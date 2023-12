Lo que necesitas saber: Ahora, las películas de A24 llegarán a la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery directamente después de su estreno en cines... ¿Pero esta estrategia también aplicará para México? Te contamos.

La competencia en el mercado de las plataformas de streaming está densa, y hay quienes intentan darle a su servicio un extra que asegure buen contenido. Sí, con esto nos referimos al acuerdo entre A24 y HBO Max (o mejor dicho Max, como ya se conoce en EE.UU) que recién se dio a conocer.

Con esta alianza, se asegura que las películas del reconocido estudio de cine lleguen a la plataforma de transmisión de Warner Bros. Discovery (WBD), ya sean cintas lanzadas anteriormente o que estén próximas a ser lanzadas. Bastante cool el asunto, ¿no?

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

El acuerdo entre A24 y HBO Max

Todo este rollo se da debido a terminó la alianza que la casa productora neoyorquina tenía con Showtime, uno de los canales y servicios de transmisión de Paramount. Y como el camino quedó libre, Warner Bros. Discovery no se quedó con los brazos cruzados…

El nuevo acuerdo entre A24 y HBO Max permitirá que las películas del estudio cinematográfico lleguen a la plataforma de streaming una vez que terminen su periodo de exhibición en salas de cine. Un ejemplo: cuando la próxima The Iron Claw deje de proyectarse en cines, se agregará al catálogo de la plataforma para que la veas en la comodidad del lugar que quieras.

‘The Iron Claw’ es una de las próximas películas de A24, con los protagónicos de Zac Efron y Jeremy Allen White. Foto: A24.

Según menciona Variety, otras de las películas para las que aplicará esta estrategia serán Priscilla de Sofia Coppola, Dream Scenario con Nicolas Cage, la nueva versión de la película-concierto Stop Making Sense de Talking Heads, The Zone of Interest, entre otras.

Y sí, esto incluye también otras cintas lanzadas anteriormente como The Whale con Brendan Fraser, Uncut Gems con Adam Sandler, la ganadora del Oscar Everything Everywhere All At Once… En fin, una muy buena parte del catálogo de A24 de años pasados también forma parte de esta alianza con HBO Max.

Pero no solo eso, eh. El acuerdo entre A24 y Warner Bros. Discovery también permitirá que los largometrajes –ya sean pasados o próximos a estrenarse– lleguen a los canales de TV de paga de HBO, así como a la emisión del canal de cable Cinemax. Desde luego, esto también aplica bajo el criterio de que los filmes primero concluyan su periodo de proyección en cines.

Checa nuestra entrevista con los directores de ‘Everything Everywhere All At Once’, una de las películas más importantes que ha dado A24 y que forma parte del acuerdo entre el estudio y Warner Bros. Discovery/HBO Max.

Recordemos también que A24 y HBO/Warner Bros. Discovery han trabajado juntos anteriormente, aunque en el terreno de las series. El estudio de cine también forma parte del equipo de producción de series como Euphoria y The Idol, así que quizá no es tan descabellado que se lograra esta alianza.

¿Aplicará también para México y Latinoamérica?

He ahí la duda de varios respecto al acuerdo con A24. Recordemos que HBO Max cambió su nombre a MAX luego de la fusión de la anteriormente conocida WarnerMedia con Discovery Inc (que fue lo que dio paso a Warner Bros. Discovery).

Y en ese sentido, esta nueva alianza solo aplicaría por el momento para Estados Unidos, que es el único país donde se ha concretado el renombramiento de marca de HBO Max a MAX. De hecho, Variety explica que la negociación solo comprende ahora a EE.UU. Pero hay una posibilidad…

Max llegará a Latinoamérica en el 2024. Foto: Especial.

El cambio de HBO Max a MAX también llegará a México y Latinoamérica. En un primer momento, se anunció que esto sucedería en otoño de este 2023, pero Warner Bros. Discovery aplazó los planes y está confirmado que el rebranding de marca llegará en algún momento del 2024 a nuestro país.

Hay que tener claro que esto no asegura –aún– que el acuerdo entre A24 y HBO Max (o bueno, MAX, nomás que todavía no nos acostumbramos a decirle así jeje) aplique también en México y América Latina.

Habrá que esperar una futura confirmación de WBD, pero no cabe duda que Warner y MAX se apuntaron un negociazo con A24, ¿no lo creen? Mientras tanto, aquí les contamos sobre las series que llegarán a la plataforma de streaming en el 2024.

