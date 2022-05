Nos encontramos en la época más intensa en lo que se refiere a las adaptaciones live-action dentro de la industria del entretenimiento. Cada cierto tiempo se anuncia un nuevo proyecto de este tipo y ahora, es el recordado Speed Racer (o Meteoro como lo conocimos en Latinoamérica) el que recibirá este tratamiento.

Así lo ha anunciado la división televisiva de Apple, quienes trabajan junto a J.J. Abrams y su casa productora Bad Robot en esta nueva versión del conocido personaje japonés. Les contamos qué sabemos por acá.

Foto: vía imdb

‘Meteoro’ (Speed Reacer) tendrá una serie live-action

Seguro varios de ustedes recuerdan esa serie de anime antañísima llamada Mach GO GO GO (su título original) en la que conocimos a Meteoro, un joven piloto de carreras apasionado. De esa serie, también se hizo muy conocida la familia del personaje principal y sobre todo, su emblemático coche de carreras de ensamblaje blanco.

Incluso si no vieron el anime original o las series remake animadas, posiblemente la conozcan ya que se le han hecho referencias en cualquier cantidad de caricaturas y otros medios. Entonces, sí: es una historia de esas que forman parte de la cultura pop sin duda… por eso, no resulta sorprendente -aunque sí interesante- que J.J. Abrams y Apple ya trabajen en una nueva adaptación.

Foto: vía Imdb

Pero como dijimos, esta vez no se trata de una entrega animada y tampoco de una película (como esa olvidable pieza del 2008 que nos trajeron las hermanas Wachowski). Ahora, será una serie live-action y la cosa, al menos, suena interesante.

De acuerdo con Deadline, este show se apegará fielmente al anime de la década de los 60 y tendrá como escritores a Hiram Martinez ( de la serie Snowpiercer) y Ron Fitzgerald (de la serie Westworld). Abrams produce el contenido a través de su compañía Bad Robot junto con Warner Bros Television como parte de un acuerdo que tiene de hace ya un tiempo.

Sin embargo, esto último no quiere decir que la serie live-action de Meteoro aterrizará en alguna plataforma ligada a WarnerDiscovery… no al menos según lo que las fuentes dicen, ya que el proyecto le pertenece a Apple TV como futura distribuidora. Por el momento, no hay más detalles sobre posible elenco, fecha de inicio de producción o de estreno, pero andaremos al tanto.