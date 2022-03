Agárrense: ¿Patrick Stewart en verdad confirmó su aparición en la próxima cinta de ‘Doctor Strange’?

El universo cinematográfico de Marvel se expande y el multiverso nos está volviendo locos con todas las posibilidades que podríamos ver en pantalla, sobre todo en el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Como recordarán, el más reciente tráiler de la película se lanzó el día del Super Bowl LVI y una de las cosas que más levantó la emoción fue la rumorada aparición de Patrick Stewart, quien hace ilusión entre los fans pues retomaría su papel como Charles Xavier de los X-Men.

Claro que esto último solo lo podremos confirmar hasta que se estrene la película el próximo 6 de mayo… pero la ilusión sigue a flote y más ahora que el propio Patrick dio algunas declaraciones que de alguna manera parecen afirmarlo. ¿Veremos de regreso en acción al querido Profesor X?

Primero negó aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

No es nada nuevo que ciertos actores, en primera instancia, nieguen su aparición en películas de Marvel Studios cuando se encuentran implicados en ellas. Hasta resulta obvio pues le quitaría cierta emoción al estreno. El caso más recordado y de hecho muy reciente es el de Andrew Garfield, quien no se cansó de negar su participación en Spider-Man: No Way Home… y bueno, ya sabemos que pasó al final (para fortuna nuestra como espectadores).

Ahora, es Sir Patrick Stewart quien está pasando por una situación similar pues se rumora que retomará su papel como Charles Xavier de los X-Men, esto para hacer una aparición especial en la próxima cinta de Doctor Strange. Como dijimos antes, la idea cobró fuerza luego de que se estrenará el más reciente tráiler de esta cinta pues por ahí, se escucha una voz muy parecida a a la del actor. Además hay una secuencia de video -no muy clara en realidad- que invita a pensar en que el Profesor X está listo para entrarle al MCU.

Pero bueno, parece que el buen Patrick Stewart está aplicando las mañas de Garfield. En diversas entrevistas, se le ha preguntado al actor británico sobre los rumores de su aparición en la próxima cinta de Marvel Studios. Así, por ejemplo, Stewart respondió “¿Quién es Dr. Strange?” en una entrevista que le realizaban con motivo de Star Trek: Picard.

Lo mismo ocurrió cuando hace un par de semanas cuando dijo: “la gente ha estado imitando mi voz desde que subí al escenario hace 60 años. Entonces, no puedo ser responsable de eso“, esto en una entrevista que le hicieron en el portal Comicbook donde le preguntaron sobre si era su voz la que se escuchaba en el tráiler más reciente de Doctor Strange 2… pero ahora, hay nuevas declaraciones para pensar en que sí estará en la película protagonizada por Benedict Cumberbatch.

¿Patrick Stewart confirma su aparición?

En una nueva entrevista ahora para el canal de YouTube Jake’s Takes. Patrick Stewart volvió a hablar de su supuesta aparición en la nueva cinta de Doctor Strange y parece que de alguna manera, podría haber confirmado su aparición. El periodista Jake Hamilton le preguntó al actor sobre cómo reaccionó tras el estreno del tráiler el día del Super Bowl, sobre todo cuando apareció esa voz similar a la suya.

“Tenía mi teléfono apagado cuando sucedió, por lo que no estuve al tanto de nada. Fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté, miré mi celular y vi que me habían bombardeado las respuestas… Mi gente de relaciones públicas me pasó la reacciones que habían detallado para enviarme. En realidad, no reconocí mi propia voz; sonaba diferente. Si tenía un resfriado o algo así, no lo sé. Me quedé asombrado porque todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro y, creo, el lóbulo de mi oreja, nada más. Se habrían hecho tantas conexiones, pero me agradó”.

Por la manera en que formuló su respuesta, uno podría pensar fácilmente que sin querer confirmó su aparición en la próxima cinta de Doctor Strange. Pero también hay que decir que está no es una confirmación oficial o algo por el estilo como han especulado por ahí. Se vale emocionarse desde luego, pero solo sabremos la verdad hasta el estreno de la cinta o en un próximo tráiler donde podría aparecer el personaje de lleno sin tapujos. Habrá que esperar pacientes.