‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’ se ha posicionado como una de las películas más exitosas del superhéroe arácnido, pues en las taquillas del mundo la segunda parte de la historia de Miles Morales abrió su primer fin de semana con 11.6 millones de dólares.

El éxito de ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’ ha sido evidente y los fans están maravillados con la cinta, tanto que ya esperan con ansias la tercera parte de esta historia que ha sido asombrosa más allá de la pantalla, pues personas de todas las edades se involucraron en este proyecto.

Un adolescente de 14 años participó en ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’. Foto: Sony Pictures

Un adolescente de 14 años trabajó en ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’

Un nombre que ha llamado la atención es el de Preston Mutanga, un adolescente de 14 años originario de Toronto, Canadá, a quien contrataron para para animar una secuencia de LEGO que aparece en ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’. ¡Wow!

Pero la historia de Preston y cómo llegó a ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’ es más increíble de lo que suena. Resulta que este jovencito recreó el tráiler de la cinta con ayuda de sus propios sets de LEGO y algunos conocimientos en animación que aprendió con videos de internet.

Escena de ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’. Foto: Sony Pictures

Obtuvo el trabajo después de recrear un tráiler de ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’ con piezas de LEGO

Preston Mutanga decidió subir el video en cuestión en su cuenta de Twitter a principios de este 2023 y se hizo tan viral que llegó a ojos de Chris Lord y Phil Miller, productores de ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’ que además estuvieron detrás de ‘The Lego Movie’ (2014).

Evidentemente los productores quedaron maravillados por la creatividad de Mutanga, a quien decidieron contratar para animar una de las escenas de LEGO que aparecen en ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’.

Los productores de la película contactaron a Preston Mutanga

En una entrevista con el diario The New York Times, Preston Mutanga indicó que su gusto por la animación comenzó desde muy niño y gracias a un software 3D llamado Blender, el cual su papá le enseñó. “Vi muchos videos de YouTube para aprender ciertas cosas”, indicó.

“Descubrimos que fue un niño de 14 años quien lo hizo y dijimos: ‘Esto se ve increíblemente sofisticado para que lo haya hecho alguien que no es adulto ni profesional”, dijo Phil Miller a The New York Times, contando que incluso grandes animadores del mundo se sorprendieron con la habilidad del adolescente.

Preston Mutanga recreó el tráiler de la película con LEGO. Foto: @FG_Artist (Twitter)

Y recibió retroalimentación en su chamba

Preston Mutanga trabajó desde su casa, en Canadá, y los productores de ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’ estuvieron al tanto de su chamba, pues enviaban comentarios y retroalimentación a este joven que seguramente cumplió el sueño de muchos animadores.

“Una cosa nueva que aprendí definitivamente fue el aspecto de la retroalimentación, como cuánto cambia realmente desde el principio hasta el producto final”, dijo Mutanga a The New York Times al detallar su aprendizaje al animar para ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’.

Fue contratado por los productores de ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’ a sus 14 años. Foto: @FG_Artist (Twitter)

En fin, un caso más del gran alcance y poder que tienen las redes sociales cuando se trata de difundir y encontrar talento. ¿Se imaginan decir que a sus 14 años trabajaron en la que los fans consideran la mejor película de Spider-Man? ¡Wow!