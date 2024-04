Lo que necesitas saber: ¿Se va a hacer o no? Sam Raimi por fin habló de los rumores sobre una cuarta película de Spider-Man con Tobey Maguire y esto respondió.

Las cosas están un tanto raras dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Desde hace un buen rato, varios proyectos que ya se habían anunciado basados en los personajes de la casa de cómics han estado en suspenso. Sin embargo, recientemente han surgido rumores sobre posibles producciones que sonaban como algo utópico, entre ellas la cuarta película de Spider-Man con Tobey Maguire y Sam Raimi.

Como recordarán, entre 2002 y 2007, Raimi se encargó de dirigir la primera trilogía de nuestro trepamuros favorito protagonizada por Maguire, la cual marcó la infancia de muchos de nosotros. Sin embargo, tras la tercera parte, Sam y el elenco le dieron adiós a esta franquicia y a partir de ahí, otros directores y actores (como Andrew Garfield y Tom Holland) tomaron el papel de Spidey.

Tobey Maguire como ‘Spider-Man’/Foto: Sony Pictures

Sam Raimi aclara los rumores sobre una cuarta película de Spider-Man de Tobey Maguire

Para 2021, tuvimos chance de ver a Tobey Maguire –e incluso a Willem Dafoe, Alfred Molina y Thomas Haden Church como el Duende Verde, Doctor Octopus y Sandman respectivamente– en Spider-Man: No Way Home. Y a partir de ahí, resurgieron varios rumores que apuntaban a que Sony Pictures podría estar planeando una cuarta película de este personajazo dirigida por Sam Raimi.

Sin embargo, a pesar de que los fans se emocionaron por completo con los primeros reportes, el propio Raimi se ha encargado de aclarar cómo está el asunto. Resulta que en entrevista para Comic Book Resources, declaró que si bien no “ha oído hablar” nada sobre una nueva película de Spidey bajo su dirección y lo único que sabe es por lo que se ha publicado en internet, ciertamente está abierto a volver, sobre todo si Maguire está incluido.

Sam Raimi/Foto: Getty Images

“Bueno, todavía no he oído hablar de eso (…) Leí eso, pero todavía no estoy trabajando en ello. Quiero decir, Marvel y Columbia tienen tanto éxito con las [películas] actuales de ‘Spider-Man’ y la pista allí, y no sé si volverán a mí y me dirán: ‘Bueno, amigos, ¡También podemos contar esa historia!’”, mencionó Sam Raimi sobre esta cuarta película del trepamuros de Marvel.

El director está dispuesto a volver a trabajar con Tobey (aunque no sea en algo de Spidey

Más adelante, Sam dijo que le gustan las nuevas cintas de Spidey y lleva una buena relación con las productoras, así que está seguro de que le dirían si existiera un proyecto que lo involucrara tanto a él como a Tobey Maguire y el elenco con el que trabajó en las películas previas.

“Me encantó ‘Spider-Man: No Way Home’. Fue realmente súper poderoso ver a Tobey [Maguire] nuevamente en él. No he hablado con Tobey sobre [una cuarta película], pero tal vez Marvel sí o Columbia Pictures. Acabo de trabajar con Marvel en una película llamada ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’. Así que me llevo muy bien con ellos. Estoy seguro de que me enteraría si estuviera en proceso”.

Tobey Maguire junto a Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’/Foto: Sony

Recordemos que ya se anunció que se viene una nueva película de Spider-Man de Tom Holland con Sony y Marvel, lo que hace que todo esto sea aún más confuso. Sin embargo, Sam Raimi concluyó que aunque no exista una cuarta película, estaría feliz de volver a colaborar con Tobey en una nueva historia.

“Amo a Tobey, amo a Kirsten Dunst, creo que todo es posible. Realmente no tengo una historia ni un plan. No sé si Marvel estaría interesada en eso ahora mismo. No sé qué piensan sobre eso, realmente no he perseguido eso. Pero suena hermoso. Incluso si no fuera una película de ‘Spider-Man’, me encantaría volver a trabajar con Tobey, en un papel diferente”.

