Estas fueron las series y películas más vistas en streaming en 2022

Puede que el 2022 no haya sido perfecto para algunos, pues no siempre nos pasan cosas tan chidas que digamos. Sin embargo, en cuanto a entretenimiento no nos podemos quejar, ya que las plataformas de streaming más grandes e importantes del mundo se rifaron estrenando un montón de películas y series interesantes y espectaculares que nos tuvieron al filo del asiento durante un buen rato. Aunque eso sí, hubo algunas producciones que tuvieron más impacto que otras.

Como ya es una tradición, la empresa estadounidense de información, datos y medición de mercados, Nielsen publicó su lista con las series y cintas más vistas del año pasado y la verdad es que arrojó datos que nos dejaron con el ojo cuadrado. Para empezar y de acuerdo con The Hollywood Reporter, revelaron que el consumo de contenidos en streaming aumentó un 27% en 2022 con respecto a las cifras de 2021, además –al menos en Estados Unidos– los espectadores pasaron el equivalente a 19.4 millones de años en servicios de entretenimiento en línea, es decir, casi unos 10.2 trillones de minutos. Pero como sabemos que les interesa, acá les contamos cuáles fueron las historias que la rompieron en el internet de las cosas.

Imagen ilustrativa/Foto: Getty Images

Las series más vistas en streaming del 2022

Arranquemos con algo que nos hace pasar horas pegados frente a la televisión: las series. Para nadie es un secreto que durante el 2022, las principales plataformas de streaming sacaron lo mejor de lo mejor directito a sus catálogos. Sin embargo, en cuanto a producciones originales la gran ganadora fue Stranger Things, que juntó más de 52.000 millones de minutos de tiempo a lo largo del año. Este es un verdadero triunfo para Netflix, pues es la mayor cifra que consiguen desde que The Office acumuló 57.100 mil millones de minutos durante la pandemia.

A partir de ahí, el gigante del streaming aparece en todo el top 10 de los proyectos televisivos que la rompieron en línea, dominando el listado con títulos como Wednesday, Cobra Kai, Bridgerton y The Crown entre otras. Amazon Prime Video se hace presente hasta el lugar número 11, pero lo curioso es que no se ganaron ese puesto con su producción más cara y ambiciosa del año (10.6 mil millones) No, la serie que sacó la casta por este servicio fue ni más ni menos que The Boys, pues empató con The Great British Baking Show por 10.6 mil millones de minutos de reproducción

Originales

1. Stranger Things, 52 mil millones de minutos

2. Ozark, 31.3 mil millones

3. Wednesday, 18.6 mil millones

4. Cobra Kai, 16.7 mil millones

5. Bridgerton (Netflix), 14 mil milllones

6. Virgin River (Netflix), 13.6 mil millones

7. Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix), 13.4 mil millones

8. Love Is Blind (Netflix), 13.1 mil millones

9. Inventing Anna (Netflix), 12.9 mil millones

10. The Crown (Netflix), 12.7 mil millones

11. The Boys (Prime Video) y The Great British Baking Show (Netflix) – Empate con 10.6 mil millones

13. The Umbrella Academy (Netflix), 10.5 mil millones

14. The Last Kingdom (Netflix), 10.4 mil millones

15. The Lord of the Rings: The Rings of Power (Prime Video), 9.4 mil millones

Por otro lado, Nielsen también consideró a esas series adquiridas por las plataformas de streaming, es decir, aquellas que no son originales y que compran/rentan para su catálogo a otros estudios, que por más extraño que parezca representan 10 de los 15 títulos más vistos para los servicios. Entre ellas se encuentran producciones que llevan un buen rato al aire, como Grey’s Anatomy, Criminal Minds, Sobrenatural y Los Simpson, que acumularon casi 16.000 mil millones de minutos de vistas.

Adquiridas

1. NCIS, 38.1 mil millones de minutos

2. Cocomelon, 37.8 mil millones

3. Grey’s Anatomy, 26.8 mil millones

4. Criminal Minds, 24.9 mil millones

5. Bluey, 21.1 mil millones

6. Gilmore Girls, 20.8 mil millones

7. Seinfeld, 19.3 mil millones

8. Supernatural, 18.8 mil millones

9. Heartland, 18 mil millones

10. Los Simpson, 15.9 mil millones

11. Friends (HBO Max), 14.5 mil millones

12. The Blacklist y New Girl (Netflix) – Empate con 14 mil millones

14. SpongeBob SquarePants (Prime Video), 13.9 mil millones

15. Shameless (Netflix), 13.6 mil millones

¿Y qué hay de las películas en estos servicios?

Por último pero no menos importante, es momento de hablar sobre las películas en las plataformas de streaming. Aquí, la cosa estuvo más reñida (o algo así), pues es clara la pelea entre Netflix y Disney+. Sin embargo, parece que la casa de Mickey Mouse se llevó esta categoría, ya que seis de los 10 títulos que aparecen en los primeros lugares, pertenecen a su catálogo en línea. Aunque eso sí, la gran “N” no se quedó atrás y colocó cuatro producciones en el top (ACÁ les contamos sobre los proyectos originales que estrenarán en 2023).

Encanto encabezó la clasificación de cintas en streaming por un amplio margen: con 27.4 mil millones de minutos de reproducción en Disney+, mientras que Turning Red (nominada al Oscar en 2023) se quedó con la plata en esta categoría. Netflix apenas se acercó con Sing 2, que obtuvo 8.6 mil millones de minutos, aunque no le fue nada mal a otras películas como The Adam Project, Don’t Look Up y The Gray Man.

1. Encanto (Disney+), 27.4 mil millones de minutos

2. Turning Red (Disney+), 11.4 mil millones

3. Sing 2 (Netflix), 11.3 mil millones

4. Moana (Disney+), 8.6 mil millones

5. The Adam Project (Netflix), 6.1 mil millones

6. Hocus Pocus 2 (Disney+), 5.7 mil millones

7. Don’t Look Up (Netflix) y Frozen (Disney+) – Empate con 5.1 mil millones

9. Luca (Disney+) y The Gray Man (Netflix) – Empate con 5 mil millones

11. Zootopia (Disney+), 4.4 mil millones

12. Coco (Disney+), 4.3 mil millones

13. Eternals (Disney+), 4.24 mil millones

14. Frozen II (Disney+), 4.2 mil millones

15. Uncharted (Netflix), 4.18 mil millones