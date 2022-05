¡Parker, estás demente! El antes y después del elenco de 'Spider-Man' de Sam Raimi

La primera película de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, estrenada un 3 de mayo, es la que le mostró el camino al género de los superhéroes en el cine. Es una de esas películas que, como dicen por ahí, ha envejecido bien porque aún después de muchos años, la seguimos disfrutando cada que la vemos y porque sus personajes se han ganado un lugar importante a través del tiempo.

Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe, J.K. Simmons… todo ese reparto resulta inolvidable ya que de la mano del mencionado Raimi, hicieron lo que parecía imposible: hacer una buena adaptación del héroe insignia de Marvel. Ahora, para ponerle nostalgia a esos recuerdos, por acá les traemos el antes y después del elenco de esa icónica cinta.

Foto: Sony/Columbia Pictures.

Tobey Maguire – Spider-Man

Para quienes crecimos con el Spider-Man de Sam Raimi, Tobey Maguire es el héroe definitivo (con el perdón de Andrew Garfield y Tom Holland), porque interpretó completamente lo que Peter Parker era en los cómics: un joven genio pero marginado, un tanto solitario, bulleado, pero de buena voluntad y gran corazón.

Además, a lo largo de su saga, el Peter de Maguire nos hacía sentir empatía por él en todos los sentidos por su mala fortuna, desde la muerte del tío Ben hasta los empleos que perdía, cómo no podía equilibrar su vida normal con la de héroe y un montón de cosas más. Y ya en el plano de la acción, sin duda la versión de Spidey de Tobey fue la que nos entregó las peleas más intensas (inolvidables las batallas del tren contra el Doc Ock o el combate final con el Duende Verde en la primera peli).

Luego de Spider-Man, Tobey Maguire estuvo en otras producciones geniales entre las que destacaron The Great Gatsby (junto a su compa de toda la vida, Leonardo DiCaprio), Brothers, Pawn Sacrifice, volvió al papel del arácnido como estrella invitada en Spider-Man: No Way Home y en el 2022, también tendrá un papel como Charles Chaplin en la cinta Babylon de Damien Chazelle.

Tobey Maguire en Spider-Man 1 /Tobey en 2022.

Kirsten Dunst – Mary Jane Watson

Como la define Peter Parker al inicio de la primera película, “la chica de a lado, de la que he estado enamorado desde antes que me gustaran las chicas”. Esa mera es Mary Jane Watson, interpretada por Kirsten Dunst en uno de los papeles más icónicos de aquella saga.

Pero más allá del interés amoroso del héroe, hay que decir que MJ también tenía una vida medio complicada. Aunque no era el foco de atención de la trama, se sabía que tenía una relación complicada con sus padres y un sueño importante de brillar como actriz de Broadway, lo que termina logrando en algún momento de la historia. Eso sí, imagínense estar constantemente en peligro cada que un supervillano llega a la ciudad… qué cosa.

La carrera de Kirsten Dunst, debemos decirlo, ha sido demasiado exitosa aunque mucha gente la recuerde esencialmente por Spider-Man. Pasó de hacer películas y papeles infantiles como en Small Soldiers, Jumanji y Little Women, a tomar roles protagónicos y más serios como en Marie Antoinette, Melancholia y más reciente en The Power Of The Dog, que le valió una nominación al Oscar para su registro personal de nominaciones en premios. Tremenda actriz.

Kirsten Dunst 2002/2022. Fotos: Sony.

Willem Dafoe – Norman Osborn/Duende Verde

Es curioso porque si hay un disfraz de supervillano que ha sido adaptado de la manera más distinta posible al cómic, ese es el del Duende Verde de Willem Dafoe. Pero su interpretación de Norman Osborn como el antagonista es tan buena que honestamente, lo del traje del archienemigo de Spider-Man queda en segundo plano.

Un sujeto despiadado e impulsado por el odio, incluso hasta justificado de alguna forma por la manera en que lo echan de su propia compañía. También un tipo que a su manera, buscaba rescatar un poco el honor de su familia (con todo y que su relación con su hijo Harry no era la mejor). Uno de los puntos fuertes del personaje en la cinta es su origen, pues Norman termina enloqueciendo por la fórmula del Duende ante la propia urgencia de salvar a su legado en Oscorp.

Un villano increíble que nos volvió a enchinar la piel cuando reapareció en No Way Home con el mismo Dafoe retomando el papel. Y qué decir de este actorazo, que llegó a la cinta de Raimi ya como una figura y después, siguió tomando papeles fantásticos como en John Wick, The Lighthouse, The Northman y Nightmare Alley.

