Aquí les contamos todo el rollo.

Te puede interesar