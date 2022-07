Las apuestas de Netflix con sus producciones originales son cada vez más grandes. Por eso cada año, específicamente con un título, vemos los titulares de “La película con el mayor presupuesto de la plataforma”. Pues bien, para este 2022 ese título se lo lleva The Gray Man de los hermanos Russo. AQUÍ el tráiler.

Hace unos años fue Bright con Will Smith, luego The Irishman de Martin Scorsese, después 6 Underground de Michael Bay, para dar paso a Red Notice con Ryan Reynolds, Dwayne Johnson y Gal Gadot, y ahora The Gray Man con Ryan Gosling, Ana de Armas y Chris Evans.

Y justamente platicamos con ellos tres sobre esta enorme producción que se plantea con una nueva franquicia. Ryan Gosling nos habló de las partes más “filosóficas” de su personaje más allá de las increíbles secuencias de acción, mientras con Ana de Armas y Chris Evans debatimos sobre la maldad en la historia. Acá les dejamos la charla completa:

The Gray Man

The Gray Man es la última película dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, conocidos por hacerse cargo de las producciones más exitosas del MCU como Captain America: Civil War y los cierres de Avengers: Infinity War y Endgame. Se trata de una adaptación de la novela homónima de Mark Greaney.

La película tiene al centro de su historia a Court Gentry, un sujeto sentenciado a más de 30 años de prisión. Un día, un agente de la CIA va a reclutarlo para que forme parte de un porgrama conocido como Sierra, es decir, un grupo de élite que se dedica a entrenar activos para que hagan algunos trabajos que se deben mantener en secreto.

Court acepta, y se integra al programa en el cual le designan el nombre/número Seis (Sierra Six). La historia arranca cuando Six descubre que uno de los objetivos que debe eliminar, es un Sierra como él. ¿Y por qué se ha convertido en un enemigo? Porque descubrió que uno de los líderes de la agencia, Denny Carmichael, es corrupto y ha estado detrás de varios crímenes.

Ryan Gosling en ‘The Gray Man’ / Foto: Netflix

Al descubrir esto, el mismo Six se convierte en un objetivo, por lo que Carmichael contrata a Lloyd Hansen para cazarlo. Hansen es un exagente con tendencias de psicópata que destruye todo a su alrededor con tal de capturar y asesinar a Six. Sin emabrgo, la agente Dani Miranda aparece para intentar limpiar su nombre y ayudar a Six.

Ryan Gosling lidera The Gray Man junto a Ana de Armas como Dani Miranda, Chris Evans como Lloyd Hansen, Rege-Jean Page como Denny Carmichael, Jessica Henwick como Suzanne Brewer, Billy Bob Thornton como Donald Fitzroy, Julia Butters como Claire Fitzroy y Dhanush como Avik San.

Chris Evans en ‘The Gray Man’ / Foto: Netflix