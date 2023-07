Lo que necesitas saber: En entrevista con el director David Gordon Green, nos platicó de algunos detalles alrededor de 'El exorcista: Creyente', la secuela del clásico de terror que trae de vuelta a Ellen Burstyn.

Universal Pictures tiene preparado uno de los estrenos más aterradores para el cierre de este 2023. Se trata de El exorcista: Creyente, una secuela oficial de El exorcista de 1973, la que es considerada, por muchos, como la película más aterradora de todos los tiempos.

Durante un buen rato (hablamos de años), toda la producción de El exorcista: Creyente se mantuvo en secreto. Pero es hasta ahora que de a poco se han revelado los detalles de su historia, y qué mejor que hacerlo con un espectacular primer tráiler que nos muestra no la posesión de una niña… sino la de dos. ¡Oh, sí!

Y para hablar de este gran adelanto, el cual nos presenta a los nuevos personajes y su desarrollo, platicamos con el director de El exorcista: Creyente, David Gordon Green, quien nos reveló si habrá fan service, sobre el regreso de Ellen Burstyn, y cómo es que logró hacer de una película aterradora una historia personal. Aquí abajo les dejamos el tráiler seguido de la entrevista con el director.

¿Cómo hacer de El exorcista una película personal?

Sopitas.com: Haces algunos cambios interesantes en esta película de El exorcista. Por ejemplo, en la primera cinta, el personaje de Chris MacNeil, una madre, lidia con la situación terrible que atraviesa Regan. Pero ahora es Victor, un padre, el que debe lidiar con la posesión. ¿Por qué decidiste hacer eso? Me parece que es es muy interesante cambiar la figura materna por la paterna.

David Gordon Green: Sí, bueno. Hay una escena en la primera película donde el personaje de Chris MacNeil está en un puente y su cabeza está envuelta, tiene lentes oscuros y está hablando con el padre Karras. Es un un momento crucial en el quiebre emocional de una madre ante la incertidumbre del malestar de su hija.

Esa escena está perfectamente ejecutada. Vi esa escena y me relacioné con ella, pues soy el padre de unos gemelos de 12 años. Así que para mí, tomar ese paso al legado de esta franquicia, fue el hecho de que quería hacer que se sintiera personal. Egoístamente como escritor, empecé a escribir ideas de cosas a las que me relaciono inspirado por esa actuación hermosa entre Jason Miller y Ellen Burstyn en la película original.

Si eres una madre en 1973 y nunca has oído de un exorcismo; o si eres un padre en 2023 y has visto 100 películas de exorcismos, sabes, eres mucho más sofisticado sobre este mundo, y de cierta forma eres igual de inocente que los demás porque nadie sabe nada. Así que supongo que mi meta es poder tomar algunas conversaciones familiares y unirlas a nuestra modernidad de una forma que se sienta fresca.

Imagen del póster de ‘El exorcista: Creyente’ / Foto: Universal Pictures

¿Cuál es la narrativa de El exorcista: Creyente?

Sopitas.com: Es muy interesante lo que mencionas al último porque creo que es genial cómo la narrativa de las películas de El exorcista ha cambiado con el tiempo. Por ejemplo, la primera era sobre probar que Dios es capaz de no amarnos al permitir que una niña hermosa como Regan sufra de una posesión. O cómo la tercera cuestiona el porqué la gente se rinde más fácilmente al mal que al bien. Entonces, ¿cuál piensas que es la idea principal en esta película?

David Gordon Green: Creo que nuestra película explora diversos trasfondos y filosofías de una variedad de religiones uniéndose por un bien común. Pero, ¿es eso posible en la realidad? Esa es la pregunta que nosotros proponemos: ¿Hay una única fe?, ¿hay una respuesta devota? o ¿podemos tomar una variedad de conceptos religiosos y perspectivas espirituales para conseguir algo común?

Las cosas se pondrán aterradoras con la nueva película de ‘El Exorcista’/Foto: Universal Pictures

El exorcista: Creyente, una narrativa llena de misterios

Sopitas.com: En El exorcista: Creyente, considerando el tráiler, mezclas algunas situaciones verdaderamente terroríficas como la desaparición de dos niñas pequeñas, pero del otro lado, presentas circunstancias sobrenaturales como una posesión. Así que creo que cuando no puedes separar lo que es real y lo que no lo es, para al final descubrir que todo ha sucedido, es aterrador. ¿Qué piensas de eso?

David Gordon Green: Sí, esa es la idea. Si la aterrizamos en el drama humano y nuestras relaciones con algo con lo que todos podemos conectar de manera universal, entonces empezamos a hacer más y más preguntas espectaculares. La esperanza es que la mantenemos lo suficientemente terrenal para que nos veamos a nosotros mismos en estas circunstancias.

