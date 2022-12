En 2017, el New York Times publicó un extenso reportaje, escrito por Jodi Kantor y Megan Twohey, sobre la violencia sexual en Hollywood, apuntando directamente a Harvey Weinstein, el productor más poderoso de la industria, y al mismo tiempo, uno de los depredadores sexuales más severos.

Este artículo se convirtió, de alguna manera, en la base del #MeToo, un movimiento internacional que le dio a las mujeres la oportunidad de crear espacios seguros para denunciar cualquier tipo de violencia sexual tanto en la industria del entretenimiento como en cualquier campo laboral.

Foto: Getty Images.

El trabajo de Kanton y Twohey no fue fácil. Y no sólo en cuanto a la investigación de los acuerdos monetarios que las víctimas de Weinstein estaban obligadas a firmar para guardar silencio, sino en crear, precisamente, un espacio tan seguro para ellas, que sintieran que era momento de hablar.

Todo ese proceso se documentó en el libro She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement publicado en 2019, y el cual se convirtió este 2022 en She Said, una película dirigida por Maria Schrader con el protagónico de Zoe Kazan y Carey Mulligan. A propósito de su estreno, tuvimos la enorme oportunidad de platicar con Jodi Kantor y Megan Twohey.

El reportaje del New York Times

En 2016, cuando Donald Trump estaba en campaña como candidato para la presidencia de Estados Unidos, se reveló una investigación del New York Times sobre la conducta sexual inapropiada del empresario contra diversas mujeres (fuera del ámbito público, el cual tiene bien registradas las ofensas e insultos). AQUÍ se las dejamos.

Megan Twohey, periodista de investigación del New York Times, trabajó en aquel reportaje, y fue testigo de cómo las pruebas, las declaraciones de algunas víctimas y los hechos, no importaron frente al triunfo de Trump para los republicanos.

Un año después, se unió a Jodi Kantor para exponer a otra figura de poder dentro de la industria del entretenimiento: Harvey Weinstein. Hace 5 años, Weinstein, se podía decir, era el productor más poderoso de la industria entre un sinfín de éxitos comerciales y taquilleros, películas que arrasaban en la temporada de premios, y un montón de relaciones de amistad con las celebridades de Hollywood.

Harvey Weinstein / Foto: Getty Images

Pero detrás de todo, se escondía un acosador y un violador que durante décadas, sometió y violentó a cientos de mujeres. Weinstein desarrolló un modus operandi, bajo la protección de sus empresas, para violentar sexualmente a diversas actrices, productoras, asistentes y aspirantes.

Mensajes, visitas en hoteles, reuniones de trabajo que en realidad eran citas en toallas y bañeras, tocamientos sin consentimiento, y en muchas ocasiones, violación. Cientos de mujeres que quedaron silenciadas bajo amenaza de terminar sus carreras profesionales o quedar expuestas.

Jodi Kantory Megan Twohey / Foto: Getty.

Jodie Kantor y Megan Twohey, se acercaron a algunas mujeres que fueron víctimas de Weinstein para que les contaran sus experiencias y construir una historia que las unía a todas. Pero se enfrentaron, desde luego, al miedo y la vergüenza que nace de los juicios y cuestionamientos públicos contra las mujeres que denuncian algún tipo de violencia.

“¿Por qué no habló antes?”, “Sólo quiere atención y dinero”, “Seguro ella lo buscó y no le salió”, etcétera. Sin embargo, ambas periodistas lograron crear un espacio seguro para las víctimas, para hablar y para aceptar que su testimonio formara parte de un reportaje que sentaría las bases para un movimiento que reveló que detrás de los Harvey Weinstein del mundo, hay un sistema que valida la violencia sexual contra las mujeres.

Rose McGowan y Asia Argento / Foto: Getty Images

She Said

Como les contamos, en 2019 publicaron un libro que contaba la experiencia de la investigación. Y este 2022, se logró adaptar a la pantalla grande con el protagónico de Zoe Kazan (Kantor) y Carey Mulligan (Twohey) en una de las películas más destacadas del año.

Dirigida por Maria Schrader, She Said sigue a las periodistas desde que se les encarga una investigación especial enfocada en Hollywood, hasta que presionan la tecla de Enter para publicar el artículo titulado “Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades”. AQUÍ se los dejamos.

Pero más allá de la investigación por sí misma, y todos los obstáculos que superaron para revelar la información entre amenazas y algunos preceptos legales estipulados en aquellos acuerdos de silencio, She Said muestra la conexión entre las periodistas y las víctimas y un discurso sustentado en la verdad: no puedo cambiar el pasado, pero tu voz puede ayudar a otras mujeres.