¡Icónicos! Checa el antes y después del elenco de 'The Devil Wears Prada'

The Devil Wears Prada (o El diablo viste a la moda en su título para Latinoamérica) se estrenó en el 2006 y podemos decir que es una película que ha resistido la prueba del tiempo. Es de esas cintas geniales que aunque te sepas toda, si te la encuentras por ahí en algún canal o un catálogo de streaming, seguro te la quedas viendo.

Y es justo decir que esta historia, hace que muchos se conecten con ella por un montón de razones: refleja lo estresante y lo que cuesta el éxito profesional en muchos sentidos, nos muestra que los cambios también son necesarios y no son malos del todo, nos enseña que se vale ser susceptible cuando nos sentimos rebasados… En fin, son muchas las razones por las que nos encariñamos tanto con esta peli.

Meryl Streep como Miranda Priestly. Foto: 20th Century Fox.

Además de eso, no podemos dejar pasar lo geniales e icónicos que son todos los personajes, desde la inocente, medio torpe pero inteligente Andy Sachs (Anne Hathaway), hasta la aparentemente desalmada pero emocional Miranda Priestly (Meryl Streep).

Justamente, ahora toca hablar del elenco y meterle un poco de nostalgia al asunto… Aquí les traemos el antes y el después de los protagonistas de The Devil Wears Prada.

Andy Sachs – Anne Hathaway

¿Les ha pasado que llegan a un trabajo nuevo y se sienten intimidados por el entorno? Y la cosa se pone peor cuando se dan cuenta que el jefe es bastante ‘especialito’… Bueno, así es el personaje de Andy Sachs en El diablo viste a la moda, que inició como una aspirante a periodista convertida en asistente de una de las más grandes editoras en jefe del mundo de la moda.

Su desarrollo está bien cool, pues pronto se adapta las demandas de la insoportable Miranda Priestly y empieza a mostrar que aunque la moda no es el mundo que le apasionaba en un principio, tiene potencial para encajar ahí. Aunque bueno, eso le va costando un poco de su propia vida personal y convertirse en algo que quizá no quiere.

Anne Hathaway nos regaló un personaje con el que es fácil empatizar y que es de sus papeles más emblemáticos. Después de eso, la carrera de la actriz la ha llevado a ser una de las caras más reconocidas y queridas de la industria, con papeles en The Dark Knight Rises, Bride Wars, Alice In Wonderland, Les Misérables, Love & Other Drugs, Interstellar, Armaggedon Time, la serie WeCrashed y más.

Anne Hathaway como Andy Sachs – La actriz en 2022. Fotos: Getty/20th Century Studios.

Miranda Priestly – Meryl Streep

El horror de cualquier trabajo, pero un ejemplo de lo que es la excelencia y ser la mejor en lo que haces… Para muchos fans, Miranda Priestly evoca eso, aunque también es (como lo dice la encarnación de la película) la encarnación del diablo mismo. Es esa jefa ultra exigente, aparentemente poco empática y que piensa que no tienes una vida más allá del trabajo. Eso sí, en el fondo –muuuy en el fondo–, es una buena persona.

Y bueno, qué podemos decir de la magnífica Meryl Streep. Ya era una superestrella legendaria cuando hizo The Devil Wears Prada y después de la cinta, ha seguido alimentando su legado apareciendo en Mamma Mia!, The Post, Little Women, The Iron Lady, Let Them All Talk, Don’t Look Up… imposible enlistar todos los éxitos que tiene en su haber.

Meryl Streep como Miranda Priestly – La actriz en 2022. Fotos: Getty/20th Century Studios

Emily Charlton – Emily Blunt

Algo genial de El diablo viste a la moda (o The Devil Wears Prada, como gusten llamarle) es que los personajes que son ‘secundarios’, también son inolvidables. Y Emily Charlton es uno de esos.

