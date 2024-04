Lo que necesitas saber: Luego de 50 años enlatado, Disney+ estrenará el documental de 'Let It Be' de The Beatles en su catálogo. Acá los detalles.

Puede que se hayan separado hace más de cinco décadas y que lamentablemente, dos de sus miembros ya no estén en este plano. Sin embargo, todo lo que se lance de The Beatles sigue noticia y en esta ocasión no es la excepción, pues muy pronto tendremos a la mano el documental de Let It Be.

Fue en 1970 y tras la disolución de los Fab Four que se estrenó esta cinta dirigida por Michael Lindsay-Hogg, la cual se filmó durante las sesiones de Get Back (que más tarde llamaron Let It Be) y pretendía mostrarle al mundo cómo eran los días de trabajo de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en el estudio, mientras componían y grababan lo que se convertiría en en uno de sus últimos trabajos juntos.

Grabación inédita de las sesiones de ‘Let It Be’. Foto: Captura de YouTube

El documental de ‘Let It Be’ nos mostró un lado más oscuro detrás de The Beatles

Sin embargo, el documental de Let It Be dejó a muchos fans con un sabor de boca agridulce, pues lejos de mostrar la magia de The Beatles en el estudio en su esplendor, nos dio un vistazo oscuro a la dinámica de la banda más popular del mundo y evidenció las diferencias que existían entre ellos y que a la larga, los llevó a la separación tan solo unos meses después.

De cualquier manera, esta cinta es vital para entender la historia de los Fab Four, pues tiene momentos brillantes de John, Paul, George y Ringo trabajando que dejan ver la magia que ocurría cuando estaban en sintonía. Pero también incluye el famoso concierto de la azotea del edificio de Apple Corps, el cual se convertiría en el último show del ‘cuarteto de Liverpool’ –como dirían nuestros tíos–.

Póster oficial del documental de ‘Let it Be’/Foto: Getty Images

Luego de 50 años, Disney+ lanzará esta película en su catálogo

Durante varias décadas, el documental de Let It Be se guardó en los archivos de The Beatles (a pesar de que se llevó un premio Oscar a Mejor Banda Sonora en 1970) y solamente estaba disponible de manera ilegal. Sin embargo, después de tanto tiempo esperando un lanzamiento en formato físico, por fin podremos ver desde la comodidad de nuestros sillones esta joyita

Resulta que Disney+ anunció con bombo y platillo que estrenarán una versión restaurada de la cinta de Michael Lindsay-Hogg, siendo la primera vez en 50 años que estará disponible para que le echemos un ojo. Y no solo eso, la casa de Mickey Mouse también anunció que detrás de la restauración estuvo ni más ni menos que Peter Jackson (quien recientemente dirigió el documental The Beatles: Get Back) y su equipo, así que podemos esperar un resultado espectacular.

Al respecto, el propio director de Let It Be, Lindsay-Hogg declaró lo siguiente: “Me sorprendió lo que Peter pudo hacer con ‘Get Back’, utilizando todo el metraje que filmé 50 años antes”. Por su parte, Jackson dijo que estaba contento porque los fans de The Beatles y el público podrán ver este documental que complementa a la perfección lo que hizo con Get Back en 2021.

“Estoy absolutamente emocionado de que la película de Michael, ‘Let It Be’, haya sido restaurada y finalmente se reestrene después de no estar disponible durante décadas. Durante tres partes, mostramos a Michael y a los Beatles filmando un nuevo e innovador documental, y ‘Let It Be’ es ese documental, la película que estrenaron en 1970. Ahora pienso en todo esto como una historia épica, finalmente completado después de cinco décadas. Los dos proyectos se apoyan y mejoran mutuamente: ‘Let It Be’ es el clímax de ‘Get Back’, mientras que ‘Get Back’ proporciona un contexto vital que falta para ‘Let It Be'”.

Fecha de estreno de ‘Let It Be’ de The Beatles en Disney+

Ahora bien, después de esto seguramente se deben estar frotando las manos porque el documental de Let It Be por fin estará disponible en la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse. Pero también apostamos lo que quieran a que en este punto se están preguntando a partir de qué fecha podrán checar esta cinta.

Bueno, pues anótenlo en sus calendarios para que no se les pasen, porque esta maravilla de John, Paul, George y Ringo estará disponible dentro del catálogo de Disney+ a partir del 8 de mayo de 2024. Así que no hagan planes, porque lo más probable es que quieran aventarse un maratón con Let It Be y Get Back. ¿Qué tal? ¿Están emocionados con esta noticia? Nosotros muchísimo.

¿Están listos para ver el documental de ‘Let It Be’ de The Beatles en Disney+?/Foto vía X: @disneyplusla

