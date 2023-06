Existe una larga lista de figuras que han interpretado al ‘Caballero de la Noche’ de DC Comics. Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, Christian Bale, Ben Affleck y más reciente, Robert Pattinson… Pero de entre todos esos iconos, hay uno al que no se le recuerda con mucha emoción que digamos: el Batman de George Clooney.

Para el legado del personaje, será complicado olvidar aquella película de 1997 titulada Batman & Robin, que comúnmente se le considera entre las peores películas de superhéroes jamás hechas. Y sí, es verdad que también la percepción sobre la película ha cambiado con los años debido a lo ‘caricaturesco’ en su diseño de producción, trama y más…

George Clooney en Batman & Robin. Foto: Warner Bros.

Pero alguna vez se han preguntado, ¿cómo fue que el papel Batman recayó en George Clooney? ¿Qué fue lo que impulsó la elección del reconocido actor de E.R para continuar con el trabajo que dejaron Keaton y Kilmer?

Los Batman de Michael Keaton y Val Kilmer

Como dijimos, hay historia antes del Batman de George Clooney… Y en ese sentido, para muchos fans el Batman de Michael Keaton es posiblemente el mejor que se ha visto en el cine. De la mano de Tim Burton como director, la también estrella de Beetlejuice logró entregar a una de las interpretaciones más memorables de Bruce Wayne y su alter ego.

Si por algo destacaba esta versión del Hombre Murciélago, es porque tanto Burton como Keaton entendieron que se le debía dar peso al personaje de Bruce Wayne; no solo al superhéroe. Hasta cierto punto, había un peso emocional serio y algo oscuro que nos hacía interesarnos en esta historia

Michael Keaton como Batman. Foto: Warner Bros.

Y luego de dos películas juntos, Burton y Keaton se fueron para que llegara el director Joel Schumacher, este último con la encomienda de hacer la trama del Caballero de la Noche menos oscura en favor de algo más family friendly.

Joel Schumacher incluso quería que Michael Keaton continuara en el papel, pero al hablar con el actor, se encontró con que este último no estaba de acuerdo con la visión del nuevo director (aquí les contamos esa anécdota). Una nueva era para el héroe de Ciudad Gótica en el cine empezaba, pero todavía faltaba un eslabón antes del Batman de George Clooney.

Antes del Batman de George Clooney, el de Val Kilmer

Joel Schumacher contrató entonces a uno de los actores más reconocidos de Hollywood en los 90: Val Kilmer. Ya por sí solo, su nombre era taquillero debido a sus papeles en Top Gun, Tombstone y más. Y él mismo vio una oportunidad de seguir cimentando una carrera solida interpretando a uno de los héroes más icónicos de siempre.

Batman Forever bajó el tono oscuro de las entregas pasadas (no tanto tampoco). Las críticas fueron mixtas pero la película generó buenas ganancias además de una buena recepción para la actuación de Kilmer, aunque eso sí, de alguna manera su actuación se vio algo eclipsada por el Riddler de Jim Carrey.

Val Kilmer interpretó a Batman en ‘Batman Forever’ de 1995. Foto: Warner Bros.

Las cosas no parecían ir mal, pero en los confines del set y detrás de cámara, es bien sabido que la relación Schumacher-Kilmer no era la mejor. Schumacher llegó a decir que el actor tenía pésimas actitudes en el set de filmación con el staff. Val y Joel hasta se dejaron de hablar durante dos semanas en la producción, reveló el cineasta a Entertainment Weekly alguna vez.

Aunque consideró su actuación fue muy buena, Schumacher se negó a trabajar de nuevo con Kilmer en lo que sería Batman & Robin. Y por su parte, el actor también complicó las cosas, sobre todo porque entre 1995 y 1997 ocupó su agenda en otros proyectos como The Saint o The Island of Dr. Moreau (esta última junto a Marlon Blando). Ahora sí, era turno del Batman de George Clooney.

Y llegó entonces el Batman de George Clooney

Llegó 1997 y se estrenó Batman & Robin con George Clooney en el papel principal. Clooney aún no era una mega estrella del cine, pero ya tenía un reconocimiento importante por su papel protagonista en E.R., además de que había dejado muy buenas sensaciones con From Dusk Till Dawn.

Para variar, la cinta tenía grandes nombres en elenco como Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman, Alicia Silverstone, Elle Macpherson, lo que levantó la expectativa sobre la cinta… Pero todos sabemos cómo terminó el asunto.

Schumacher caricaturizó la franquicia a todo lo que dio: los escenarios, el humor, las secuencias de acción, los diálogos, los disfraces (con los infames batipezones), las actuaciones… Era por mucho la película más cómica de las cuatro entregas, y no en el sentido de que tuviera toques de humor; lo era por lo exagerada, ridícula y hasta incómoda que resultó.

‘Batman & Robin’ se estrenó en 1997. Foto: Warner Bros.

La película con el Batman de George Clooney se perfiló como una de las peores de la historia del cine de superhéroes. El actor ha sido consciente de ello y en reiteradas ocasiones, se ha disculpado por arruinar hasta ese momento la franquicia (aunque la culpa no sea exclusivamente de él).

Pero como dijimos, con el tiempo se ha aligerado esa mala fama ya que con todo y sus cosillas, uno la puede ver para entretenerse y decir “esto es tan malo que es de no creerse”. Y a todo esto, ¿por qué Clooney llegó hasta ese papel?

Se sabe que nombres como David Duchovny y William Baldwin estuvieron en la órbita de Schumacher para el papel de Bruce Wayne/Batman. Pero entonces intercedería el ejecutivo de Warner Bros, Bob Daly, sugiriendo a Clooney. Y pues tan tan, el negocio se armó.

“Me ofrecieron interpretar a Batman y Robin en un contrato de tres películas por mucho dinero, y yo nunca había ganado mucho dinero... Esto era ganar dinero como una ‘estrella de cine’… Hasta ese momento, solo era un actor, y a los actores les ofrecen un papel, y no pueden creerlo”, dijo George Clooney en una entrevista sobre por qué aceptó el papel.