Después de su presentación en la CinemaCon 2026, por fin tenemos el primer tráiler de Clayface, la nueva película del universo fílmico de DC que pone al centro de su historia a uno de los villanos más interesantes de Batman. Y lo que les podemos adelantar es que hace mucho que un tráiler no nos emocionaba tanto.

No es que otros no hayan elevado nuestras expectativas (cof cof Dune: Part Three), pero el de Clayface es distinto: corto, sin revelar detalles clave, pero con lo suficiente para entender hacia dónde va la historia. Y resulta que esa historia es puro horror corporal.

Así que, para explicar el hype con el tráiler de Clayface, les contamos de qué va la historia, cuáles parecen ser sus referencias, quién está detrás de la película y todo lo demás.

Imagen de ‘Clayface’ / Foto: Warner Bros.

Tráiler de Clayface

El tráiler de Clayface nos lleva de nueva cuenta al universo de DC comandado por James Gunn. Hasta ahora, es la tercera película oficial dentro de esta reconstrucción tras el estreno de Superman en 2025 y la llegada de Supergirl en 2026.

Clayface nos presenta a Matt Hagen, una de las estrellas más grandes de Hollywood: la promesa de la actuación con fama, poder y belleza. Pero todo cambia cuando, tras un ataque, su rostro queda completamente marcado.

Después de ese momento, Matt desaparece para convertirse en algo más: un ente sin identidad ni humanidad, más cercano a un monstruo consumido por la venganza. Acá les dejamos el tráiler de Clayface:

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Lo que más nos emociona

Lo más interesante de esta película es que se acerca más a la narrativa de The Batman de Matt Reeves que al resto de producciones. No sólo por tratarse de uno de los villanos más populares del Caballero Oscuro, sino porque integra elementos de horror corporal en su historia.

El tráiler de Clayface es uno de los más sutiles, pero también de los más reveladores que hemos visto. Es genial. Vemos la transformación del protagonista con secuencias que deforman su boca, su rostro completo, obligándolo a usar vendas, una máscara y luego… algo mucho más perturbador.

Al verlo, se nos vinieron a la mente varias referencias que no siempre pertenecen al horror corporal, y eso lo hace aún más interesante: Eyes Without a Face, Se7en, The Matrix, Blade Runner, Open Your Eyes, La piel que habito y Goodnight Mommy.

Foto: @Clayfacemovie

Quién está detrás de Clayface

James Watkins dirige la película. Si su nombre no les suena, quizá sí recuerdan Eden Lake (2008), una de las cintas más perturbadoras del siglo XXI, muy en la línea de Funny Games de Michael Haneke. También dirigió el episodio “Shut Up and Dance” de Black Mirror (2016).

El guion corre a cargo de Mike Flanagan, uno de los nombres más importantes del terror contemporáneo con títulos como Oculus, Doctor Sleep y series como The Haunting of Hill House, Bly Manor y Midnight Mass. También participa Hossein Amini.

Mike Flanagan es guionista de ‘Clayface’ / Foto: Shutterstock

La fotografía es de Rob Hardy, colaborador frecuente de Alex Garland en proyectos como Ex Machina y Civil War, además de su trabajo en Mission: Impossible – Fallout.

El diseño de producción es de James Price, ganador del Oscar por Poor Things, mientras que la edición corre a cargo de Jon Harris, con créditos en Snatch, The Descent y 28 Years Later.

Foto: @Clayfacemovie

El elenco de Clayface

Tom Rhys Harries toma el protagónico de Clayface. Quizá no lo han visto en roles principales, pero todo apunta a que después de esta película lo veremos en todos lados. El elenco lo completan Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan, Nancy Carroll y Joshua James.

Si algo deja claro Clayface, es que DC está reconstruyendo su universo desde distintos géneros. Apostar por el horror corporal con uno de sus villanos más complejos se siente menos como un riesgo y más como una necesidad para elevar las producciones basadas en cómics.

Foto: @Clayfacemovie

¿Cuándo se estrena Clayface?

Clayface tiene una fecha de estreno programada para el 23 de octubre de 2026, con un estreno internacional para el 21 del mismo mes.