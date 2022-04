Parece que este año, Marvel Studios la romperá por completo en todo el mundo, como lo viene haciendo desde hace un buen rato. No solo estrenaron Moon Knight y en los próximos meses seguirán presentando producciones para Disney+, también regresarán a la pantalla grande con un par de películas que ya tenemos muchas ganas de ver. Entre ellas por supuesto que está Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Como recordarán, las cosas se pusieron bastante intensas luego de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, con Stephen Strange tratando de arreglar el relajo que Peter Parker armó en el multiverso. Sin embargo, parece que en esta ocasión, el Hechicero Supremo necesitará de varios aliados para enfrentar y derrotar la amenaza que se avecina. Sin embargo, aunque no lo crean, el principal enemigo de esta cinta no es precisamente un villano del MCU.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness / Foto: Marvel Studios

En Arabia Saudita y más países prohibirán ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Resulta que de acuerdo con medios como IndieWire, algunos países como Arabia Saudita, Qatar y Kuwait prohibirán la proyección de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y dejará al público sin chance de ver la nueva película de Marvel Studios. ¿La razón? Porque la cinta dirigida por Sam Raimi incluye a un personaje LGBTQ+ que como recordarán, en estos lugares del mundo, la homosexualidad es ilegal y todo contenido referente es censurado sin excepción.

El personaje del que hablan es ni más ni menos que América Chávez (interpretada por Xochitl Gómez), que es lesbiana en esta historia y también en los cómics de Marvel. Esta producción estaba planeada para estrenarse el 6 de mayo, pero las preventas ya no están disponibles en dichos países, aunque en algunos sitios como los Emiratos Árabes Unidos todavía se pueden comprar boletos para las primeras funciones.

Disney y Marvel Studios han sufrido con la censura en esta región del mundo

Cabe aclarar que Doctor Strange in the Multiverse of Madness no es la única película de Marvel Studios que han censurado en Arabia Saudita, Kuwait y Qatar. Eternals también resultó afectada por esta misma situación, ya que mostraron al primer superhéroe gay de la compañía (Phastos) e incluyeron a una pareja del mismo sexo. A pesar de que estos tres países exigieron que se hicieran ediciones para proyectarlas, pero ante esta situación, Disney se negó.

Sin embargo, la casa de Mickey Mouse también se ha visto afectada por la censura en esta región del mundo por otra cinta. La versión de Steven Spielberg de West Side Story de igual manera sufrió en estas naciones, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Omán, y todo por el personaje Anybody, que en el guión lo describen como transgénero y lo interpreta la actriz no binaria, Iris Menas.

Kumail Nanjiani como Kingo y Brian Tyree Henry como Pastos en ‘Eternals’/Foto: Marvel Studios