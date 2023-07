La opinión de Stanley Tucci sobre los actores heterosexuales que interpretan personajes gay

Desde ya hace un par de años existe un debate en el mundo de Hollywood sobre si los personajes gay en series y películas deben ser o no interpretados por actores y actrices heterosexuales. Y ahora el actor Stanley Tucci ha dado su opinión al respecto.

Stanley Tucci se ha vuelto famoso por personajes como el del señor Harvey en ‘The Lovely Bones’, pero también por otros bastante conocidos como el de Nigel Kipling en The Devil Wears Prada, donde interpreta al director de arte de la revista RunWay.

Stanley Tucci en ‘The Devil Wears Prada’. Foto: 20th Century Fox.

Stanley Tucci ha interpretado a personajes gay en varias películas

Dicho personaje es gay y no ha sido el único que Stanley Tucci ha interpretado en pantalla. Basta con recordar que en el año 2020 protagonizó la película ‘Supernova’ en donde dio vida a la pareja del personaje de Colin Firth, con quien comienza un viaje cuando le diagnostican demencia.

A pesar de que el actor ha sido elogiado por estas interpretaciones, Tucci entra en el debate sobre si los actores que deberían dejar ese tipo de papeles sobre personajes homosexuales. Algo con lo que el actor no está tan de acuerdo.

Stanley Tucci en ‘Supernova’. Foto: BBC Films

Tucci habló sobre la recepción que sus personajes tienen

El actor estadounidense estuvo en el programa ‘Desert Island Discs’ de BBC Radio 4, donde le preguntaron su opinión sobre si los actores heterosexuales deben interpretar a personajes gay en la pantalla. Algo que él considera está bien siempre y cuando se haga de manera correcta.

“Siempre me siento muy halagado cuando los hombres homosexuales se me acercan y me hablan sobre ‘The Devil Wears Prada’ o hablan sobre Supernova, y dicen: ‘Fue tan hermoso’“, mencionó el actor durante su charla donde aseguró que a menudo los personajes gay no se representan bien en la pantalla.

Foto. Getty Images

El actor considera que los actores heterosexuales sí pueden interpretar a personajes gay

Tucci indicó que no tienen nada de malo tener a personas heterosexuales interpretando papeles de personajes gay, pues “un actor es un actor” y se supone que su chamba es interpretar a personas diferentes. “Simplemente eres. Ese es todo el punto de esto”, afirmó.

Sin duda sus declaraciones darán de qué hablar, pues hace unos años actores como Darren Criss (Glee) o Lucas Gabriel (High School Musical) incluso anunciaron que dejarían de aceptar papeles que no fueran de personajes heterosexuales.

Darren Criss dijo que sólo interpretará personajes heterosexuales. Foto: Fox

Siempre y cuando la interpretación sea correcta para la comunidad gay

El principal argumento es que los actores heterosexuales tienen más papeles para escoger y más oportunidades de interpretar a personajes diferentes en series o películas, por lo que deberían hacerse a un lado y abrir el camino a que actores gay representen personajes con la misma orientación sexual.

Lo cierto es que ambos puntos de vista son válidos en este debate sobre si los actores heterosexuales deberían o no interpretar a personas gay en pantalla. ¿Ustedes qué opinan al respecto?

Foto: Getty Images