Se acerca la ceremonia de premiación más importante de la industria cinematográfica, así que es hora de repasar las películas nominadas al Oscar 2023. Desde que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las listas de producciones que buscan quedarse con el reconocimiento más valioso de la industria, muchos (nos incluimos) empezamos a hacer nuestras apuestas.

Como cada año, ya se nos está haciendo costumbre tener que echar casi casi un volado para tratar de definir cuál es la cinta que probablemente se quede con la preciada estatuilla dorada, pues la competencia entre historias es muy reñida y a pesar de que la mayoría tenemos nuestras favoritas, nada está claro hasta que sale el nombre de la película ganadora en el sobre.

Imagen ilustrativa de los premios Oscar/Foto: Getty.

Aquí les mostramos nuestro ranking de películas nominadas al Oscar 2023

El próximo 12 de marzo, desde el Dolby Theatre, viviremos de cerca la fiesta más importante del cine y de Hollywood. Una noche llena de glamour donde seguramente veremos a varios actores/actrices, directores, productores y más celebridades de la industria triunfando frente a todo el mundo. Sin embargo, solo una de las películas nominadas a los Oscar 2023 podrá salir con la victoria.

Pero no se preocupen, que para ayudarlos a decidir y por qué no, armar el debate, acá les traemos nuestro ranking de las cintas dentro de la categoría de Mejor Película que tienen más chance de llevarse la estatuilla dorada basándonos un poco en la crítica y los premios que ya consiguieron.

Ojo, que cada una de las producciones las ordenamos desde la que cuenta con menos probabilidades hasta la favorita de todos). ¿Están listos? Abróchense los cinturones, porque llegó el momento de repasar cada una de las películas nominadas a los Oscar 2023.

Imagen ilustrativa de las estatuillas de los premios Oscar / Foto: Getty Images

Avatar: The Way of Water

Disponible en cines

Arranquemos este ranking de las películas nominadas al Oscar 2023 con una de las producciones más impresionantes de la lista. Claro que hablamos de Avatar: The Way of Water. Después de años trabajando en esta cinta, James Cameron regresó por la puerta grande. Y vaya que la espera valió la pena, porque una vez más, se voló la barda.

A nivel visual y de efectos especiales, Cameron dejó muy claro que siempre se puede ir más allá, pues de nuevo nos dejó con la boca abierta al ver lo que fue capaz de conseguir dentro del mundo de Pandora (pues todo el planeta, las criaturas y sus alrededores son simplemente impresionantes. No por nada, es la favorita para llevarse las estatuillas doradas en las categorías técnicas.

Sin embargo, si checamos la lista de películas nominadas a los Oscar 2023, la verdad es que la historia de Avatar: The Way of Water se queda corta en comparación con las demás contendientes (de hecho, muchos compararon la trama de esta secuela con la primera película). De cualquier manera, esta cinta es asombrosa y un verdadero logro dentro de la industria cinematográfica.

Top Gun: Maverick

Disponible en Paramout+

Para sorpresa de muchos, un par de blockbusters entraron dentro de las películas nominadas al Oscar 2023. Aunque eso sí, las que están dentro de la categoría tienen muy bien merecida al menos la mención, como el caso de Top Gun: Maverick, una secuela que siendo honestos, nos dejó con la boca abierta… para bien.

Dicen que las segundas partes no siempre son buenas, pero esta cinta es la excepción a la regla, pues todos los involucrados armaron una historia que emocionante y nostálgica, combinada con un montón de secuencias de vuelo alucinantes que fueron grabadas en aviones de verdad… ya saben, algo que atrevido que solo podríamos ver en una producción con Tom Cruise a bordo.

De todas las películas nominadas al Oscar 2023, algunos consideran que Top Gun: Maverick fue la que salvó al cine, justo cuando la industria pasaba por un momento muy complicado después de la pandemia, pues hizo que miles de personas regresaran a las salas en todo el mundo (el mismísimo Spielberg lo dijo). Pero más allá de las categorías técnicas, es muy poco probable que se quede con el premio más importante.

