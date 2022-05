Tom Cruise es el rey de la taquilla en la actualidad. El actor lleva casi 40 años de carrera, y este 2022 (con los estragos de una pandemia), superó sus taquillas anteriores gracias a Top Gun: Maverick. La cinta ha recaudado más de 300 millones de dólares en todo el mundo. Es una locura considerando que en su filomigrafía tiene éxitos como Guerra de los mundos o la franquicia de Misión imposible.

Pero ha sido la secuela de Top Gun la que le ha dado su mayor recaudación hasta ahora. Pero todo el peso del éxito no cae sólo en los hombros de Cruise o el regreso de Val Kilmer para el personaje de Iceman, sino en un elenco dinámico que incluye a Jon Hamm el nuevo comandante Cyclone, Miles Teller como Rooster (hijo de Goose) y Jennifer Connelly como Penny, el nuevo interés amoroso de Maverick. ACÁ quién es quién.

Sí, Maverick tiene un nuevo amor a pesar de que gran parte de la trama de la primera Top Gun de 1986, se centró en el romance que se da entre el protagonista y Charlie, interpretada por Kelly McGillis. La duda es: ¿por qué no regresó la actriz con este personaje y por qué la borraron completamente de la historia?

Charlie no regresa para Top Gun: Maverick

En una entrevista con Entertainment Tonight de 2019, Kelly McGillis (de 62 años en esa época) dijo que sabía la razón por la cual no la contemplaron para regresar a la secuela de Top Gun. “O sea, estoy vieja y gorda, y me veo de la edad que tengo“, comentó la actriz. También dijo que nunca se acercaron a ella para preguntarle si quería estar en la cinta; es más, creía que los productores no lo habían ni considerado.

El director de Top Gun: Maverick explicó que querían traer personajes nuevos para que no todo girara en torno a la historia de los 80. Pero dejaron fuera a la coprotagonista de la película, no a cualquier otro personaje. Para muchos, la razón está en lo dicho por McGillis: el físico de la actriz no entra en los estándares de belleza de Hollywood.

Kelly McGillis en 2014 / Foto: Getty Images

¿Por qué?

Hay varias interpretaciones o justificaciones para la ausencia de Charlie. Por ejemplo, como sabrán, en esta secuela Maverick sigue siendo capitán, el mismo puesto que tuvo en la primera de Top Gun. Al ser el mejor piloto, pudo tener un puesto más alto, pero no. Se quedó como capitán en parte por su actitud pedante y rebelde.

La idea es que Charlie, al tener un rango más alto, decidió seguir con su vida mientras Maverick seguía estancado. Suena bien, pero entonces habrían mencionado al personaje en esta película de 2022 explicando su ausencia. Pero tampoco fue así.

Kelly McGillis en ‘Top Gun’ de 1986 / Foto: Paramount Pictures

Más allá de las razones que encontremos, todas nos llevan al mismo punto: la actriz que dio vida a Charlie no fue llamada para regresar a la secuela porque afectaría la imagen del protagonista para con él mismo y los nuevos personajes con los que interactúa.

Incluso si McGillis hubiera regresado en un cameo, sin tener ya una conexión amorosa con el protagonista, se habría visto “mal”. ¿Un sujeto como Maverick anduvo con una mujer que ahora luce así? No importa si en su juventud fue bella, ahora no lo es… y siempre se carga con algo de vergüenza en una apariencia alejada de lo que debe ser.