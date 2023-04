Esto es lo que pasa si marcas al número que aparece en 'Super Mario Bros. La Película'

‘Super Mario Bros. La Película’ sigue siendo uno de los temas de conversación más relevantes de la actualidad, pues ya sea por sus decenas de referencias dentro de la película o canciones como la de “Peaches”, la cinta ha sido recibida con amor por los fans de Nintendo.

Y a medida que pasan los días salen más detalles curiosos sobre ‘Mario Bros. La Película’. El más reciente de ellos es lo que ocurre si marcas al número que aparece en la película y donde Mario y Luigi promocionan sus servicios de plomería.

Mario y Luigi en ‘Super Mario Bros. La Película’. Foto: Illumination/Universal Pictures.

¿Se acuerdan del número para plomería que aparece en ‘Super Mario Bros. La Película’?

Si ya fueron a ver la película seguramente recuerdan ese comercial de ‘Super Mario Bros.’ donde los hermanos promocionan sus servicios como plomeros. Al final del video y luego de la participación de una mujer, aparece un cartel con un número telefónico.

Es el 925-55-2746 (925-55-Mario) el número a marcar para contratar los servicios de Mario y Luigi. Sin embargo, ¿es un teléfono real al que la gente puede marcar y alguien sí contesta, como ha ocurrido en otras películas? La respuesta a esa pregunta es: sí.

Este número de teléfono aparece en ‘Super Mario Bros. La Película’. Foto: Illumination/Universal Pictures.

Pues es un número real al que pueden marcar por teléfono

Al igual que en series como ‘How I Met Your Mother’ y ‘El Juego del Calamar’, o en películas como ‘Don’t Look Up’ e ‘IT’, el número que aparece en ‘Super Mario Bros. La Película’ es real y de hecho los mismos Mario y Luigi contestan a quienes marcan.

Claro que dependerá del país, pues si marcan a ese número desde México tendrán que agregarle la lada que es 001. Luego marcan los demás dígitos y esperan a que alguno de los dos hermanos plomeros les conteste (en inglés) y les recomiende mandar un mensaje al mismo número.

Si marcan el número por teléfono, les contestará Mario o Luigi. Foto: Illumination/Universal Pictures.

Les contestará la voz de Mario o Luigi en ‘Super Mario Bros. La Película’

Por supuesto que el mensaje que escuchan (el cual tiene un acento italiano bastante remarcado) es automatizado, aunque eso no quita la emoción que nos da el escuchar a los personajes de la reciente y exitosa cinta por parte de Nintendo e Illumination Studios.

Y es que los últimos reportes indican que ‘Super Mario Bros. La Película’ ya logró recaudar más de 500 millones de dólares a nivel mundial, por lo cual se ha convertido en la adaptación de un videojuego en el cine más taquillera de la historia.

Imagen de ‘Super Mario Bros. La Película’. Foto: Illumination/Universal Pictures.