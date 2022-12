Hablar de Pulp Fiction es referirse a, posiblemente, la película más emblemática de Quentin Tarantino. Y lo es por muchos aspectos que van desde su historia hasta el elenco de lujo que nos presentó en su momento.

Uma Thurman, Samuel L. Jackson, John Travolta, Bruce Willis, Tim Roth… en fin, el reparto de la cinta estaba en un punto muy alto y es posiblemente uno de los más llamativos que se vieron en la industria cinematográfica de los 90. Y aunque no lo crean, pudo tener a otra mega estrella en sus filas: sí, nos referimos a Johnny Depp.

Johnny Depp. Foto: Getty

La polémica lista del elenco de Quentin Tarantino para ‘Pulp Fiction’

No es realmente algo nuevo el dato sobre que Johnny Depp pudo formar parte de Pulp Fiction… O bueno, al menos estuvo en una lista de posibles opciones para el papel de Pumpkin que terminó en manos de Tim Roth. Sin embargo, la razón sobre por qué no se concretó el fichaje de la estrella de El joven manos de tijera para la obra de Quentin Tarantino, siempre ha estado presente.

Y es que ha sido el propio Tarantino quien explicó su decisión de descartar a Depp para ese rol. El afamado director tuvo una reciente entrevista en el podcast 2 Bears 1 Cave y ahí, mencionó que el estudio de producción de la película lo cuestionó sobre las opciones para ciertos papeles.

Tarantino. Foto: Getty Images

De acuerdo con lo que dijo Quentin Tarantino en la entrevista, en internet circula una supuesta ‘lista de deseos’ en la que vienen los nombres de los actores que él aparentemente quería para la película. Pero el director también explica que esta lista no era como tal la elección de estrellas que estaba exigiendo para la cinta; solo fue una especie de borrador con los nombres que se le vinieron a la mente en primera instancia.

“En internet hay algo flotando sobre mi lista de deseos del elenco de Pulp Fiction... En realidad, no es eso. No sabía exactamente quién quería que interpretara este papel… así que escribí una lista gigante con un montón de nombres. Quería que todos fueran aprobados previamente sin saber si iba a funcionar, si tendría buena vibra con la persona o si incluso haríamos un buen trabajo, pero quería que los aprobaran“, dijo Tarantino.

Quentin Tarantino y el elenco de ‘Pulp Fiction’ en Cannes 1994. Foto: Getty

La lista de Tarantino sobre posibles actores para ‘Pulp Fiction’. Foto: Especial.

La razón por la que el director descartó a Johnny Depp

Según parece, algunos actores como Johnny Depp aparecían un par de veces en el listado pues fueron considerados para hasta dos personajes. Es decir, si determinado actor no se quedaba con uno de los papeles, tenía chance de interpretar otro rol.

En el caso de Depp, su nombre aparecía como posibilidad para el personaje del dealer Lance (que terminó en manos de Eric Stoltz) y también era la tercera opción para Pumpkin (que al final se quedó con Tim Roth).

Tim Roth como Pumpkin. Foto: Miramax Films

Al estudio de producción de la película, le sacó de onda que una figura de la talla de Johnny Depp no fuera la primera opción para ninguno de los personajes, especialmente el de Pumpkin. Así que los ejecutivos le preguntaron a Quentin Tarantino por qué le iba a ofrecer primero este personaje a Roth y no a Depp. Y según esto, también se le dijo al director que no le iban a ofrecer el papel a Roth hasta que los otros candidatos lo rechazaran.

Pero Quentin, que quería sí o sí a Tim Roth, imaginó que el estudio tenía la urgencia de asegurar un buen ingreso de taquilla con otra mega estrella como Depp (aún cuando el elenco ya era destacado de todas formas).

Así le respondió Tarantino a los ejecutivos en ese momento: “¿Ustedes creen que Johnny Depp interpretando el papel de Pumpkin, que solo aparece en la escena inicial y al final de la película, en verdad creen que eso añadirá más a la taquilla?”. Pueden ver la entrevista del director en 2 Bears 1 Cave a continuación.

¿Cómo fue que ‘Pulp Fiction’ terminó en manos de Miramax Films?

Seguramente se están preguntando cuál era el estudio de producción que le estaba poniendo trabas a Quentin Tarantino con el elenco de Pulp Fiction. Bueno, ese sería TriStar Pictures.

En un artículo de Los Angeles Times de 1993 que pueden leer POR ACÁ, se especifica que TriStar decidió no continuar con la producción de la película de Tarantino debido a que sintieron que sería muy difícil de comercializar. Recordemos que para ese momento, Quentin había logrado llamar la atención de la industria con Reservoir Dogs de 1992 que si bien triunfó en festivales de cine, su recepción en cines comerciales no fue tan destacada.

El elenco de ‘Pulp Fiction’. Foto: Getty

Bajo la idea de que Pulp Fiction podría seguir la línea violenta y descarada de Reservoir Dogs, y agregándole que querían imponer sus términos sobre el elenco sin el consentimiento total del director, TriStar se hizo a un lado y dejó de financiar el proyecto de Quentin Tarantino.

Al final, Tarantino -amante ferviente de que le den la libertad creativa- y su equipo volvieron a abrirse a las ofertas de otros estudios, concretando finalmente un acuerdo con Miramax Films. Vaya cosa más enredada, ¿no lo creen?