Oh, no, una vez más, Ezra Miller dando de qué hablar por su extraña actitud. En los últimos años y meses, el nombre de este actor se ha visto involucrado en un montón de escándalos que simplemente nos dejaron con la boca abierta. Sin embargo, parece que todavía hay un montón de detalles sobre su comportamiento y salud mental que aún desconocemos y que probablemente darían buen material para una película, ¿no creen?

Resulta que hace algunos días, Vanity Fair publicó un artículo sumamente escalofriante que a cualquiera le pondría los pelos de punta. En él, varios testigos que estuvieron cerca de Miller durante estos últimos tiempos dieron su testimonio y contaron que han sucedido cosas muy essstrañas en la vida de Ezra que quizá lo llevaron a hacer todo por lo que lo han arrestado y liberado casi de inmediato.

Ezra Miller / Foto: Getty

También puedes leer: De ‘héroe’ a ‘villano’: El recuento de los escándalos de Ezra Miller

Salieron a la luz más testimonios sobre el comportamiento y la salud mental de Ezra Miller

El reportaje de la revista habla abiertamente sobre la crisis de salud mental de Ezra Miller a través de las experiencias de más de una docena de contactos cercanos, que se refirieron al tiempo que pasaron con el actor como una “relación emocional sadomasoquista no consentida” y “cada interacción con Ezra es un altercado”. Algunas fuentes mencionan que el actor comenzó a entrar en una espiral tras el divorcio de sus padres en 2019, pero otras declararon que para ellos, el inicio de todo fue el desafortunado encuentro que tuvo con varios fans en Islandia en abril de 2020 (cuando supuestamente bromeó “estrangulando” a una chica).

En aquel momento, Miller había contratado a un curandero de Dakota del Norte llamado Jasper Young Bear como su guía espiritual que le dijo al actor que eran “el movimiento, que él era el próximo Mesías y que los masones estaban enviando demonios para matarlo“. La historia de Vanity Fair también señala que varios entrevistados utilizaron incorrectamente el género del actor, que es no binario y utiliza los pronombres ellos/ellos, pero “se dice que no insiste en los pronombres ellos/ellos en privado”.

Foto: Getty Images

El actor parece tener ideas mesiánicas sobre su persona

Pero hablando de la visión que tiene Ezra Miller sobre sí mismo, algunos mencionan que ha logrado hacer creer a los jóvenes que es el próximo salvador de la humanidad hablándoles de cosas como “el metaverso y de la medicina y de cómo es el Mesías” mientras les prometía cosas que jamás se cumplieron. “‘Vas a estar en mi banda, y voy a producir tu álbum y puedes dirigir mi estudio de música’ (….) Ya fueran artistas visuales, DJs, chicos que estaban en la universidad –o a veces chicos que podrían haber sido indigentes– los reclutaba en un periodo de vulnerabilidad, y les prometía todas estas cosas”, declaró uno de los testigos”.

Miller supuestamente continuó alimentando el mito mesiánico sobre su persona refiriéndose a veces a sí mismo como Jesús y el Diablo a la vez, e incluso incluyó a su personaje de DC, afirmando “que The Flash es el que une los multiversos al igual que Jesús”. Por si esto no fuera suficiente, Ezra reclutó al activista medioambiental no binario Tokata Iron Eyes en su granja en Vermont, conocida como “La Montaña”. Se inventó un elaborado cuento que decía: “Ezra es Jesús, y Tokata es una diosa araña nativa americana apocalíptica, y se supone que su unión traerá el Apocalipsis. Y esa es la “verdadera” razón por la que todos se oponen a que estén juntos”.

Ezra Miller / Imagen: Getty Images

También puedes leer: Ezra Miller rompe el silencio; buscará tratamiento por “problemas graves de salud mental”

Por si esto no fuera suficiente, también cuenta con varias armas peligrosas

Aunque eso no es todo, ya que se dice que en dicha casa, Ezra Miller guardaba un pesado arsenal de armas de fuego que incluía un lanzallamas, varias AK-47 y el arco y la flecha de su primera pelícla, We Need to Talk About Kevin. El representante de Miller aclaró que “todas las armas de fuego y la munición están registradas, son legales y están guardadas bajo llave en un lugar apartado”, pero otras fuentes compartieron varias situaciones cuestionables como que el actor llevó un arma a una reunión con el trabajador social del caso para su evaluación de salud mental.

Los testigos también señalaron que en la casa de Vermont hay un altar que contiene balas, marihuana y figuras de Flash. Un entrevistado declaró: “Muchas veces hace que las mujeres pongan sus teléfonos móviles en el altar cuando entran, y otras ofrendas”. En una ocasión, Miller supuestamente exigió “que Susan Sarandon fuera a rendirle tributo a su altar porque no había invitado a Ezra a una cena”. Así que como verán y a juzgar por todas estas historias, el actor ha perdido por completo su centro y sentido, aunque hasta el momento no ha desmentido o confirmado todos estos detalles.

Ezra Miller / Foto: Getty Images