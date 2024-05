Lo que necesitas saber: La actriz Nava Mau habló de una escena eliminada en 'Bebé Reno' que respondería lo que pasó con Teri después de terminar con Donny. Algo que los fans definitivamente hubiéramos querido ver.

‘Bebé Reno’ de Netflix es la serie del momento. La historia escrita y protagonizada por el comediante Richard Gadd, ha conseguido mover nuestras fibras más sensibles al relatar su historia de abuso y las consecuencias psicológicas que esto le provocó.

Como ya les contamos, en la trama (que además está basada en la historia real de Gadd), Richard interpreta al personaje de Donny Dunn, un barista y comediante escocés que se vuelve víctima de acoso por parte de Martha, una mujer de 42 años.

Gadd es el showrunner, protagonista y escritor de ‘Bebé Reno’ / Foto: Netflix

Muchos se quedaron confundidos con el final de Teri en ‘Bebé Reno’

Aunque Donny es el protagonista de la inquietante historia, es verdad que los demás personajes en ‘Bebé Reno’ también son esenciales par entender la naturaleza del barista y muchas de las decisiones que toma en su intento de seguir adelante en la vida a pesar de su dolor.

Una de ellas es Teri, una mujer trans –interpretada por la actriz mexicana, Nava Mau–, quien se ganó el cariño de muchos fans por brindar apoyo emocional y seguridad al barista, a quien conoce a través de una app para citas. Aunque claro, la felicidad entre ambos no les dura mucho tiempo.

Donny y Teri en ‘Bebé Reno’. Foto: Netflix

Donny y Teri terminan por la tensión que causa la presencia de Martha

A pesar de que Donny intenta de todo con tal de tener a Teri lejos de Martha, la mujer acosadora eventualmente se entera del noviazgo y comienza a acecharla. La presencia de Martha en la vida de ambos causa tanta tensión que Teri y Donny terminan su relación sentimental.

Si bien no volvemos a saber del personaje de Teri, en una escena Donny la ve en la calle con otro hombre, lo cual nos dio a entender que ella siguió con su vida después de su noviazgo con el barista. Algo que nos hubiera quedado claro si no hubieran eliminado una escena de Nava Mau.

Nava Mau, quien interpreta a Teri, habló de una escena eliminada en ‘Bebé Reno’. Foto: Netflix

Y una escena eliminada de ‘Bebé Reno’ nos hubiera dado más claves del final de Teri

En una reciente entrevista con la revista GQ, Mau contó que había una escena donde se confirmaba que las cosas entre Teri y Donny habían terminado para bien. Y es que la actriz detalló, su personaje le deja a Danny un mensaje de voz cinco meses después de terminar.

Aunque la actriz no mencionó que decían los mensajes de voz que Teri mandó a Donny, suena a que son de esos mensajes donde las cosas entre dos personas simplemente terminan de la mejor manera y te alegra que tu ex pareja siga adelante.

Donny y Teri terminan y ella sigue con su vida. Foto: Netlix

Aunque Nava Mau está feliz de cómo Teri pudo seguir con su vida

“Eso es lo que me dio tanto consuelo, saber que encontraron paz en su relación”, dijo Nava Mau. “Teri tuvo su final feliz, ¿sabes? Teri encontró un nuevo hombre, no perdió a sus amigos, no perdió su trabajo, no perdió su sonrisa. Ella es buena”, indicó la actriz.

Nava Mau también aseguró que le gustó el final para el personaje de Teri, pues “muy a menudo hemos visto historias de personas trans que terminan destrozadas” y ese no fue el caso de la ex novia de Donny en ‘Bebé Reno’.

Foto: Netflix

Pero la verdad es que con el conocimiento de esta escena, nos hubiera gustado saber lo que Teri le dijo a Donny en esos mensajes que le dejó en el correo de voz. Sobre todo porque los que apoyaron esa relación seguramente también quisieron tener ese cierre. ¿O ustedes qué opinan?

Hablando de ‘Bebé Reno’, sigue la polémica por las especulaciones de la serie

Ya entrados en el tema, muchos seguramente se irán a buscar a la Teri de la vida real (que dicen, al igual que en la serie es una psicóloga, de origen italiano). Sin embargo, les recordamos que muchos de los supuesto involucrados ya salieron a deslindarse de ‘Bebé Reno’ y piden respeto a su privacidad.

Incluso el mismo Richard Gadd ha pedido a los fans que dejen las especulaciones de lado, pues las situaciones y nombres en ‘Bebé Reno’ se cambiaron para proteger identidades y los parecidos con otras personas son mera coincidencia.

