Recordemos cuando The Beatles trató de adaptar 'El Señor de los Anillos' con Stanley Kubrick

Lo que necesitas saber: Antes de Peter Jackson, The Beatles fueron los primeros que quisieron adaptar 'El Señor de los Anillos' junto a Stanley Kubrick.

Hay proyectos bastante ambiciosos que lamentablemente, por alguna u otra razón, jamás vieron la luz. Y de plano, uno de esos es la adaptación que The Beatles planearon de El Señor de los Anillos en una de sus épocas más experimentales, un proyecto que definitivamente tenía el potencial de ser una de las películas más impresionantes de todos los tiempos.

Además de ser la banda más importante e influyente de su generación, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se convirtieron en verdaderas estrellas de la cultura pop. Tanto así que, aprovechando el fenómeno que eran a nivel mundial, decidieron entrarle al cine, pues fueron los protagonistas de sus propias películas, como A Hard Day’s Night y Help!

The Beatles en el cine/Foto: Getty Images

The Beatles fueron los primeros en intentar adaptar ‘El Señor de los Anillos’ en el cine

Sin embargo, para la llegada de su tercera cinta, Magical Mystery Tour, además de protagonizarla, The Beatles estuvieron involucrados como tal en el proceso creativo del proyecto, ya que los Fab Four escribieron el guion e incluso el propio McCartney dirigió la película. Pero lo que nadie sabía es que tenían una idea enorme que querían llevar a la pantalla grande: adaptar El Señor de los Anillos.

Resulta que en 1968, cuando el cuarteto de Liverpool se aventó aquel complicado retiro de tres meses en la India con el Maharishi Mahesh Yogi (que dio como resultado las tensas sesiones de grabación de The White Album, Denis O’Dell, quien era el productor de películas de Apple Corps, le plantó la idea a la banda de hacer una película basada en la obra de J. R. R. Tolkien.

En 1967, The Beatles comenzó a pensar seriamente en adaptar ‘El Señor de los Anillos’/Foto: Getty Images

El propio Peter Jackson (el cineasta responsable de la épica trilogía de El Señor de los Anillos y El Hobbit) reveló que Paul McCartney le contó que Denis le dio a él, John Lennon y George Harrison tres copias del primer volumen de la saga para que la leyeran en su viaje. Y sorpresivamente, los Fab Four quedaron encantados con esta historia fantástica, especialmente Lennon.

De los demás integrantes de The Beatles, el cantante de “Imagine” fue quien se entusiasmó por completo con la idea de adaptar la historia al cine. Es más, de acuerdo con Variety, el propio John quería interpretar a Gollum, mientras que Paul sería Frodo, George daría vida a Gandalf y Ringo tomaría el papel de Sam… así como lo leen, ¿se imaginan?

Paul McCartney, George Harrison y John Lennon con el Maharishi Mahesh Yogi/Foto: Getty Images

Los Fab Four querían a Stanley Kubrick como director… pero él no estaba tan entusiasmado con la idea

Los planes del cuarteto de Liverpool eran enooormes, pues además de actuar, ellos mismos se harían cargo de la música de la cinta. Pero eso no fue todo, ya que según varias fuentes, John buscó a ni más ni menos que Stanley Kubrick para que dirigiera la versión de The Beatles de El Señor de los Anillos. Sin embargo, no contaban con que la mente maestra de 2001: A Space Odyssey los batearía, pues consideraba que esta historia era “imposible de filmar”.

Esta historia la confirmó Leon Vitali, actor británico considerado como la mano derecha de Kubrick, quien contó lo siguiente: “Es cierto. Vinieron (los Beatles) a la oficina de Stanley para hablar de ello. Pero la idea no llegó muy, muy lejos en absoluto. Fue solo un intercambio de información. Ellos estaban interesados en hacerlo, pero Stanley no lo estaba. Digámoslo de esa manera”.

