Nada de lo que se diga sobre El templo de los huesos, la nueva película de la franquicia Exterminio dirigida por Nia DaCosta, prepara al espectador para lo que realmente es: una experiencia gore, perturbadora y brutal, pero también extrañamente cómica y tierna.

La historia presenta a Jimmy Crystal, uno de los villanos más inquietantes del cine de terror reciente, líder de un culto que se convierte en la mayor amenaza. Lo más escalofriante es que Jimmy Crystal está inspirado en un criminal real, uno de los depredadores más infames del Reino Unido. Su nombre: Jimmy Savile.

28 Years Later

28 Years Later, estrenada en 2025, bajo la dirección de Danny Boyle y escrita por Alex Garland, marca el regreso de la franquicia Exterminio con una historia centrada en Spike, un niño que vive aislado en Holy Island y debe salir al mundo para salvar a su madre enferma.

Una vez fuera, reconoce que tanto el verdadero peligro como las acciones más puras del amor amor, vienen de las personas. Los infectados actúan conforme a su instinto sino es que naturaleza, pero son las personas las que toman decisiones conscientes de hacer el bien y el mal.

Imagen de ’28 Years Later’ / Foto: Sony Pictures

En su viaje conoce al doctor Ian Kelson (Ralph Fiennes), un hombre dedicado a preservar lo que queda de la humanidad, y también a Jimmy Crystal, personaje que aparece al final de la película con una estética perturbadora y una promesa clara: su historia apenas comienza.

Esa promesa se cumple en Exterminio: El templo de los huesos, donde se revela que Jimmy Crystal está inspirado en Jimmy Savile, uno de los criminales más infames del Reino Unido.

El templo de los huesos

El templo de los huesos, dirigida por Nia DaCosta, retoma el cierre de 28 Years Later, cuando Spike se encuentra con un grupo de jóvenes vestidos con pants y pelucas rubias (con corte de Lord Farquaad), una imagen un tanto absurda pero extraña.

Ese cierre fue extraño para muchos, pero abrió la puerta para la nueva entrega en la que los conocemos. Este grupo es un culto postapocalíptico conocido como los Jimmy’s, liderado por Jimmy Crystal e integrado por niños y adolescentes sobrevivientes.

Imagen de los Jimmy’s en ‘El templo de los huesos’ / Foto: Sony Pictures

Su ideología es clara: no temen a los infectados y creen que la redención de la humanidad sólo puede alcanzarse a través del dolor.

Es por eso que a cada comunidad que se encuentran, las someten a distintas atrocidades: en busca de la salvación por los pecados cometidos que nos llevaron a vivir una suerte de apocalipsis a través de la propagación del virus de la rabia.

Spike con los Jimmy’s en ‘El templo de los huesos’ / Foto: Sony Pictures

Jimmy Crystal en El templo de los huesos

Jimmy Crystal aparece por primera vez como un niño en la secuencia inicial de 28 Years Later. Mientras ve Teletubbiesen su casa en las Tierras Altas de Escocia, los infectados llegan y asesinan a su madre, su hermana y sus primos.

Huye a la iglesia de su padre, un sacerdote fanático que cree que la propagación del virus de la rabia es el Día del Juicio Final. Antes de morir devorado por los infectados, le entrega una cruz y le dice: “Ten fe”.

Ese momento define al personaje y al culto que formará después. Jimmy Crystal y los Jimmy’s están inspirados en un criminal real que utilizó la religión, la fama y el poder para justificar el abuso sistemático.

Jimmy Savile / Foto: CC

Jimmy Savile, un depredador sexual

Jimmy Savile nació el 31 de octubre de 1926 en Leeds. En la década de los 50 trabajó como DJ en una estación de radio. Pero en realidad se hizo famoso hasta la década de los 60 al convertirse en el presentador de Top of the Pops para la BBC, uno de sus programas más exitosos que se televisó desde 1964 hasta 2006.

Jimmy Savile fue tan famoso, que se reconocen entre sus amigos a miembros importantes de la política como Margaret Thatcher y el príncipe Carlos. La cosa con Jimmy Savile es que tras su muerte el 29 de octubre de 2011, se reveló que había abusado sexualmente de cientos de víctimas, la mayoría menores de edad, pero también adultos mayores.

Jimmy Savile fue un presentador de la BBC y un depredador sexual / Foto: CC

De acuerdo con algunos reportes, los primeros registros de abuso datan de la década de los 50, encontrando a sus víctimas en espacios en donde se ofrecía como voluntario tipo hospitales, enfermerías y escuelas, incluso el público invitado a Top of the Pops.

De verdad, no terminaríamos de contarles cada uno de los momentos de los que se tiene registro de violencia sexual por parte de Jimmy Savile. Y aunque la policía tenía conocimiento por denuncias anteriores, la investigación real comenzó hasta después de muerte. El 2 de junio de 2014, se confirmó que al menos había 500 informes de abuso por parte de Jimmy Savile.