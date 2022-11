Después de 25 años, Titanic sigue siendo una de las películas más grandes, espectaculares y determinantes en la historia del cine. Su taquilla es sólo aquella punta del iceberg, pues debajo hubo una producción de proporciones épicas para representar una de las tragedias más conocidas del siglo XX.

James Cameron dedicó varios años de su vida para trabajar en esta cinta, la cual lo consagró como un director de escala que, sorpresivamente, logró superar el éxito 12 años después con Avatar. Y ahora, tras otros 13 años de espera, está a punto de entrarle a la contienda de las taquillas con The Way of Water (la cual sí o sí debe recaudar miles de millones de dólares para ser redituable).

Pero es Titanic la que permanece en nuestra memoria de la misma manera en la que Rose recuerda a Jack. Y hablando de estos personajes, también le debemos a James Cameron el ascenso de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio a estrellas internacionales. ¿Pero sabían que uno de ellos estuvo a punto de no aparecer en Titanic?

La mano de Rose (Kate Winslet) en una escena de sexo en ‘Titanic’ / Foto: 20th Century Fox

Leonardo DiCaprio casi pierde a Jack

Hay películas cuyos personajes son tan memorables gracias a las actuaciones, que simplemente no podemos imaginar a otro actor en su lugar. Keanu Reeves terminó con el papel de Neo en The Matrix, pero las hermanas Wachowski primero tenían en mente a Will Smith. ¿Lo imaginan? ¡De ninguna manera!

Podemos mencionar varios ejemplos así entre rechazos, conflictos de agenda, directores que se arrepintieron de su primera decisión, o incluso actores que se pusieron tan complicados durante el proceso, que les dijeron adiós antes o después de filmar. Y en esta última categoría estuvo a punto de entrar Leonardo DiCaprio con Titanic.

Still de ‘Titanic’ de 1997 / Foto: Getty Images

La cosa estaba así. Para cuando comenzaron a filmar Titanic, DiCaprio ya tenía varios éxitos comerciales y de críticas bajo el brazo. Además, era la joven promesa de Hollywood en todos los sentidos. Por lo que James Cameron lo buscó para su próximo blockbuster titulado Titanic.

Cameron y DiCaprio se reunieron para hablar del papel. Todo salió bien aquí, y se citaron para una segunda reunión. DiCaprio llegó a la oficina y pensó que sería una reunión para conocer a Kate Winslet, quien ya estaba asegurada con el papel de Rose.

Sin embargo, Cameron quería hacer un screen test con él; es decir, que leyera el guion, grabarlo y ver qué tal salían las cosas. Pero el actor se negó y dijo “No, yo nunca leo”. Por lo que el director le dio la mano y le agradeció por haberse interesado en el papel.

Leonardo DiCaprio en la premiere de ‘Titanic’ en 1997 / Foto: Getty Images

“Espera, espera. Si no leo, ¿no me dan el papel?, ¿sólo así?“, preguntó impresionado. Y James Cameron le respondió, “Sí. Mira. Esta es una película enorme que me va a tomar dos años de mi vida. Y tú harás otras cinco cosas mientras yo esté en postproducción. No la voy a arruinar tomando una mala decisión en el casting. Así que si quieres el papel, debes leer“.

Cameron dijo que a la hora de hacer el screen test, la energía con DiCaprio era bastante negativa. Pero en cuanto dijo “Acción”, el actor se transformó en Jack, Kate en Rose, y supo que había elegido correctamente a sus actores. El resto es historia…

Titanic, la tercera película más taquillera en la historia

Titanic ocupó el primer lugar de la taquilla internacional por 12 años hasta que Avatar llegó en 2009, y obtuvo el segundo lugar. En 2019 se estrenó Avengers: Endgame, y llegó al primer lugar… pero uno tiempo después, Avatar volvió a arrebatarle el lugar. Y hasta ahora, así permanece.

Como les contábamos, Cameron está a punto de estrenar Avatar: The Way of Water, la cual debe recaudar más de dos mil millones de dólares para recuperar la inversión y considerarse una película redituable. ¿Lo logrará, una vez más, James Cameron?

No lo sabemos. Pero lo que sí es que la tiene más difícil, pues apenas la taquilla se va recuperando tras la pandemia. Algunas películas a las que les apostábamos todo, les fue muy mal en recaudación mientras otras han sido un éxito rotundo (nos referimos específicamente a Top Gun: Maverick). Así que es un volado.