Bill Skarsgård inicia una venganza brutal en el primer tráiler del reboot de 'The Crow'

Lo que necesitas saber: Después de mucha espera, Lionsgate por fin soltó el tráiler oficial del reboot de 'The Crow' con Bill Skarsgård. Chécalo por acá.

Definitivamente, este 2024 inició con grandes estrenos de películas que nos han dejado al filo del asiento. Sin embargo, en los próximos meses llegarán a la pantalla grande un montón de cintas a las que les traemos ganas y que claro, tienen un montón de expectativas. Entre ellas está el reboot de ni más ni menos que The Crow.

Desde hace un buen rato nos enteramos que Lionsgate estaba trabajando en una nueva versión de la historia basada en la serie limitada de cómics de 1989 homónima de James O’Barr. Y sí, por supuesto que este proyecto causó toda clase de comentarios, pues hubo quienes pegaron el grito del cielo porque la cinta protagonizada por Brandon Lee es un verdadero clásico de culto.

Bill Skarsgård como Eric Draven en el reboot de ‘The Crow’/Foto: Vanity Fair

Sin embargo, poco a poco fueron soltando detalles del reboot de The Crow que hizo que muchos se interesaran en la película –nos incluimos–. Para empezar, se supo que Rupert Sanders (quien ha estado a cargo de producciones como Snow White & the Huntsman y Ghost in the Shell) sería el director, mientras que Bill Skarsgård daría vida a Eric Draven en esta nueva adaptación.

Por si esto no fuera suficiente, más adelante aparecieron las primeras imágenes donde vimos a Bill en el personaje, pero también tuvimos chance de checar a FKA Twigs en esta producción, quien interpretará a Shelly Webster. Pero ahora, después de mucha espera, por fin lanzaron el tráiler oficial de esta cinta y vaya que no estamos preparado para lo que se viene.

FKA Twigs y Bill Skarsgård en el tráiler de ‘The Crow’/Foto: Lionsgate

Ya tenemos el primer tráiler del reboot de ‘The Crow’

Para que se den una idea de cómo está la cosa, en el primer adelanto conocemos un poco más de la historia de Eric Draven y Shelly Webster, dos personas muy peculiares que por azares del destino, terminan enamorados. Sin embargo, justo cuando están a punto de casarse, Shelly es brutalmente asesinada frente a los ojos de Eric.

La cosa no para ahí, pues los demonios de Shelly (interpretados por Danny Huston) alcanzan a Eric y también lo matan. Atrapado en un estado de limbo entre los vivos y los muertos, y al ritmo de “Take What You Want” (la rola de Ozzy Osbourne con Post Malone), nuestro protagonista se propone vengar sus muertes, recorriendo la delgada línea entre el mundo normal y el sobrenatural.

Bill Skarsgård como Eric Draven en el reboot de ‘The Crow’/Foto: Lionsgate

Además de Bill Skarsgård, FKA Twigs y Danny Huston, el resto del elenco lo completan nombres como Isabella Wei, Laura Birn, Sami Bouajila y Jordan Bolger (los cuales todavía no está claro qué personajes van a interpretar en la película). Así que como verán, nos espera una historia llena de acción, venganza, violencia y drama que promete dejarnos con la boca abierta.

Por el momento no hay una fecha oficial de estreno para el reboot de The Crow en México y Latinoamérica, aunque se sabe que la película llegará a los cines de Estados Unidos y otras partes del mundo a partir del 7 de junio, pero es seguro que la veremos en verano de 2024. Y mientras esperamos a que confirmen el día exacto en que lanzarán esta cinta en nuestro país, a continuación les dejamos el tráiler oficial.

