Lo que necesitas saber: Robert De Niro entregó un reconocimiento al equipo de 'Killers of the Flower Moon' y con el que iba a dar un discurso que fue editado sin su consentimiento.

El lunes 27 de diciembre se llevó acabo la edición número 33 de los Gotham Awards, conocidos en un inicio por premiar lo mejor del cine independiente. Este año, Past Lives de Celine Song resultó ser la máxima ganadora. Sin embargo, no fueron los galardonados los que dieron de qué hablar, sino un incidente que involucra a Robert De Niro.

Robert De Niro se apareció en Nueva York para la ceremonia de los Gotham Awards en representación de Killers of the Flower Moon, su más reciente película y colaboración con Martin Scorsese y en donde comparte protagónico con Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone (quienes también estuvieron en la ceremonia).

El actor de 80 años subió al escenario para dar un discurso de agradecimiento en el que había agregado algunas denuncias en contra de la administración de Donald Trump, todo esto a partir de su campaña actual en la que pretende llegar de nueva cuenta a la presidencia de Estados Unidos. ¿Pero qué pasó y por qué se hizo una acusación de censura?

Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en los Gotham Awards 2023 / Foto: Getty Images

Se señala a Apple por cambiar el discurso de Robert De Niro

Robert De Niro había preparado un discurso en el que hablaría de las mentiras que dijo Donald Trump durante su administración como presidente de Estados Unidos en el periodo de 2016 a 2020. Pero cuando subió al escenario, se dio cuenta que todo el texto había sido alterado, y esas menciones habían desaparecido.

De acuerdo con un reporte en exclusiva de Variety, se dio a conocer que Apple fue responsable de cambiar el discurso de Robert De Niro, y que además lo hizo sin informarle al actor. ¿La razón? La productora buscaba que sólo se hicieran menciones de Killers of the Flower Moon, no de otra cosa.

Robert De Niro con el equipo de ‘Killers of the Flower Moon’ / Foto: Getty Images

Para cuando el protagonista de Taxi Driver su subió al escenario y vio el discurso con los cambios, denunció la acción y dijo, “Ya no tengo ganas de agradecerle a ninguno de ellos por lo que hicieron. ¿Cómo se atreven?“. De acuerdo con este mismo medio, el discurso se subió al teleprompter 10 minutos antes de que todo sucediera.

Sin embargo, Robert De Niro sacó su discurso de su celular e hizo las menciones que tenía preparadas en contra de Donald Trump como, “Mentir se ha convertido en otra herramienta en el arsenal del charlatán“ y “El expresidente nos mintió más de 30 mil veces durante sus cuatro años de gestión… Pero con todas sus mentiras, ya no puede esconder su alma“.

Acá les dejamos el video donde dice todo su discurso. A partir del minuto 1:23 es que habla de que se cambió su discurso completo sin edición.

Los ganadores de los Gotham Awards

Como les contamos, los Gotham Awards han sido los premios más relevantes durante mucho tiempo en cuanto al cine independiente. Sin embargo, sus reglas han cambiado con el tiempo y por ejemplo, para este año, quitaron su regla de que las películas no podían superar los 35 millones de dólares de presupuesto para poder participar.

Razón por la cual una cinta como Barbie apareció entre los nominados. Pero a pesar de eso, la máxima ganadora del los Gotham como Mejor Película fue Past Lives de Celine Song protagonizada por Greta Lee, Yoo Tae-o y John Magaro. Se trata de un drama romántico en donde una escritora casada de Corea del Sur, se reencuentra con el amor de su infancia.

Una de las cintas nominadas más destacadas de los Gotham Awards para este 2023, fue Tótem de la mexicana Lila Avilés, la cual recibió una mención en Película Internacional junto a títulos como All of us Strangers, Poor Things, The Zone of Interest y Anatomy of a Fall, resultando esta última la ganadora (incluido también Mejor Guion).