Elvis

Disponible en HBO Max

Una vez más, las biopics lograron entrar en las películas nominadas al Oscar 2023, gracias a Elvis de Baz Luhrmann. Y es que a diferencia de las cintas biográficas que hemos visto sobre músicos famosos, lo que hizo este director con la vida y obra del ‘rey del rock & roll’ fue grandioso, pues refrescó el género mezclando muy bien escenas que ocurrieron en la realidad con momentos un tanto… ¿surrealistas?

Sin duda, quien se lleva por completo esta película es Austin Butler, pues su actuación es impecable y hay quienes dicen que nació para interpretar a Elvis. Aunque muchos señalan que el punto más débil es Tom Hanks como el coronel Tom Parker. No vamos a clavarnos en el tema, solo diremos que de plano no es uno de los mejores papeles de su enorme carrera.

Aunque a diferencia de Bohemian Rhapsody o Rocketman (que también se colaron en las películas nominadas al Oscar), Elvis no es precisamente de las candidatas de la crítica para salir de la ceremonia con la codiciada estatuilla dorada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esta biopic dará la sorpresa o de plano se quedará en el intento?

Women Talking

Disponible en cines

Vaya que Women Talking rompió las quinielas de muchos cuando aparecieron las películas nominadas al Oscar este 2023. Y no lo decimos porque sea una cinta que no merezca el reconocimiento por parte de la industria cinematográfica, lo mencionamos porque no figuró en casi toda la temporada de premios, solo en las ceremonias de premiación con onda más independiente.

De cualquier manera, esta película dirigida por Sarah Polley y protagonizada por Rooney Mara, Claire Foy y Frances McDormand te deja al filo del asiento, pues está inspirada en la novela homónima de Miriam Toews, que nos cuenta la historia real de varias mujeres de una colonia menonita luchando por recuperar la fe, después de enterarse que los hombres de su comunidad abusaron de muchas por años.

Probablemente, Women Talking entre en la lucha por quedarse con el premio a mejor guión adaptado (aunque ahí también tiene la situación complicada), pero lo más seguro es que junto a muchas otras películas nominadas al Oscar 2023 que aparecerán en esta lista, se vaya con las manos vacías.

Triangle of Sadness

Disponible en algunos cines

De todas las películas nominadas al Oscar 2023, Triangle of Sadness es quizá, la apuesta más rara de los miembros de la Academia de Hollywood para quedarse con el máximo premio de la industria, pues es muuuuy diferente a todas las cintas que aparecen en la lista (aunque eso sí, ya se llevó la Palma de oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes).

Y es que esta producción dirigida por Ruben Östlund ha recibido el elogio de la crítica por su peculiar humor negro y por retratar satíricamente a dos modelos que junto a un grupo de pasajeros, quedan varados en una isla y es ahí donde todos sacan su verdadera personalidad. Esas son las principales virtudes de esta cinta.

Pero aunque Triangle of Sadness ya tuvo reconocimiento en Cannes (con todo y ovación de ochos minutos) y tiene posibilidades de dar la sorpresa, hay películas nominadas al Oscar 2023 un poco más fuertes que probablemente tengan más empuje para salir con el galardón más importante de Hollywood. ¿O ustedes qué dicen?

Tár

Disponible en cines

Ahora sí, es momento de hablar de una de las películas nominadas al Oscar 2023 que dará una buena batalla por salir victoria en la próxima ceremonia: Tár. Desde que arrancó la temporada de premios, esta cinta ha estado en la mayoría de los eventos importantes de la industria cinematográfica. Y la verdad es que lo entendemos, pues este drama psicológico dirigido por Todd Field es impactante.

Para muchos, lo más destacado de esta producción es la actuación de Cate Blanchett (por la que ya se llevó el Golden Globe, Critic’s Choice Award y más premios), quien da vida a Lydia Tár, una reconocida directora de orquesta a quien vemos en el punto más alto de la fama y los conflictos que llegan cuando te encuentras en esta posición.

Sin embargo, la forma en que Field cuenta la historia de Tár también es impresionante y digna de un reconocimiento. Y aunque no se ha ganado ningún reconocimiento (más allá del papel de Blanchett), puede ser una de las películas nominadas al Oscar 2023 que nos dejen con el ojo cuadrado alzando la estatuilla dorada.

