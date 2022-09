Ya nos estamos encaminando hacia el 2023 y ya hay varios estrenos que tenemos en el radar que nos emocionan bastante. Uno de ellos, por supuesto es la adaptación televisiva de The Last Of Us que está preparando HBO, que pinta para ser algo épico.

¿También andan ansiosos por lo que veremos en pantalla con Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie respectivamente? Entonces, agárrense que tenemos un nuevo teaser oficial que nos da más detalles de esta entrega.

Logo de la serie. Foto: HBO.

Aquí el nuevo avance de ‘The Last Of Us’

Vamos empezando la semana y justo en este 26 de septiembre, en el mero The Last Of Us Day, tenemos un nuevo tráiler de la serie que llegará el año entrante a las señales de HBO.

Y es que no es una fecha cualquiera la que se ha escogido para liberar este nuevo avance. Los más fans de la franquicia ya lo sabrán, pero para quienes no, les explicamos. En la historia del videojuego, el día 26/09 es la fecha en que se registró el Outbreak Day, ese decir, el momento en que se propagó la infección conocida como Cordyceps. Así que no había manera de que se mostrara un adelanto más que no fuera en este preciso día.

Bella Ramsey como Ellie. Foto: HBO.

En el nuevo tráiler de The Last Of Us, podemos ver cómo la propagación de este virus ha llevado a la ruina la ciudad donde Joel (Pedro Pascal) habita. El paisaje post apocalíptico es completamente desolador… y así es como comienza el viaje de nuestro protagonista junto a la joven Ellie (Bella Ramsey).

Sobreviviendo al caos y encontrándose tanto con algunos aliados como con potenciales enemigos, Joel deberá aferrarse a esta misión para mantener a Ellie a salvo ya que ella es la llave de la inmunidad a la Cordyceps.

La serie se estrenará en algún momento del 2023, pues aún no se ha revelado la fecha exacta de su lanzamiento. Aquí les dejamos el avance.