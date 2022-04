Todo lo que necesitas saber de la película de ‘Barbie’ con Margot Robbie y Ryan Gosling

Lo que llevamos de este 2022 ha sido grandioso para la industria del cine con el estreno de películas que ya llevaban un buen rato en espera. Y lo mejor es que la tendencia no irá a la baja para el resto de 2022 ni los próximos años. Entre los estrenos más esperados está, por ejemplo, la producción de Barbie dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie.

La película se anunció hace tiempo, pero apenas es que ha ido tomando forma y se han revelado algunos detalles; entre los más emocionantes, sin duda, su elenco. Pero también está quiénes integran al equipo de producción, la fecha tentativa de estreno y demás detalles que la convierten en una de las que más expectativas han generado.

Así que para tener todo en orden e ir mapeando todo lo relacionado con Barbie, por acá les dejamos un resumen de lo que deben saber. ¿Emocionados de ver esta entrega en manos de Gerwig, una de las directoras más grandiosas de los últimos años?

El elenco de Barbie

Como les mencionamos, Margot Robbie es la protagonista de esta cinta como Barbie, la popular muñeca. La actriz australiana compartira créditos junto a Ryan Gosling, quien dará vida a Ken. Sólo de estos dos actores es que se sabe qué personajes intepretaran, pero de a poco se han anunciado los demás que los acompañarán.

Los primeros nombres que aparecieron entre el elenco, sumados a los protagonistas, fueron America Ferrara, Kate McKinnon, Simu Liu, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Issa Rae, Michael Cera, Hari Nef y Will Ferrell. Como mencionamos, no sabemos qué lugar ocuparán en la historia.

A principios del mes de abril, se dio a conocer que Emma Mackey se sumaría en un rol desconocido en Barbie. Pero esto tomó de sorpresa a todos, pues la protagonista de Sex Educations ha sido comparada en varias ocasiones por su parecido físico con Margot Robbie. Por lo que dejó satisfecho a algunos fans.

En estos días se reveló la otra tanda de actores que participarán en Barbie. Están Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Ncuti Gatwa, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya Jamie Demetriou y Emerald Fennell. Esta última es importante, pues la ganadora del Oscar por Promoising Young Woman ya había colaborado con Robbie, quien fue productora de la cinta mencionada.

¿Quién escribe Barbie?

En 2019 se dio a conocer que el proyecto de Barbie ya se había puesto en marcha con el guion, el cual fue encargado a Greta Gerwig tras es el estreno de Mujercitas. Pero fue hasta 2021 que se anunció que ella también se haría cargo de la dirección. La noticia fue una sorpresa, pues Gerwig ha estrenado dos de las cintas más alcamadas de los úlitmos años: Lady Bird en 2017 y Mujercitas en 2019.

Pronto también se reveló que Noah Baumbach se subiría al barco para coescribir la historia. Baumbach es un director y escritor nominado al Oscar por producciones como Marriage Story.

Margot Robbie no sólo tiene créditos como protagonista, sino que también será la productora de Barbie en conjunto con su empresa LuckyChap Entertainment. En la película también estará involucrado Mattel, la empresa de juguetes dueño de las muñecas, consierada como la más vieja y popular en la historia.

Los otros intentos

Esta no es la primera vez que se intenta hacer una película enfocada en Barbie, pero es quizá el proyecto más sólido y esperado de todos, sobre todo en medio de un montón de producciones basada en juguetes como Lego, por ejemplo. Pero fue en 2014 cuando se habló de una cinta en manos de Jenny Bicks de Sex and the City con Diablo Cody y Amy Schumer en el papel principal.

Cuando la comediante dejó de lado el papel, se sumó Anne Hathaway al rol. Luego, todo fue un caos, pues Diablo Cody se salió del proyecto. Fue ahí cuando Olivia Milch, conocida por su trabajo en Ocean’s 8, se subió al barco. Pero nada pasó hasta que Warner Bros. puso en marcha las cosas con Greta Gerwig como guionista y directora.

La fecha de estreno

Barbie no tiene una fecha de estreno programada aún. Pero se espera que llegue a mediados de 2023. Ahora bien. Considerando que en las últimas semanas han surgido varias noticias relacionadas al estreno, lo más probable es que pronto anuncien la fecha estimada para su salida.