The Fabelmans

Disponible en cines

Y si ya estamos mencionando a las películas nominadas al Oscar 2023 que son favoritas, no podemos dejar de lado a The Fabelmans. Después de varios proyectos interesantes, Steven Spielberg por fin nos trajo el proyecto más impactante y personal de toda su enorme y exitosa carrera, pues se basó en su vida e historia familiar.

Puede que para muchos, esta cinta no sea tan espectacular como otras de la lista. Sin embargo, en lugar de traernos una mega producción como las que siempre dirige, Spielberg nos trae una trama íntima, divertida, dramática, emotiva y entrañable sobre cómo se enamoró del cine, y cómo el séptimo arte impactó en su vida.

Todo en The Fabelmans está muy bien cuidado, tanto el guión como la dirección, además se ve que Steven Spielberg e involucrados en el proyecto le metieron amor y cariño a este trabajo (no por nada, ya se quedó con el Golden Globe a cinta dramática). Así que es una de las películas nominadas al Oscar 2023 más fuertes de la temporada.

All Quiet on the Western Front

Disponible en Netflix

En el tercer puesto de nuestro ranking de películas nominadas al Oscar 2023 está una cinta que bajita la mano, la esta rompiendo en las ceremonias de premios, All Quiet on the Western Front, una impactante cinta antibélica basada en la novela homónima de Erich Maria Remarque que nos muestra una visión cruel y cercano de un joven que se alista al ejército alemán en la Primera Guerra Mundial.

La cinta se ha llevado el aplauso de la crítica por su retrato crudo y dramático de uno de los conflictos armados más importantes y crueles de la historia de la humanidad, pues es brutal cómo el director Edward Berger nos pone en las botas del protagonista. Y para que chequen el dato, por este trabajo, ya se ganó el BAFTA a Mejor Película.

Aunque algunos expertos consideran que All Quiet on the Western Front podría ser una de las películas nominadas al Oscar que se alcen con la victoria, hay que recordar que esta producción es de Netflix, que históricamente ha perdido gacho en los premios de la Academia de Hollywood. ¿Será que esta película romperá esa racha?

The Banshees of Inisherin

Disponible en cines

En el lugar de honor tenemos una de las películas nominadas al Oscar 2023 que muchos ya agarraron como su favorita. Claro que nos referimos a The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh, que a lo largo de esta temporada de premios, no se ha cansado de ganar y ganar algunos de los reconocimientos más importantes de la industria cinematográfica.

Para que se den una idea, esta espectacular y sorpresiva tragicomedia de humor negro protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson sobre un par de amigos que de un momento a otro se separan ya se quedó con el Golden Globe a Mejor Película de comedia o musical, gracias a su historia sencilla pero efectiva.

Por supuesto que The Banshees of Inisherin pinta para ser una de las películas nominadas a los Oscar que ganará más estatuillas doradas el próximo 12 de marzo, pues tiene todo lo que le gusta a los miembros de la la Academia de Hollywood: grandes actuaciones, un reparto con nombres importantes y una trama con la que todos podemos conectar (a distintos niveles, claro).

Everything Everywhere All at Once

Disponible en plataformas de renta y compra, así como en algunos cines

Para cerrar con broche de oro este ranking de películas nominadas a los Oscar 2023, en el primer lugar, por supuesto que debemos poner a Everything Everywhere all at Once. No por nada, es la cinta con más nominaciones en esta edición de los Premios de la Academia de Hollywood, y la verdad es que al menos las menciones sí las merecen.

Lo que hicieron Daniel Kwan y Daniel Scheinert con esta trama es simplemente alucinante, pues jugaron con algo que está de moda en la industria como lo son los multiversos, y nos dieron una producción llena de drama, comedia absurda, acción y hasta ciencia ficción… en pocas palabras, vinieron para refrescar al cine actual.

Quizá, Everything Everywhere all at Once tenga más chance de llevarse premios en las categorías de actuación (sobre todo por los papeles de Michelle Yeoh y Ke Huy Quan), pero muchos críticos consideran que de las películas nominadas al Oscar 2023, esta podría ser la gran ganadora. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su favorita?