The Beatles quería que Stanley Kubrick dirigiera su versión de ‘El Señor de los Anillos’/Foto: Getty Images

J. R. R. Tolkien se negó a que The Beatles adaptara su obra

Tras la negativa de Stanley Kubrick, se dice que The Beatles buscaron a otros directores para hacer la primera película de El Señor de los Anillos, incluso consideraron la posibilidad de que Michelangelo Antonioni, David Lean y Richard Lester (quien estuvo al frente de A Hard Day’s Night y Help!) se hicieran cargo de este proyecto. Sin embargo, el propio J. R. R. Tolkien les cortó las alas a la banda de Liverpool.

La cosa para los Fab Four estaba complicada, pues no está claro si en algún punto intentaron adquirir oficialmente los derechos de la obra. Pero en el momento en que se supieron sus planes de adaptar la historia, el editor de Tolkien ya estaba negociando un contrato con United Artists en el que el autor les cedería los derechos para llevar su trama a la pantalla grande.

J. R. R. Tolkien se negó a que The Beatles adaptara su obra/Foto: Getty Images

Sin embargo, la situación no terminó ahí. Se dice y se cuenta que J. R. R. Tolkien se enteró de los planes de The Beatles al mismo tiempo que todo el mundo y eso no le gustó. La secretaria del autor británico, Joy Hill contó en su libro The J.R.R. Tolkien Companion & Guide que escribió un texto para el editor Rayner Unwin, con la opinión de Tolkien sobre el proyecto del cuarteto de Liverpool.

“El profesor Tolkien está cada vez más furioso por esto [refiriéndose a la noticia]… porque parece que los Beatles están anunciando planes en relación con la película. … Está enojado de que los Beatles hayan hecho esto y los detesta de todos modos. … Particularmente … parece tener algo en contra de John Lennon”.

El cuarteto de Liverpool siguieron ligados a ‘El Señor de los Anillos’

Dos semanas después, Unwin le respondió a Tolkien, mostrando sus propias dudas sobre la noticia, ya que no había nada oficial y The Beatles ni siquiera se acercaron al autor o a su gente para discutir un acuerdo. Además, Rayner dudaba de que estuvieran realmente planeando llevar al cine una adaptación de El Señor de los Anillos.

En resumen, todo se quedó en rumores y nunca hubo un verdadero proyecto por parte de la banda británica para llevar a los cines la historia de J. R. R. Tolkien. Después de eso, John, Paul, George y Ringo volvieron al estudio para componer The White Album, mientras que Stanley Kubrick dejó a todos con la boca abierta con 2001: A Space Odyssey.

Finalmente, después de una versión animada que vio la luz en los 70, en 2001, Peter Jackson estrenó la primera película live-action de El Señor de los Anillos y después de eso, vinieron dos partes más que juntas impactaron a todo el mundo. No por nada, es una de las trilogías más importantes y premiadas en la historia del cine, pues por El Retorno del Rey se llevó tres premios Oscar (a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Adaptado).

Sin embargo, la relación de los Fab Four con esta historia no se quedó ahí. En 2021, el propio Jackson dirigió el documental The Beatles: Get Back, la cual nos cuenta a detalle y desde la intimidad (con material completamente inédito) de las sesiones de grabación que dieron como resultado el último disco que lanzó la banda tras su separación: Let It Be.

Paul McCartney, Ringo Starr y Peter Jackson/Fotos: Getty Images

Peter Jackson declaró que antes de siquiera hacerse cargo de la cinta donde los últimos momentos de los Fab Four como grupo, Paul McCartney le confirmó que en efecto, junto a John, George y Ringo, planeó hacer una versión de El Señor de los Anillos. Pero lo mejor que pudieron hacer fue no armar ese proyecto.

“Paul fue muy amable. Me dijo ‘estuvo bien que no hiciéramos nuestra adaptación porque entonces no habrías hecho tú la tuya, y ha sido genial poder ver la tuya’. Le dije: ‘lo que me apena son las canciones; habrías creado unas melodías fantásticas para esto: al fin y al cabo eran los Beatles. Es una pena que nos lo hayamos perdido’”.

Probablemente, los fans de la trilogía de Jackson no conciban la idea de que alguien más adapte las historias de Tolkien en la gran pantalla. Pero, ¿se imaginan lo que hubiera sido una película de El Señor de los Anillos protagonizada por The Beatles con la dirección de Stanley Kubrick? Siempre nos quedaremos con las ganas de ver esta cinta.