Willem Dafoe 2002/2022. Fotos: Getty/Sony.

También puedes leer: “Raindrops Keep Falling On My Head”: La canción de ‘Spider-Man 2’ que rechazó Bob Dylan

J.K. Simmons – J. Jonah Jameson

Seguro ustedes como nosotros lo pensarán de la misma manera: J.K. Simmons nació para hacer el papel de J. Jonah Jameson, el irreverente, un poco agresivo verbalmente y divertido editor en jefe del Daily Bugle que le da su primer trabajo a Peter Parker como fotógrafo.

En sentido estricto, era un personaje secundario… pero era uno de esos que se robaba el momento cada vez que le tocaba aparecer en pantalla. Hasta hay una risa suya que se convirtió en meme, ¿recuerdan? Y aunque era un poco manchado con sus trabajadores, al menos tenía ética y eso queda de manifiesto cuando el Duende Verde lo amenaza para que le de el nombre de la persona que toma las fotos de Spider-Man. Por supuesto, el bigotón no dice nada ni siquiera cuando el puño del villano está por incrustarse en su cara.

J.K. Simmons es otro actorazo que luego de esa película, tuvo un resurgimiento importante gracias películas como Juno, Whiplash, Being The Ricardos, No Way Home en el mismo papel (pero con un Jameson del universo MCU) y hasta se dio el lujo de ser parte dle universo cinematográfico de DC como el James Gordon de esa saga.

J.K. Simmons 2002/2022. Foto: Sony/Getty.

James Franco – Harry Osborn

El personaje de Harry Osborn era un ir y venir entre que nos caiga mal, nos agradaba y sentíamos gacho por él. Era el mejor amigo de Peter Parker y lo defendía de Flash y sus compas bullies… pero luego le aplicó la ‘chapulineada’ cuando empezó a salir con Mary Jane Watson aunque sabía que Pete quería con ella.

Fue un giró interesante cuando Harry descubrió que Peter era Spider-Man, pensando que él había matado a su padre a propósito. Y bueno, verlo como el New Goblin fue algo interesante al final de la saga, donde se redime y muere en paz aparentemente.

Bueno, está de más decir qué pasó con James Franco en el mundo del entretenimiento. Pasar de ser una figura respetada a ser señalado por agresiones sexuales y abuso… sin palabras.

James Franco 2002/2022. Foto: Sony/Getty.

Rosemary Harris – La tía May

Una abuelita tierna, amorosa y sobre todo, bastante sabia. Así podríamos definir a la tía May en la primera película de Spider-Man, interpretada por la legendaria Rosemary Harris. Era otro de esos papeles secundarios que siempre que aparecían, tenían algo realmente importante que agregar a la trama del personaje principal, ya fuera a alguien a quien salvar, tal vez un momento cómico y sobre todo, un consejo lleno de sabiduría.

En este artículo hablamos esencialmente de la primera película de la saga, pero no podemos dejar pasar su diálogo de la segunda cinta donde reflexiona sobre lo que significa ser un héroe.

Rosemary Harris ya era una actriz consolidada, sobre todo por sus papeles en TV como Notorius Woman que le valió un Emmy a finales de los 70. Tras Spider-Man, siguió apareciendo en algunas películas destacadas como Before the Devil knows You’re Dead y en algún episodio de la serie The Undoing de 2020.

Rosemary Harris 2002/2019. Foto: Sony/Getty.

Cliff Robertson – El tío Ben

A menos que seas el Peter Parker de Tom Holland del MCU, no hay Spider-Man sin tío Ben. Y sin duda, Cliff Robertson nos entregó una breve pero significativa aparición en la primera cinta de Sam Raimi.

Un hombre preocupado por su familia, siempre intentando inculcarle buenos valores a su sobrino (que es como su hijo)… Su legado siempre va a ser esa frase que tanto nos eriza la piel: “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. ¡Hasta de escribirlo nos da emoción! Y su importancia es tanta, que incluso en la tercera parte de la saga de Raimi, su muerte le da sentido a la aparición de Flint Marko/El Arenero (una de las cosas más rescatables de esa película que no le gustó a muchos).

Al igual que Rosemary Harris, Cliff Robertson llegó a la franquicia de Spider-Man como un actor ya consolidado y con una carrera larga e importante, prescedida principalmente por un Oscar a Mejor Actor en 1968 por su actuación en Charly. Cliff falleció el 10 de septiembre del 2011, un día después de haber cumplido 88 años.

Cliff Robertson 2002/2010. Foto: Sony/Getty.