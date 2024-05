Lizzo y Ozempic: El reciente episodio de 'South Park' sobre la obesidad del que todos están hablando

Lo que necesitas saber: El reciente episodio de 'South Park', 'El Fin de la Obesidad', habla sobre el uso del Ozempic y hace referencia a la cantante Lizzo, aunque no con chistes gordofóbicos ni mucho menos.

“Chicos, mi mayor miedo se ha materializado: Me han hecho una referencia en un episodio de ‘South Park'”, dijo Lizzo en un video reciente que compartió en sus redes sociales y luego de que la conocida serie de televisión lanzara su episodio ‘El fin de la Obesidad’.

Claro que el miedo de la cantante no es tan ilógico: la serie creada por Trey Parker y Matt Stone, es conocida por ser políticamente incorrecta. En ‘South Park’ se han burlado de celebridades y personajes de la política, así que seguro Lizzo (y muchos de nosotros) esperaba burlas gordofóbicas.

South Park es una serie conocida por tener un humor muuuuy negro y ácido. Foto: Paramount+

El nuevo episodio de ‘South Park’ habla sobre el Ozempic

Sorpresivamente, en el episodio ‘El Fin de la Obesidad’, los creadores de South Park hicieron referencia a Lizzo como un medicamento para hacerle frente al uso de otro que ya se convirtió en una especie de droga en Estados Unidos: el Ozempic.

Seguramente ya habían escuchado ese nombre e incluso hace unos meses nosotros les hablamos de este medicamento para la diabetes tipo 2 que muchas (pero en serio, muchas) celebridades comenzaron a usar para perder grandes cantidades de peso de manera rápida.

Foto: CBS News

Un medicamento para diabéticos que ya es conocido como ‘La droga de Hollywood’

Las Kardashian, Kelly Osbourne, Amy Schumer, Drake, Christina Aguilera y Mindy Kaling son algunas de las muchas celebridades que, se rumora, usaron o usan Ozempic para bajar de peso y mantenerse delgadas. Esto gracias al efecto de saciedad y la regulación del azúcar en la sangre que brinda el medicamento.

Medicamentos como Ozempic o Wegovy, tienen una sustancia activa llamada Semaglutida, la cual actúa imitando una hormona llamada péptido-1 que se enfoca en las zonas del cerebro que regulan el apetito, por lo que hacen que la persona sienta menos hambre

Kelly Osbourne es una de las celebridades que ha dicho abiertamente, usó Ozempic para bajar de peso. Foto: Getty Images

Y con la que los creadores de ‘South Park’ critican el sistema de salud estadounidense

Ozempic se ha vuelto tan popular que –además de provocar una escasez que afecta directo a los pacientes con diabetes– ya se le conoce como ‘la droga de Hollywood’. Y aunque no es barata (cuesta más de 4 mil pesos mexicanos por pluma) o hasta puede provocar varios efectos secundarios, eso no ha evitado que muchos se aventuren a probarla.

Pues bueno, como ocurre siempre, la realidad del Ozempic llegó a la ficción con este nuevo episodio de South Park, donde parodian el uso de Ozempic y hacen una crítica al sistema de salud de Estados Unidos, así como los médicos que están recetando dicha sustancia como si fueran aspirinas.

El Ozempic ha tomado mucha popularidad en los últimos meses. Foto: Getty Images

Esta es la trama de ‘End of Obesity’, el nuevo capítulo de ‘South Park’

La trama del capítulo comienza con Eric Cartman conociendo la existencia de Ozempic gracias a su doctor, quien durante una consulta le dice al niño y a su mamá que deben tomar medidas drásticas para que Cartman pueda perder peso.

Eric Cartman anhela conseguir ese medicamento para poder ser delgado y lanzar insultos a personas de Pakistán (país que visitará próximamente) sin el temor de que usen el tema de su sobrepeso y los kilos de más para vengarse de él.

En el nuevo episodio de South Park, todo comienza con Eric Cartman queriendo bajar de peso. Foto: Paramount+

Pero Cartman se da cuenta que el Ozempic es bastante caro (su mamá no puede costearlo) y es un medicamento que no cubre el sistema de salud estadounidense, por lo que ahora sus amigos se darán a la tarea de replicar la fórmula para que Eric pueda cumplir su sueño.

Más allá de hacer una crítica al uso excesivo del Ozempic, al que retratan tal cual como una nueva droga, este episodio de South Park retrata lo complicado que es para muchas personas obtener medicamentos y contar con una cobertura de salud en los Estados Unidos

La serie hace una referencia a la cantante Lizzo y su ideología del ‘Body Positive’

¿Pero dónde entra Lizzo en todo esto? Pues a la cantante se le menciona como un medicamento que está compuesto por el ‘body positive’ y básicamente lo que hace no es suprimir el hambre, sino que te hace sentir bien con tu peso y te provocar no darle importancia a perder peso.

En ‘South Park’, el medicamento “Lizzo” es un tratamiento que se acompaña de escuchar el disco ‘Special’ de la cantante y a comparación del Ozempic, es mucho más barato y hasta seguro, pues entre sus efectos colaterales está el hacer popó por los oídos.

La referencia a Lizzo en ‘South Park’. Foto: Paramount+

Pues retratan el amor propio como un medicamento más barato que el Ozempic

Luego de ver una parte del episodio donde Sharon Marsh aparece en un comercial de ‘Lizzo’ y habla de los beneficios del medicamento, la cantante mencionó que efectivamente ella ha tratado de ser esa especie de remedio en el mundo actual.

“Soy realmente esa perra. Realmente le mostré al mundo cómo amarte a ti mismo y que te importe un carajo, hasta el punto en que estos hombres en Colorado saben quién carajo soy y lo ponen en su caricatura que existe desde hace 25 años”, menciona Lizzo en su video posteado en TikTok.

Lizzo en la Met Gala de 2024. Foto: Getty Images

“Soy realmente esa perra y les muestro a todos cómo no me importa un carajo y seguiré mostrándoles cómo no me importa un carajo”, afirmó la artista de 36 años que hasta se puso a cantar el jingle del comercial del medicamento ‘Lizzo’.

Lizzo efectivamente ha sido una de las cantantes que ha sido estandarte del ‘Body Positive’ en la industria musical. Sin embargo, hace unos meses recibió una denuncia por parte de varias bailarinas de su gira, quienes la acusaron –entre otras cosas– de haber hecho comentarios sobre su peso.

Lizzo negó las acusaciones e incluso lo último que se supo fue que estaba en un proceso judicial del que no se han dado muchos detalles. Eso sí, parece que su legado en el arte de amarte a ti mismo no se ha visto opacado y este reciente episodio de ‘South Park’ lo confirma.

