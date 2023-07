La historia de Batman en el cine es enorme, llena de detalles muy interesantes que nos hacen pensar lo diferentes que pudieron ser algunas entregas. Dicho esto, ¿cómo hubieran sido las cosas con Robin Williams en Batman Forever?

El icónico actor estuvo considerado para ser uno de los antagonistas de aquella cinta. Y no iba a interpretar a cualquier villano, eh… El también protagonista de Jumanji tuvo chance de ser The Riddler, ese mero que finalmente llegó a manos de Jim Carrey.

Esta es la historia de cómo Robin Williams casi interpreta a The Riddler en ‘Batman Forever’. Foto: Getty.

Robin Williams en ‘Batman Forever’ y la posibilidad de interpretar a The Riddler

Resulta extraño imaginarse a Robin Williams en Batman Forever como The Riddler, ¿no? Y esto no lo decimos de manera despectiva; él era un verdadero rifado de la actuación. Sin embargo, es difícil pensar en ese personaje siendo encarnado por otra persona que no fuese Jim Carrey, quien le dio un aire caricaturesco y genialmente enloquecido al villano.

Pero bueno, aunque no lo crean, Williams pudo ser el encargado de darle vida a Edward Nygma en la pantalla grande. Así lo recordó Akiva Goldsman, guionista de esa película, en una reciente entrevista con The Playlist: “Cuando llegué [a ‘Batman Forever’], nadie había sido elegido aún, y todavía iba a ser Michael [Keaton]”, dijo el también productor.

Recordemos que antes de que entre Batman Returns de 1992 y Batman Forever de 1995, la franquicia pasó por algunos cambios. Tim Burton dejó la dirección para la tercera parte y Joel Schumacher tomó el puesto, y con ello también vino la renuncia de Michael Keaton para ser sustituido por Val Kilmer.

Akiva Goldsman fue guionista de ‘Batman Forever’. Foto: Getty.

Pues total que cuando Schumacher llegó a dirigir la película del 95, le encargó a Akiva Goldsmith que checara la posibilidad de tener a Robin William en Batman Forever. En ese momento no parecía algo descabellado pues el propio Williams ya había sido considerado para hacer al Joker antes de que Jack Nicholson tomara al personaje en 1989.

“Recuerdo algo así como un día extraordinario en el que Joel [Schumacher] me envió a San Francisco, y pasé el día en la cocina de Robin y él solo halaba sobre Riddler… Y él estaba como, ‘genio’ no es la palabra correcta. Era como si hubiera abierto su cabeza y el universo simplemente le hablara. Fue tan lindo y tan amable“, contó Akiva Goldsman en la entrevista mencionada.

Robin Williams ya había intentado entrar a la saga de Batman en 1989 para hacer al Joker, papel que al final recayó en Jack Nicholson. Foto: Getty.

¿Por qué Robin Williams ya no tomó el papel?

Si bien algunas versiones dicen que Williams rechazó entrar a la franquicia de Batman debido al desaire que le hicieron con el Joker, las recientes palabras de Akiva Goldsman demuestran que estaba entusiasmado de hacer al Riddler.

El actor tenía muchas ideas para el personaje y sin duda, hubiera sido un hitazo tenerlo en ese elenco si tomamos en cuenta el destacado casting que se conformó. Pero al final de cuentas, lo de Robin Williams en Batman Forever no se dio porque, al parecer, el también protagonista de Dead Poets Society y el director Schumacher no compartían la misma visión respecto al papel.

“Al final, él y Joel no estaban de acuerdo… Jim [Carrey] entró. Jim fue increíble”, agregó Goldsman en la entrevista con The Playlist. No se detalló cuál fue precisamente el desacuerdo entre Williams y Schumacher, pero resuena a que Robin posiblemente no estaba tan convencido del giro que el nuevo director le daba a la saga.

Tommy Lee Jones y Jim Carrey interpretaron a Dos Caras y The Riddler en ‘Batman Forever’ de 1995. Foto: Warner Bros.

Recordemos que una de las principales críticas que recibió el Batman de Schumacher fue por el tono más ligero y caricaturesco que le dio a la franquicia, dejando atrás la trama más oscura que Tim Burton le dio a la historia. Y pues ya saben, al final todo se derrumbó con la eventualmente fatal película de Batman y Robin con George Clooney.

Pero bueno… Y ustedes, ¿cómo creen que hubieran salido las cosas con Robin Williams en Batman Forever? ¿Creen que hubiera sido un hit taquillero o nada supera la versión del Riddler de Jim Carrey?