Se nos acaba el 2022 y la verdad es que la cuarta temporada de Stranger Things (divida en dos parte) seguro se colará entre las series más destacadas del año. Muy épico todo rumbo a la última tanda episodios de la serie, que esperemos no se tarden tanto en lanzar, dicho sea de paso.

Pero bueno, en lo que esperamos el desenlace de uno de los shows más importantes de la historia de Netflix, los escritores del programa han aprovechado el tiempo para dar una que otra revelación interesante sobre lo que tenían planeado en temporadas pasadas… Y en ese sentido, las historias de Eleven y Will Byers iban a ser un poquito más trágicas de lo que finalmente vimos en pantalla.

Elenco de Stranger Things. Foto: Netflix.

Eleven iba a matar a su mamá en la segunda temporada de ‘Stranger Things’

Así como lo acaban de leer, pero vamos por partes. Nomás para refrescarles la memoria, ¿recuerdan el viaje de Eleven en la segunda temporada de Stranger Things? Sí, cuando se escapa de la cabaña de Hopper y emprende un viaje para buscar a su verdadera madre, Terry Ives. Y ahí es cuando nos damos cuenta del desafortunado destino que el Dr Brenner propició para la mamá de la protagonista.

Se nos muestra que la mujer, en su lucha por no permitir que Brenner y su gente experimentaran con su bebé (es decir, Eleven) intenta rescatarla, pero pues nomás no puede. Lo que siguiente que sabemos es que también fue torturada, razón por la que en la línea de tiempo presente está en estado catatónico, repitiendo palabras aparentemente sin sentido. Luego, nos enteramos que esas palabras en realidad sí tenían un significado (y no se los diremos porque seguramente hay quienes todavía no ven la serie, jeje).

Terry en su encuentro con Eleven. Foto: Netflix.

Cuando Eleven se entera de su pasado, se va de la casa donde está su madre para buscar a otra joven que también fue pieza de experimentación. Después, ya no sabemos más sobre Terry (dejando esa trama olvidada para mala fortuna nuestra).

Bueno, pues en un reciente tuit desde la cuenta oficial de los escritores de Stranger Things, llamada ‘stranger writers’, se reveló que tenían planeado que Eleven asesinara a su mamá. Pero tranquilos, no iba a ser una muerte acá, llena de brutalidad o mala leche… Según esto, sería como una manera de tener piedad por ella dado el estado de salud mental en el que se encontraba su mamá.

“Mierd@s locas que casi suceden #2: En la temporada 2, Eleven iba a matar por piedad a su madre“, escribieron en ese tuitazo. ¿Se imaginan lo que hubiera sido ese momento? OLV.

Tuit de Stranger Writers. Foto: Captura de Twitter.

Will poseído iba a asesinar a un querido personaje en la 2da temporada

Ya que hablamos de la segunda temporada de Stranger Things, ¿recuerdan a ese noble personaje llamado Bob Newby? Sí, el señor que salía con Joyce y que era pura buena onda con Will y que desafortunadamente tuvo una muerte brutal al ser devorado por un demo-perro.

Bueno, pues según lo que dijeron los escritores de la serie en otro tuit de hace unos días, la muerte de Bob iba a ser a manos del propio Will mientras estaba poseído por el Mind Flayer.

Qué momentos hubieran sido esos, ¿no? Además, cómo hubieran cambiado la personalidad de los personajes.

Tuit de Stranger Writers. Foto: Captura de Twitter.