“Un hombre siempre va a respaldar a otro hombre” y el emoji de un racimo de uvas son dos comentarios que se repiten en las últimas publicaciones de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. ¿La razón? Hace unos días, Conor McGregor, acusado de violación, fue uno de los invitados.

Jimmy Fallon, con su ya conocido carisma, se reía de los chistes de un sujeto que, en el verano de 2025, perdió la apelación en un caso civil por violación, acusado junto a James Lawrence de haber atacado sexualmente a Nikita Hand en un hotel de Dublín, Irlanda, en 2018.

A partir de esto, el peleador de la MMA tuvo que pagar casi 250 mil euros en concepto de daños y perjuicios, además de los gastos por el juicio. Y aun así, Jimmy Fallon lo invitó a su programa para hablar de su regreso a la UFC en una pelea programada para el 11 de julio de 2026, tras cinco años fuera del octágono.

Conor McGregor como invitado en el show de Jimmy Fallon / Foto: YouTube The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

El caso por violación contra Conor McGregor

El historial de violencia de Conor McGregor es extenso. En 2018 fue arrestado en Nueva York por lanzar un objeto metálico a un camión con personas y, en 2019, pagó una multa por golpear a un hombre en un pub en Dublín.

Pero el caso más sonado por su gravedad es el de la acusación de violencia sexual. Nikita Hand lo acusó de agredirla el 9 de diciembre de 2018. El paramédico que la revisó testificó que jamás había visto un nivel de contusiones en alguien como en ese caso.

La respuesta de Conor McGregor es que nunca la obligó a hacer nada y que todo fue consensuado. Sin embargo, como les decíamos, McGregor fue hallado responsable en un proceso civil y por eso tuvo que pagar la reparación de daños.

En 2025 también fue demandado por una acusación de violencia sexual contra una mujer que dijo haber sido atacada en el baño de la arena donde se llevaban a cabo las finales de la NBA en Miami, en junio de 2023. La demanda fue retirada en diciembre de 2025 y McGregor ha negado las acusaciones.

Invitado de Jimmy Fallon

El 16 de junio de 2026, Conor McGregor fue invitado de Jimmy Fallon en su programa, uno de los más vistos entre los talk shows en Estados Unidos. El irlandés le regaló una caja de puros especiales para celebrar el triunfo de los Knicks, equipo de Fallon.

Y, de a poco, los comentarios llegaron contra la producción del programa, específicamente contra Jimmy Fallon por ofrecerle una plataforma tan grande a un hombre acusado de violencia sexual.

Cristina Ricci es una de las pocas figuras públicas que condenaron la acción de Jimmy Fallon al tener como invitado a Conor McGregor. La actriz compartió en su cuenta de Instagram un post que hablaba del tema: “¿Por qué carajos a este pedazo de basura humana le dan un espacio en el programa de Jimmy Fallon? Vergüenza te debería dar, Jimmy”.