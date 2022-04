“La misma pesadilla”: Aquí el nuevo adelanto de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Falta relativamente poco para que por fin veamos Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero la verdad es que ya tenemos la expectativa a tope. Luego del exitazo que significó Spider-Man: No Way Home con toda la onda del multiverso, la nueva entrega de Marvel Studios nos pondrá de frente a todo tipo de amenazas y peligros inimaginables.

Sabemos que andan demasiado emocionados (como nosotros) con el estreno de esta cinta. Y bueno, la gente de Kevin Feige sí que lo tiene en mente, así que este 6 de abril compartieron un nuevo teaser titulado ‘Dream’ que nos ofrece un vistazo más detallado de la historia,,, con todo y dos personajes de WandaVision que siempre sí aparecerán.

Aquí el nuevo teaser de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Bueno, Marvel nomás nos anda emocionando y los entendemos: ya nos URGE que se estrene Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Con un tráiler oficial lanzado hace poco más de un mes y uno que otro adelanto breve, ya vimos más o menos por dónde se encamina la trama de la cinta… y lo mejor de todo es que seguro quedan muchas cosas más por descubrir.

En ese sentido, sin duda la aparición de Wanda Maximoff -ya convertida totalmente en la Bruja Escarlata- será un detonante importante de todo lo que veremos respecto al multiverso y en el nuevo teaser liberado este miércoles, se nos vuelve a dar una muestra del dolor que la sigue abordando tras los sucesos de WandaVision.

“He estado soñando la misma cosa todas las noches”, dice Dr. Strange mientras vemos imaginar al maestro de las artes místicas la boda de Christine Palmer, su colega en la primera película e interés romántico. Por supuesto, parece que ella contraerá matrimonio con alguien más y el hechicero, que sigue guardando sentimientos por ella, de alguna manera se muestra un tanto arrepentido por renunciar a su vida junto a ella.

Pero eso no es todo. De inmediato, Wanda le responde y suelta algunas lágrimas mientras dice que “cada mañana la misma pesadilla” y vemos que sigue lidiando con la pesadumbre de haber perdido a sus dos hijos (creados a través de su propia magia) al final de la serie que protagonizó en 2021.

Luego vienen todas las escenas de acción, con breves apariciones del nuevo personaje llamado América Chávez, las referencias a una realidad zombie y el enfrentamiento que Stephen Strange tendrá con su contraparte oscura conocida como el Strange Supreme. Aquí les dejamos el teaser para que se emocionen con todo. Recuerden que la película se estrena el próximo 6 de mayo.

¿Se vienen cameos importantes?

Una de las sorpresas que todos esperan en Doctor Strange in the Multiverse of Madness es la aparición de algunos rostro conocidos de viejas películas de Marvel.Por ahí, se habla de que quizá Tobey Maguire podría aparecer nuevamente tras su participación en Spider-Man: No Way Home, lo cual no ha sido confirmado obviamente.

Sin embargo, los rumores del proyecto se leen más ambiciosos pues se habla de que incluso aparecerían brevemente Los 4 Fantásticos, Ghost Rider, Daredevil, el Hulk de Eric Bana, un Iron Man en su versión ‘superior’, entre otros. Desde luego, hay que aclarar que solo se trata de rumores y en suma de todo, quizá el que más ruido ha hecho es el de la aparición de Patrick Stewart como Charles Xavier.

Aunque el actor lo negó tras las especulaciones del lanzamiento del primer tráiler, posteriormente habría confirmado su participación en la nueva película de Marvel Studios durante una reciente entrevista para el canal de YouTube Jake’s Takes. Pero bueno, eso solo lo podremos averiguar realmente hasta el estreno de la película. ¡Qué emoción!