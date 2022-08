¡Por fin se estrenó el tercer largometraje de Jodan Peele bajo el título de Nope! Y estamos emocionados por las referencias geniales y divertidas (unas más que otras, es justo decirlo) que el director siempre mete en sus películas entre menciones hacia otras películas, música o la cultura pop en general.

Recuerden lo que hizo en Get Out y las referencias hacia The Shining o H.P. Lovecraft, que si bien no son las únicas, son las más conocidas. Y en Us, fue más lejos al hacer referencia filmes como Funny Games de Michael Haneke o The Lost Boys de Joel Schumacher.

Daniel Kaluuya en ‘Get Out’ / Foto: Universal Pictures

Ahora con Nope, Jordan Peele eleva las apuestas con sus easter eggs. Nope es una película de ciencia ficción y horror que sobre todo, retrata el antes y después de Hollywood y el quehacer fílmico. Así que la película está llena de referencias que van desde Close Encounters of the Third Kind a la película de Akira.

Pero eso no es todo. Por acá les contamos de una referenciaa en Nope que ha llamado mucho la atención, y es interesante que venga incluida en la película. Y no se preocupen, que no les revelaremos spoilers. AQUÍ el tráiler. Pero primero lo primero, ¿de qué va Nope?

Keke Palmer, Daniel Kaluuya y Brandon Perea en ‘Nope’ / Foto: Universal Pictures

Nope

Nope tiene como protagonistas a OJ y Em Haywood, dos entrenadores de caballos que tras la muerte de su padre (bajo extrañas circunstancias), deben llevar el negocio familiar: un rancho en California, justamente, para entrenar caballos que aparecen en películas.

Los Haywood intentan sobrellevar el negocio frente a una crisis en la industria (es más barato utilizar pantalla verde y CGI que un caballo real), al vender sus animales a un sujeto llamado Jupe Park, quien lleva una feria estilo western que se caracteriza por un misterioso espectáculo de horror.

Steven Yeun en ‘Nope’ / Foto: Universal Pictures

Mientras todo esto sucede, OJ y Em descubren que una entidad alienígena sobrevuela sobre el rancho. ¿Qué es? No lo sabemos, sólo que aparentemente tiene la forma de una nube, y representa una amenaza para cualquier ser vivo que se cruce en su camino.

Decididos a descubrir de qué se trata, OJ y Em junto a un vendedor llamado Angel Torres, arman un plan para revelar la existencia de este alienígena que, de alguna manera, los ayude a revertir el daño que su rancho ha sufrido en los últimos años.

La sudadera de ‘El rey escorpión’

El vestuario en Nope tiene varios significados. Por ahí vemos al personaje de OJ con una playera de Rage Against the Machine que muestra una imagen de Emiliano Zapata. Y las combinaciones de Em son sensacionales para encajar con su personalidad colorida.

Pero hay una prenda que destaca de entre las demás. Y es una que viste OJ hacia el final de la cinta mientras debe realizar algunas maniobras peligrosas. Se trata de una sudadera naranja en la que se puede leer, al frente, el título de The Scorpion King o El rey escorpión de 2022. Y por detrás, viene en grande “CREW”.

Daniel Kaluuya como OJ con una playera de Zapata de RATM / Foto: Universal Pictures

¿Pero por qué OJ viste la sudadera? Como sabemos, Haywood Hollywood Horses, formó parte de la producción de El rey escorpión, y el mismo OJ estuvo presente como parte del crew para entrenar a los caballos para la película. La película, en la realidad, se estrenó en 2002 como un spin-off de La momia y La momia regresa con el primer protagónico de Dwayne Johnson.

Uno de los caballos que aparecen en Nope, Jean Jacket, de hecho, fue el que OJ entró para El rey escorpión. Y es más simbólico de lo que parece. Pues la misma Em señala que su padre le había prometido a Jean Jacket para entrenarlo, antes de que se lo cediera a OJ para la película con Johnson.

OJ con la sudadera de ‘El rey escorpión’ / Foto: Universal Pictures

Ahora bien. En El rey escorpión no se utilizaron caballos, sino camellos. Así que el trabajo de OJ, su padre y todo el rancho de Haywood Hollywood Horses, se perdió. Quizá el hecho de que el protagonista use esta sudadera hacia el final, de alguna manera, dignifique el trabajo de su familia.

La atención a los detalles que Jordan Peele le pine a sus películas, como en Nope, siempre ha sido sorprendente. Así que debemos estar atentos a que más detalles de la película se revelen y tengan un significado especial, o incluso, narrativo.