De alguna forma no es una película con sustos baratos y recursos recurrentes de terror. Sólo funciona si tomamos las preguntas humanas que, al mismo tiempo, vayan más allá de lo que reconocemos como humano. Y eso es lo que es aterrador, pues es poco probable que obtengas una respuesta.

Son películas engañosas al escribir, porque no es como que haya una espada que sacar de la piedra y te diga cuál es la realidad. No hay una respuesta real más allá de lo que encuentras dentro de ti. Lo que hicimos fue crear una narrativa real con esos misterios.

Imagen oficial de ‘El Exorcista: Creyente’/Fotos: Universal Pictures

¿Cómo traer de vuelta una historia tan popular del pasado?

Sopitas.com: Me gusta lo que hiciste con la trilogía de Halloween. Así que considerando que ahora traes de vuelta la película más grande de terror de todos los tiempos, quEl isiera preguntarte cómo es que apelas a una situación que nos resulta nostálgica pero sin ser repetitivo. Es decir, cuidando los detalles más esenciales de la historia original.

David Gordon Green: Para nosotros fue tomar muy pocos elementos narrativos de la película original como el personaje de Chris MacNeil y su relación con Regan después de los eventos de 1973. Para mí, y sé que es un hilo muy pequeño de la película original, fue la a música, pues en realidad no es un elemento profundo de la primera película.

Pero cuando tienes campanas tubulares, nosotros las tomamos, las adaptamos y expandimos para que sea algo más… para mí es algo icónico de la película. No es una película que necesite hacer mucho fan service y no estamos jugando al llamado y la respuesta de algunas de las convenciones que la cinta original nos planteó.

Para nosotros, para mí y mi co escritor Peter Sattler, la verdadera honestidad es un camino único. Entonces intentamos contar nuestra historia de una forma honesta y auténtica, y no quedarnos en una extravaganza de efectos especiales. No es ese tipo de película.

Imagen de ‘El exorcista’ de 1973 / Foto: Especial

El regreso de Ellen Burstyn en El exorcista

Sopitas.com: Y esta puede que sea una pregunta obvia, pero traer de vuelta a Ellen Burstyn como Chris MacNeil confirma, al menos para mí, que la historia es buena. ¿Cómo la trajiste de vuelta para esta película?, ¿cómo fue el proceso?

David Gordon Green: Tenía un boceto de lo que quería hacer, en teoría, con su personaje. Y había leído su biografía que si no la has leído, deberías hacerlo. Se llama Lessons in Becoming Myself, y es una brillante autobiografía. Así que al ser capaz de tener un sentir de su historia, no sólo estaba muy versado en las películas que ha hecho, como un gran fan de su trabajo, sino también haber sido capaz de contactarla y tener una conversación de lo que yo veo en Chris MacNeil.

De verdad pone en paralelo un camino que veo en Ellen Burstyn, en su evolución de los últimos 50 años. Así que intento respetar eso y evolucionar a algo que se sienta muy cercano para ella usando las experiencias que Chris MacNeil como personaje.

Chris MacNeil ha escrito libros sobre su experiencia con Regan y sobreponerse a algunas de esas dificultades. Y ahora vemos desde el punto de vista de otra familia, tratando de contactar a alguien que entienda lo que está pasando en su propio hogar.

Las referencias de El exorcista que encontramos en el tráiler de Creyente

Sopitas.com: Y tú dijiste que este es un camino único, que no es una película que haga fan service y creo que es genial. Pero al mismo tiempo en el tráiler hay algunas referencias a la primera película que creo son increíbles porque son, no sé que palabra utilizar…

David Gordon Green: Espero que eso esté funcionando, la idea es que… Hay tanta gente, incluida tú, que ciertas cosas de la película original les desencadena. Este no es un remake, pero estamos invitando algunos de esos ingredientes principales a nuestra película.

Así que al plantar esas semillas que esperamos despierten lo que la película original desencadenó en tanta gente, esperamos con eso conseguir que la audiencia la vea en octubre y vea la película con nosotros, porque para mí es una experiencia cinematográfica muy importante.

Es un mundo muy distinto al que era en 1973, pero vamos a traer de vuelta algunas de esas conversaciones, y hablaremos de cómo las circunstancias y evolución son diferentes y lo que podemos hacer como comunidades con eventos de lo inexplicable.

Imagen del tráiler prohibido de ‘El exorcista’ de 1973 / Foto: Especial

Sopitas.com: Sí, claro. Las referencias son muy sutiles. Por ejemplo, la pelea de perros en el tráiler como cuando el madre Merrin está en Irak. Es muy sutil. O las partes en blanco y negro como las de aquel tráiler que hizo qu la gente se sintiera enferma (AQUÍ se los dejamos).

David Gordon Green: Sí, me da gusto que hayas notado esas referencias. Y sí, al tener algunas de esas notas menores, espero que hagan saber a la gente que somos cineastas serios que quieren traer una historia con integridad a esta franquicia.

