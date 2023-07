Fecha de estreno, historia y todo lo que sabe sobre 'Saw X'

Lo que necesitas saber: 'Saw' es una de las franquicias más importantes del cine de terror. Y este 2023 regresarán con una nueva película que suena aterradora.

Cuando pensamos en grandes franquicias del cine de terror, hay al menos unas cuantas que rápidamente se nos vienen a la cabeza. Y sin duda, dentro del top tiene qué estar Saw, una saga que si bien ha tenido altibajos con el paso de los años, aún sabe cómo sacarnos un montón de sustos y quitarnos el sueño.

Fue en 2004 cuando se estrenó la primera película de Saw bajo la dirección de James Wan, la cual vino a cambiar por completo el juego dentro de las cintas de horror, pues además de presentarnos al aterrador Jigsaw (que se convirtió en un personaje importante de la cultura pop), nos mostraron una historia que mezclaba el gore con el suspenso y el thriller psicológico, una combinación que no era tan común en la pantalla grande.

La franquicia de ‘Saw’ regresará muy pronto con una nueva película/Foto: Lionsgate

Desde entonces, otros cineastas se han dedicado a dirigir ocho producciones de la saga (entre secuelas y spin-offs). Sin embargo, después de descansar un buen rato este universo de miedo, dentro de muy poco volverá a nuestras vidas con el estreno de Saw X. Y si no saben de qué va esta película, no se preocupen, que acá les contamos los detalles que hay hasta el momento.

La historia de ‘Saw X’

Antes que nada, tenemos qué platicarles sobre uno de los puntos más importantes de Saw X: su historia. En esta ocasión, la trama se centrará entre los eventos de la primera película de la franquicia y su secuela. Así que como verán, en esta nueva cinta viajaremos al pasado, pero también tendremos el regreso de un personaje importantísimo de la saga: John Kramer.

Sí, lo leyeron bien. Tobin Bell volverá para interpretar de nuevo a la mente detrás del “juego macabro” en Saw X. Ahora, Kramer tendrá qué viajar a México para someterse a un procedimiento médico experimental para intentar curar su cáncer. Sin embargo, descubre que todo es una estada para aprovecharse de los más vulnerables, y es ahí donde este asesino hace lo que le sale de maravilla: ajusticiar a la gente con métodos violentos y gore.

En ‘Saw X’, veremos el regreso de John Kramer en un viaje de miedo a México/Foto: Lionsgate

El elenco y director de la nueva película de Saw

Como ya lo mencionamos antes, John Kramer regresará para dar vida una vez más a John Kramer, pero no es el único actor de la saga que tendremos de vuelta para Saw X. Resulta que Shawnee Smith y Costas Mandylor (quienes interpretaron a Amanda Young y Mark Hoffmann respectivamente) también aparecerán en esta película como los aprendices de Jigsaw... así como lo leen.

Además de estos actores conocidos dentro de la franquicia, el resto del elenco de Saw X lo completan nombres como Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Michael Beach, Renata Vaca​, Paulette Hernandez​, Octavio Hinojosa y Joshua Okamoto. Y por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, el director de esta cinta es Kevin Greutert (quien estuvo a cargo de Saw VI y Saw 3-D).

Costas Mandylor y Kevin Greutert volverán para trabajar una vez más en la saga de ‘Saw’/Foto: Getty Images

Fecha de estreno de ‘Saw X’

Ahora bien, después de conocer todos estos detalles, lo más probable es que estén preguntando cuándo se estrenará Saw X. En un inicio, se esperaba que esta cinta llegara a los cines el 27 de octubre de 2023; sin embargo, en las vísperas de la San Diego Comic-Con, Lionsgate confirmó que la lanzarán el 29 de septiembre (casi un mes antes de lo planeado).

Aunque eso sí, todavía falta que revelen la fecha oficial de estreno de Saw X en México –que seguro será cercana al día que se anunció previamente–. ¿Qué les parece? ¿Están listos para regresar al universo de Saw? Sin duda, esta película pinta que será una de las más aterradoras de todo el año y que como siempre lo hace esta saga, no dejará que peguemos el ojo en la noche.

