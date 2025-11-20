Lo que necesitas saber: Esta película es una comedia de aventuras, dirigida por Daniel Chong y que llegará a cines en marzo de 2026.

Una nueva película animada de Disney y Pixar llegará a cines… ‘Hoppers‘, y el tráiler nos muestra la aventura en la que se verá involucrada una persona que transfiere su mente a un castor robot para poder entender a los animales.

Primer adelanto de la nueva película de Pixar // YouTube: @DisneyStudiosLA

Tráiler de ‘Hoppers’

Disney y Pixar publicaron un nuevo tráiler de su próxima película animada ‘Hoppers: Operación Castor‘, una historia que llegará a cines en 5 de marzo de 2026 y que seguramente a más de uno le gustará.

Tras el estreno de Elio, Pixar tiene el reto de convertir esta nueva historia animada en un éxito taquillero. Esta película es una comedia de aventuras y está dirigida por Daniel Chong, aquí te dejamos el tráiler:

¿De que tratará esta nueva película de Disney y Pixar?

Como ya te diste cuenta, en esta nueva entrega animada se nos presenta la aventura de Mabel, amante de los animales y que gracias a la tecnología, puede descubrir los misterios mundo animal.

Una vez que su mente es transferida a un castor robot, nuestra protagonista puede comunicarse con los demás animales (algo así como Avatar).

Durante su misión, deberá decidir si continuar con la investigación o no revelar los secretos de los animales… ¿Qué les parece esta nueva película original?