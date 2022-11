No hablemos tanto del universo Marvel como tal… Si nos enfocamos en toda la franquicia de Spider-Man por sí sola, nos daremos cuenta que hay un montón de proyectos para el cine y la TV que parten de la historia este superhéroe. Ahí tienen la próxima cinta de Madame Web (con Dakota Johnson), Spider-Man: Across the Spider-verse y ahora, debemos sumar una serie a la lista bajo el nombre de Silk: Spider Society.

¿De qué se trata todo esto? Bueno la cosa es que Sony (los dueños absolutos de los derechos de Spidey) y Amazon Studios están trabajando juntos en este nuevo show de acción en vivo, que fue anunciado oficialmente este jueves 17 de noviembre (aunque ya se había revelado la idea hace unos años sin luz verde). Pero la cosa no acaba ahí pues al parecer, hay planes para traer más personajes del universo arácnido a la televisión.

Sony y Amazon preparan varios contenidos arácnidos y el primero será ‘Silk: Spider Society’

Tal como señala Variety, Silk: Spider Society es la primera serie confirmada de lo que serán varios contenidos sobre personajes de Marvel, mismos de los cuales Sony tiene los derechos. El acuerdo de distribución, dicen las fuentes, contempla a Amazon Studios en toda esta onda por varios años de aquí en adelante.

Aunque todavía no hay una fecha de estreno establecida, la idea es que la serie antes mencionada se estrene en Estados Unidos a través del canal MGM+. Mientras, su lanzamiento a nivel internacional se dará en Amazon Prime Video.

Detrás del proyecto se encuentran la showrunner Angela Kang, una de las escritoras de The Walking Dead. Junto a ella, también se encuentran en este proyecto Phil Lord y Christopher Miller, quienes ya tienen recorrido como productores en el universo arácnido gracias a la saga de Spider-Man: Into the Spider-verse (que ya tiene su secuela lista para junio del 2023 y su tercera entrega para marzo del 2024).

Por ahora, no se ha dicho qué otros personajes de Marvel -pertenecientes a Sony- aparecerán en estas series dentro del acuerdo con Amazon, pero Deadline estima que el estudio detrás de Venom y Morbius tiene hasta 900 personajes en su catálogo. Andaremos al tanto sobre lo que se anuncie en el futuro.

¿De qué va la historia de Silk?

Una primera sinopsis dice que Silk: Spider Society sigue las aventuras de “Cindy Moon, una mujer coreano-estadounidense mordida por la misma araña que mordió a Peter Parker. De pronto, ella escapa del encarcelamiento y busca a su familia desaparecida en su camino para convertirse en el superhéroe conocido como Silk”.

En las historietas, el descubrimiento de que hay otra super humana con las mismas habilidades que Spidey, se da en el arco de Original Sin. Se cuenta que Cindy Moon conoció a Ezekiel Sims y a la Spider Society, quienes la encerraron durante años para protegerla de un villano llamado Morlun que buscaba a personas con poderes totémicos (es decir, con habilidades semejantes a las de los animales).

Tiempo después de la supuesta muerte de Morlun, Peter Parker busca a Cindy al enterarse de su existencia y decide liberarla. Por ahí va la historia de Silk/Cindy Moon. Veremos ahora como la trabaja Sony junto a Amazon.

