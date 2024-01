Fecha de estreno, trama y lo que sabemos sobre 'Small Things Like These', la nueva película de Cillian Murphy

Lo que necesitas saber: Luego del éxito de 'Oppenheimer', Cillian Murphy volverá con 'Small Things Like These', una película basada en un hecho real impactante.

Si algo tenemos claro es que Cillian Murphy es uno de los protagonistas de la temporada de premios 2024. No por nada, se ha llevado reconocimientos como el Golden Globe por su enorme actuación en Oppenheimer (y va que vuela para el Oscar). Sin embargo, aunque apenas le están cayendo las flores por este papel, él ya está pensando en su próximo proyecto llamado Small Things Like These.

Resulta que luego de su más reciente colaboración con Christopher Nolan, el actor de 47 años ahora vuelve a trabajar con el cineasta Tim Mielants (quien dirigió algunos episodios de Peaky Blinders y ha estado detrás de títulos como Will, The Responder o De Patrick) en un proyecto que definitivamente, saca una vez más a Cillian de su zona de confort.

‘Small Things Like These’ es el nuevo proyecto de Cillian Murphy que cuenta una historia turbia

Lo decimos porque ahora, Cillian Murphy deja un poco las cintas de Hollywood para convertirse en el protagonista de Small Things Like These, una película que además de tener en la producción a nombres como Ben Affleck y Matt Damon, nos contará un drama histórico basado en hechos reales que seguramente los dejará al filo del asiento.

Esta cinta está inspirada en la novela homónima de la autora irlandesa, Claire Keegan, a quien recordarán por escribir Foster, que más tarde adaptaron en la película The Quiet Girl. En el libro revela verdades sobre la Lavanderías de la Magdalena: unos asilos en Irlanda administrados por instituciones católicas desde 1820 hasta 1996, que aparentemente usaban para reformar a ‘mujeres jóvenes caídas’ (o sea, mujeres que perdieron su virginidad antes del matrimonio, que habían sido expulsadas de sus casas o violadas, madres solteras o prostitutas).

Claire Keegan es la autora de ‘Small Things Like These’, libro en el que se basa la nueva película de Cillian Murphy/Foto: Getty Images

Sin embargo, en esos lugares las obligaban a trabajar lavando o cociendo ropa. Pero todo esto era una fachada, ya que escondían cosas muy turbias, pues en 1993, las autoridades encontraron tumbas sin marcar con 155 cadáveres en los terrenos del convento de una de las lavanderías en el norte de Dublín. A partir de ahí, los medios de comunicación descubrieron sus turbulentas operaciones.

En particular, en Small Things Like These, Cillian Murphy interpreta a Bill Furlong, un comerciante de carbón y hombre de familia quien durante la Navidad de 1985 y mientras entrega un pedido en el convento local, hace un descubrimiento que le obliga a afrontar tanto su pasado como los silencios cómplices de un pueblo controlado por la iglesia. De eso más o menos va esta película.

Cillian Murphy protagonizará esta historia que dejó a Irlanda con el ojo cuadrado/Foto: Getty Images

Elenco y fecha de estreno de la película

Además de Cillian Murphy y de acuerdo con Variety, el resto del elenco de esta cinta lo conforman actrices talentosas de Reino Unido e Irlanda como Eileen Walsh, Michelle Fairley y Emily Watson. Así que como verán, pinta que este proyecto nos dejará con la boca abierta contandonos una historia impactante que sacudió por completo a un país.

Por último pero no menos importante, el Festival de Cine de Berlín anunció con bombo y platillo que para su edición 2024, tendrán el estreno mundial de Small Things Like These dentro de su competencia, la cual se llevará a cabo el próximo 15 de febrero. Hasta el momento, esto es todo lo que sabemos sobre la nueva película de Cillian Murphy, pero pinta a que será una película que deberemos seguir este año.

