Trama, tráiler y lo que debes saber sobre 'Spaceman', la nueva película de Adam Sandler

Lo que necesitas saber: Adam Sandler se adentará en una aventura curiosa en 'Spaceman', su nueva película en Netflix. Acá les contamos todos los detalles.

Si algo tenemos claro es que el próximo año se estrenarán un montón de cintas increíbles tanto en cines como en plataformas digitales. Y hablando de los servicios de streaming –específicamente de Netflix–, en 2024 lanzarán proyectos muy interesantes. Uno de ellos es Spaceman, la nueva película de Adam Sandler.

En los últimos años, el actor y comediante ha equilibrado muy bien su carrera, presentándonos cintas que nos han conmovido y sacado varias carcajadas. Hustle, Murder Mystery 2, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah y Leo son solo algunos ejemplos. Sin embargo, Sandler está por lanzar una de las producciones más atractivas que le hemos visto.

Adam Sandler volverá con una nueva película interesante7Foto: Getty Images

La historia de ‘Spaceman’, la película protagonizada por Adam Sandler

Resulta que Adam Sandler es el protagonista de Spaceman, una nueva película de Netflix basada en el libro Spaceman of Bohemia, del escritor Jaroslav Kalfař. Y vaya que desde la historia, esta cinta se ganó por completo nuestra atención, pues

La trama se centra en Jakub Procházka, un astronauta enviado al borde de la galaxia para recolectar un misterioso polvo antiguo. Sin embargo, es en ese recóndito sitio donde descubre que su vida terrenal se hace pedazos. Porque ya saben, estar en el espacio exterior y lejos de casa es un gran momento para “pensar cosas”.

Adam Sandler en ‘Spaceman’/Foto: Netflix

Es por eso que Jakub recurre a la única voz que puede ayudarlo a intentar reconstruirla, la cual da la casualidad que pertenece a una criatura alienígena del principio de los tiempos que acecha en las sombras de su nave. De eso más o menos va Spaceman, un drama de ciencia ficción que la verdad, se escucha muy bien.

El tráiler de la cinta

Para calentar motores, Netflix lanzó un primer tráiler de Spaceman, el cual nos dejó más preguntas que respuestas. Pero, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues en este breve vistazo escuchamos la voz de un extraterrestre (interpretado por Paul Dano) quien le dice al personaje de Adam Sandler que al igual que él, huyo de su planeta.

No alcanzamos a ver a dicho ente, pero luego de mencionar su travesía por la galaxia, la voz se escucha agradecida por encontrar a Jakub. Eso es todo lo que nos mostró el gigante del streaming sobre esta película y si quieren checar con sus propios ojos de lo que hablamos, a continuación les dejamos este mini tráiler.

Elenco y fecha de estreno de ‘Spaceman’

Además de Adam Sandler y Paul Dano, el resto del elenco de Spaceman lo conforman nombres como Carey Mulligan, Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini. Así que como verán, cuentan con nombres muy grandes dentro de Hollywood y otros que quizá no tienen tantos reflectores, pero son increíbles.

En cuanto a la fecha de estreno, Netflix reveló que está película llegará a su catálogo el próximo 1 de marzo y definitivamente, será uno de los lanzamientos que la plataforma presentará para arrancar con todo el 2024. Anótenla en la lista, porque esta cinta dará de qué hablar.

Te puede interesar