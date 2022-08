Una de las cosas chidas de las series de antología es que sus repartos son más diversos y extensos de lo que suele mostrarse en un programa convencional. Y en ese sentido, Black Mirror es uno de los contenidos del mercado del streaming que siempre busca armar elencos sobresalientes cada temporada.

La serie, en sus inicios, nos mostraba historias con algunos actores y actrices cuyas carreras después despegarían en grande a través de otras producciones. Además de que el show ha ganado tanta popularidad que varias figuras de talla internacional, le han entrado para protagonizar algún episodio.

Foto: Netflix

Ahora que la sexta temporada ya está tomando forma con nombres como Aaron Paul y Salma Hayek, por acá recapitulamos a algunas estrellas que aparecieron en Black Mirror y que quizá no recordabas.

Daniel Kaluuya

Si fueron fans de esa genial serie que era Skins (al menos de su primera generación), entonces tienen ubicado al buen Daniel Kaluuya ya de rato. En aquel show británico sobre adolescentes desenfrenados, el actor tenía un papel bastante secundario como Posh Kenneth, un chico risueño con una moda muy hip-hop.

Quién diría que aunque su personaje no figuraba tanto en esa serie, él se convertiría en uno de los miembros del elenco con más éxito en la industria eventualmente. Claro que lo recordamos mucho en el cine, sobre todo por Black Panther, Judas and the Black Messiah, aunque es justo que decir que alcanzó el reconocimiento internacional en la pantalla grande con Get Out dirigida por Jordan Peele, con quien vuelve a trabajar en Nope en este 2022.

Pero antes de su exitosa incursión en el cine, Kaluuya protagonizó el episodio “Fifteen Million Merrits” de la primera temporada de Black Mirror, ese capítulo donde -por más raro que suene- la gente debía pedalear en bici para poder ganarse la vida. Podemos decir que quizá, este fue el punto de quiebre que nos mostró a Daniel listo para las grandes ligas de la industria del entretenimiento.

Hayley Atwell

Es un hecho que Hayley Atwell se ganó nuestros corazones cuando se hizo parte del universo cinematográfico de Marvel con el papel de Peggy Carter, la genial de agente que fue una de las fundadoras de S.H.I.E.L.D y que es el amor eterno del Capitán América.

Su primera aparición con ese personaje fue en el 2011 y así alcanzó el reconocimiento internacional (aunque ya llevaba rato trabajando en producciones de cine independiente y teatro). La buena inercia de Hayley continuó por aquellos años con Black Mirror, precisamente en el 2013.

La actriz británica apareció como protagonista en la segunda temporada en el capítulo “Be Right Back”, donde interpretó a una mujer que perdió a su pareja en un accidente. Ahora, con la ayuda de un avanzado software, ella ‘trae de vuelta’ a su amado (interpretado por Domhnall Gleeson) replicando su conducta, su voz y su forma de ser, aunque la cosa se pone bizarra. Un capítulo intenso, la verdad.

Jon Hamm

Para mediados de la década del 2010, uno ya se empezaba a dar cuenta que Black Mirror se estaba convirtiendo en una de las series en las que todo el mundo quería aparecer, incluso las grandes figuras de la industria televisiva como Jon Hamm.

Nuestro querido Don Draper de Mad Men apareció en el capítulo especial “White Christmas” del 2014, que dicho sea de paso fue el último episodio de la serie que se emitió originalmente en la cadena británica Channel 4 antes de que el show de mudara a Netflix.

En aquel episodio, vimos a Jon interpretar a Matt Trent, quien cuenta la trágica historia sobre cómo terminó en medio de la nada, rodeado de nieve, en plena Navidad. Y sí, como es debido, la historia (dividida en varias partes) es sumamente tensa.

Wyatt Russell

Ya llegando a la tercera temporada de Black Mirror, pudimos ver el episodio “Playtest” con el buen Wyatt Russell como el protagonista de la entrega. Y estuvo buenísimo el capítulo, mostrándonos la historia de un hombre que ha decidido viajar por el mundo sin rumbo fijo tras la muerte de su padre.

En una de sus paradas, se queda sin dinero y tarjetas de crédito, así que debe sacar efectivo de donde pueda. Y así, termina convirtiéndose un sujeto de pruebas de una compañía de videojuegos que de una y otra forma, lo termina torturando.

A Wyatt Russell, antes de Black Mirror, los vimos en la comedia 22 Jump Street entre otras producciones. Y recientemente en el 2021, llegó al universo cinematográfico de Marvel a través de la serie Falcon and the Winter Soldier, donde la trama lo posicionaría como el esperado reemplazo del Capitán América para convertirse luego en el conocido U.S. Agent. Veremos cómo desarrolla el MCU a su personaje más adelante.

Michaela Coel

De unos años para acá, Michaela Coel se ha convertido en una de las actrices más renombradas del panorama del entretenimiento. Y su carrera ha ido en ascenso sin parar.

Nomás para que se den una idea, luego de un par de años de haber comenzado su carrera, ella formó parte del reparto de Star Wars: The Last Jedi. La película puede no ser la mejor de la franquicia, pero ya es un valor agregado bueno para cualquier currículo. Y enseguida, vinieron dos apariciones en Black Mirror, precisamente en los episodios “Nosedive” y “USS Callister”.

Sin embargo, su gran boom se dio en años más recientes con la fascinante serie de HBO May I Destroy You que ella creó, además de su aparición en Black Panther: Wakanda Forever que llega pronto en este 2022.