Era increíble verla como una apasionada de su trabajo, pero al mismo tiempo sintiéndose nefasteada a niveles impredecibles, algo que se nota en la escena donde está en su computadora al borde del colapso repitiéndose a sí misma “i love my job, i love muy job…”. Su actitud de enseñar a regañadientes a Andy cuando entra a la revista, era horrible pero se entendía por la presión bajo la que vivía. Y cuando su sueño de ir a la Semana de la Moda en París se ve frustrada, es inevitable no sentir feo por ella. Personajazo.

Emily Blunt eventualmente siguió triunfando en otras cintas como Edge Of Tomorrow, The Young Victoria, Sicario, The Girl on the Train, A Quiet Place, Jungle Cruise y pronto la veremos en Oppenheimer.

Emily Blunt como Emily Charlton – La actriz en 2022. Fotos: Getty/20th Century Studios

También puedes leer: Anne Hathaway explica por qué no haría una secuela de ‘El diablo viste a la moda’

Nigel – Stanley Tucci

Otro personajazo que parecía ser uno de los tipos mala onda en El diablo viste a la moda, pero terminó siendo un ángel para Andy. Nigel, el director y consumado fashionista colaborador de Miranda, se burlaba y era despectivo con la protagonista, pero se convirtió de a poco en un amigo que sin duda la ayudó a establecerse en el mundo de la revista Runway.

Stanley Tucci es un actorazo que tras esta cinta, hemos visto brillar (ya sea en papeles secundarios o de mayor peso) en Captain America: The First Avenger, The Hunger Games, Easy A, The Lovely Bones, Spotlight, The Children Act y más proyectos.

Stanley Tucci como Nigel – El actor en 2022. Fotos: Getty/20th Century Studios

Christian Thompson – Simon Baker

Justo cuando todo cambia para Andy en su trabajo y en su vida personal, aparece Christian Thompson. Con el papel de galán en The Devil Wears Prada, este escritor se convierte en primera instancia en un fuerte interés romántico para la protagonista…

Luego de pasar una noche con él, Andy no se convence del todo de si ha sido una buena involucrarse por lo que podría significar para su vida profesional y su ética (además de que él no es del todo taaan bueno como uno pensaría).

Simon Baker, quien fue el encargado de interpretar al personaje, ha hecho una carrera desde entonces en la que su papel más destacado fue como el protagonista de la serie The Mentalist. Y más allá de eso, ha aparecido en algunas películas australianas (es originario de ese país) como Breath y High Ground.

Simon Baker como Christian Thompson – El actor en 2022. Fotos: Getty/20th Century Studios

Nate Cooper – Adrian Grenier

Si uno ve la película por primera vez, es fácil pensar en que Miranda Priestly es la villana de la historia… pero no. Para una buena parte de los fans, Nate, el novio de Andy al inicio de la película, es el verdadero antagonista. Sobre todo porque no la apoya en sus proyectos, parece condicionarla a lo que él quiere para su carrera como chef y otras cosillas.

Tras hacerla de Nate, Adrian Grenier siguió con su éxito en la serie Entourage hasta el 2011, de la cual después hubo una película en el 2015. Después de eso, ha hecho varias películas y apariciones en shows de TV, pero nada especialmente de gran relevancia en la industria del entretenimiento.

Adrian Grenier como Nate – El actor en 2021. Fotos: Getty/20th Century Studios

Serena – Gisele Bündchen

Aunque no es un personaje que tenga mucha presencia en pantalla, la secretaria Serena llamó la atención por ser interpretada por una de las modelos más mediáticas e importantes de la industria del nuevo milenio: Gisele Bündchen.

En el mismo año en que se estrenó The Devil Wears Prada, la modelo brasileña tuvo una aparición en la comedia Taxi junto Queen Latifah y Jimmy Fallon. Después de eso, solo ha aparecido en documentales (evidentemente como ella misma).

Gisele Bündchen como Serena – La modelo en 2022. Fotos: Instagram/20th Century Studios