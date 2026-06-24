La nueva serie estrella de Netflix es Te encontraré o I Will Find You, un thriller criminal de ocho episodios protagonizado por Sam Worthington (Avatar) y Britt Lower (Severance), junto a Milo Ventimiglia (This Is Us). Y hasta ahora es el mayor debut de la plataforma de 2026.

Con sus 24 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, Te encontraré va en camino a superar otros trancazos de Netflix como His & Hers, One Piece y Teach You a Lesson. Dudamos que alcance a Bridgerton con su cuarta temporada, pero uno nunca sabe.

Ahora bien. Con toda la conversación que hay en redes alrededor de Te encontraré, nos dimos a la tarea de verla/maratonearla para contarles qué podría haber detrás de su éxito.

Britt Lower y Sam Worthington en ‘Te encontraré’ / Foto: Netflix

Te encontraré: ¿basada en hechos reales?

A veces, las series que son más exitosas son las que están basadas en hechos reales, lo que aumenta el morbo y la fascinación alrededor de una producción.

No es el caso de Te encontraré, la cual es una ficción 100 por ciento; está basada, eso sí, en el libro homónimo de Harlan Coben, publicado en 2023, uno de los autores más exitosos de los últimos años. De hecho, Coben tiene un acuerdo con Netflix para adaptar sus novelas a series o películas.

Te encontraré es la última y quizá más exitosa, pero tenemos En fuga, Safe o Engaños, adaptadas en inglés, o la producción española de El inocente, con Mario Casas.

Harlan Coben, autor de ‘Te encontraré’ / Foto: Shutterstock

¿De qué trata?

La serie tiene al centro de su historia a David Burroughs, un sujeto sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de su hijo Matthew. Él asegura ser inocente, pero todas las evidencias lo señalaban como el único responsable de la violenta muerte del niño.

Un día recibe la visita de Rachel, hermana de su exesposa, quien le dice que Matthew podría estar vivo. ¿Cómo? Ese es el misterio pensando que hubo un cadáver, un funeral y todo.

Esto desencadena una serie de sucesos y eventos que lo llevan a escapar de prisión y desmenuzar el complot detrás de la desaparición de su hijo. Porque sí, está vivo.

Por supuesto que hay peleas y secuencias de acción, intrigas y teorías de conspiración que involucran a personas de mucho dinero y a inocentes que vieron cómo su vida daba un giro total con una tragedia de este tamaño.

El elenco de Te encontraré

Si nos decidimos por ver Te encontraré, más allá de subirnos a la tendencia, es porque queríamos ver a Britt Lower. La extrañamos, pues no ha estado precisamente muy activa desde el cierre de la segunda temporada de Severance a inicios de 2025.

Pero también porque es bueno ver a Sam Worthington en algo que no sea Avatar y tener de regreso al gran Milo Ventimiglia. El resto del elenco lo conforman Erin Richards, Jonathan Tucker, Peter Outerbridge, Madeleine Stowe y más.

Britt Lower y Sam Worthington en ‘Te encontraré’ / Foto: Netflix

¿Vale la pena echarle un ojo?

Es una serie dinámica y rápida que se consume de la misma manera. Entonces, si vas a echarte un maratón, Te encontraré es una serie ideal, y quizá de ahí viene el éxito desmedido que registra hasta ahora.

Sin embargo, también seremos muy honestos. Las actuaciones no son muy destacadas. Y, en ese caso, hacemos responsable directamente al guion, el cual está plagado de frases forzadas y conversaciones burdas que no suman a la historia, de por sí complicada de seguir a partir de la conspiración que sirve como contexto.

Milo Ventimiglia en ‘Te encontraré’ / Foto: Netflix

Y otra cosa. Pensamos que ya habíamos superado esta parte en que las persecuciones fallidas suceden porque las autoridades son tremendamente incompetentes y los fugitivos tienen voluntad de hierro (y vida de gato) para probar su inocencia. Te encontraré es esa clase de serie.

Entonces, si quieren ver algo que valga la pena en términos de producción y demás, Te encontraré no es la serie que esperan. Y ya haciendo la estocada final, pretende emular Oldboy pero… evidentemente no lo logra.

Pero si la quieren pasar bien entre frustraciones y revelaciones exageradas, entonces llegaron al lugar correcto.