Chris Pratt y Kali Reis son los protagonistas de Sin piedad (Mercy), un drama distópico y de ciencia ficción en el que la IA está inmersa en la vida de las personas, específicamente en el sistema de justicia. ¿La razón? Las muchas fallas humanas que parten de la corrupción.

Sin piedad es un thriller interesante que aborda una idea que ahora nos resulta aterradora, pero que pronto será realidad: ¿qué sucede si un sistema al que no se le puede comprar y al que no se le puede apelar con emociones, dicta la culpabilidad de personas acusadas?

Con el estreno de Sin piedad en cines en México, platicamos tanto con Pratt como con Reis sobre la forma en la que, quizá, debamos entender la presencia de la IA en nuestras vidas: como un hijo que aprende, para bien o para mal, de nosotros.

¿De qué va ‘Sin piedad’ con Chris Pratt?

Sin piedad tiene como protagonista al detective Chris Raven, quien junto a su compañera Jaq, impulsan la creación de Mercy, una suerte de institución de justicia que tiene como máxima figura a la jueza Maddox, creada por Inteligencia Artificial.

El propósito de Mercy y Maddox, es realizar juicios objetivos a personas acusadas de distintos delitos. El acusado tiene 90 minutos para probar su inocencia con acceso a archivos y los razonamientos de la Inteligencia Artificial, la cual es incorruptible e incapaz de mostrar emociones.

Chris Pratt en ‘Sin piedad’ / Foto: Sony Pictures

Todo bien hasta aquí. La cosa se pone intensa cuando Raven es acusado de asesinar a su esposa y es llevado ante Maddox para demostrar su inocencia… lo cual se ve complicado porque todas las pruebas lo señalan como autor del delito. Sin embargo, con sus cualidades de detective, logrará desentrañar una realidad compleja no sólo de su vida privada, sino de Mercy como un todo.

Sin piedad, como les decíamos, es un thriller que plantea una idea interesante sobre cómo las fallas humanas, de manera invariable, se verían reflejadas en sus creaciones, incluidas las tecnológicas. La IA, advierte, sigue un razonamiento y muchas es incapaz de considerar el libre albedrío de las personas: ya sea para hacer el bien o generar daño.