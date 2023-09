Checa el impresionante tráiler oficial de 'The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes'

No cabe duda que el 2023 lo recordaremos como un año lleno de grandes estrenos, pues en todos estos meses han llegado a la pantalla grande un montón de películas que nos dejaron al filo del asiento. Sin embargo, también vienen en camino proyectos basados en producciones exitosas que nos emocionan muchísimo, como el caso de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes.

Desde hace un buen rato les contamos que Lionsgate reviviría una de las franquicias más importantes que han tenido: Los juegos del hambre. Solo que en esta ocasión, en lugar de volver a ver una aventura de Katniss Everdeen, ahora seguiremos la historia de ni más ni menos que Coriolanus Snow (Presidente Snow para los cuates), antes de tener todo el poder y terminar como. el mero mero de Panem.

Logo de ‘The Hunger Games The Ballad of Songbirds & Snakes’. Foto: Lionsgate.

Las cosas se pusieron tensas en el tráiler oficial de ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes’

Poco a poco han soltado detalles de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, como las primeras imágenes e incluso un teaser que aumentó nuestro hype y el de los fanáticos de esta saga. Sin embargo, después de mucha espera, por fin estrenaron el tráiler oficial de la película y debemos decirles que no están listos para lo que se viene.

En este nuevo adelanto nos muestran a un joven Snow (Tom Blyth) convencido de que Los juegos del hambre son una forma de castigar a los distritos de Panem, pues ver a todas estas personas matándose entre sí es un simple entretenimiento para la clase privilegiada de la que alguna vez formó parte su familia.

Tom Blyth y Viola Davis en ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes’/Foto: Lionsgate

Pero en medio de esto, llega a su vida Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), la tributo del Distrito 12 de quien se convertirá en su mentor y con la que tendrá una conexión especial. Tanto así que le hará cuestionarse todo alrededor de este show sangriento, aunque parece que Snow tiene muy claras sus ambiciones políticas y al final las mostrará en este espectáculo.

Además de Blyth y Zegler, el elenco de esta película lo completan nombres muy interesantes, como Viola Davis, Peter Dinklage, Hunter Schafer y Jason Schwartzman. Y definitivamente, aunque seas un mega fanático o no de la franquicia, parece que ésta será una de las películas imperdibles para el cierre del 2023, sobre todo para aquellos que buscan una trama llena de acción y drama.

Peter Dinklage interpreta a Casca Highbottom, el cocreador de Los juegos del hambre/Foto: Lionsgate

Recuerden que The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, la precuela de Los juegos del hambre se estrenará en las salas de cine en México el próximo 16 de noviembre. Pero mientras esperamos a que llegue esta emocionante historia y para calentar motores, a continuación chequen el impresionante tráiler oficial.

