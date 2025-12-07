Lo que necesitas saber: Homelander de vuelta y la reunión de Butcher con el equipo en el tráiler de la temporada 5 (y última) de The Boys

“Entonces, ¿qué dicen? ¿Una última vez?”, dice Butcher frente a Starlight, Mother’s Milk, Frenchie, Kimiko y por supuesto, Hughie. Una última batalla, preparándonos para el estreno de la temporada 5 de The Boys.

Butcher de regreso para la temporada 5 de The Boys // Foto: Captura de Pantalla Prime Video

La serie —que se estrenó en 2019— nos ha cautivado durante años con su perspectiva del mundo de los superhéroes, pero esta vez parece que es en serio: llegan a su última temporada con el tráiler recién liberado en la CCXP de Brasil.

“Se acerca el juicio final”, saborea Homelander

Sin dar muchos spoilers de lo que se avecina en la serie, el tráiler —de poco menos de dos minutos— nos presentar una última batalla masiva para la temporada 5 de The Boys.

En las escenas podemos ver que The Boys —el equipo, no la serie— está de regreso para completar el trabajo. Butcher les recuerda a todos: “aunque tenga que arrastrar sus (…) cadáveres hasta la meta, llegaremos hasta el final. No importa el costo”.

Todo sobre el regreso de The Boys en la temporada 5 y última // Foto: Captura de Pantalla Prime Video

Escenas de casi todos los personajes de la serie, los que quedan vivos, nos pintan una batalla final épica que —según algunas filtraciones— se tardaron dos semanas en filmar y serán más de 10 minutos de acción continua.

Por supuesto, también tenemos el regreso de Homelander a nuestras pantallas.

Amamos odiarlo y por supuesto, interpretado por Anthony Starr, nos da una pequeño adelanto de lo que veremos en la serie. “Se acerca el juicio final”, dice mientras ve el cuerpo congelado de Soldier Boy o se agarra a moquetazos en el lodo.

Pero bueno, mejor véanlo ustedes. Acá arriba les dejamos el tráiler de la temporada 5 (y última) de The Boys

Fecha de estreno de la temporada 5 de The Boys

Sin darnos tantos spoilers de la trama, en la CCXP de Brasil pudimos saber que la temporada 5 de The Boys se va a estrenar en Prime Video el próximo 8 de abril de 2026.