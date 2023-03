Después de varias semanas dejándonos al filo del asiento, por fin llegó el octavo episodio de The Last of Us y estamos seguros que una vez más, todos terminaron con la boca abierta. Y es que no es para menos, pues como ya es una costumbre, cada domingo logran que la historia de Joel y Ellie llegue a niveles que jamás creímos ver en la pantalla chica.

A lo largo de todos estos capítulos de The Last of Us (que por cierto, ha sido buenísimos), los personajes de Pedro Pascal y Bella Ramsey se han aventado un viaje movido y emotivo por sobrevivir en un mundo completamente destruído. Pero luego de lo que pasó en el más reciente, cobra más relevancia una de las frases que le dice Joel a Ellie.

Joel y Ellie en la serie de ‘The Last of Us’/ Foto: HBO

El octavo episodio de The Last Of Us fue simplemente brutal

No queremos caer en spoilers, pero acá les contaremos más o menos qué sucedió en el octavo episodio de The Last Of Us. Después de que David (Scott Shepherd), el líder del grupo que captura a Ellie, muestre sus verdaderos (y realmente horribles) colores, ella se ve obligada a hacer algo que no quiere.

Traumatizada y cubierta de sangre por lo que acaba de hacer, Ellie se lanza directo a los brazos de Joel (algo que ya queríamos ver en la serie de The Last of Us). Al principio intenta luchar contra él, pensando que es una de las personas que la capturaron, pero cuando por fin se da cuenta que es él, se desploma en sus brazos.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en ‘The Last of Us’ / Foto: HBO Max

En ese momento, Joel le dice una frase que habla mucho de su carácter y aún más de lo que siente por Ellie: “Mira. Soy yo. Soy yo. No pasa nada. No pasa nada. Está bien, nena. Te tengo. Te tengo”. Y sí, aunque no lo crean, estas palabras tienen un significado muy especial dentro del mundo de The Last of Us.

¿Qué significaron las palabras de Joel a Ellie en este episodio de ‘The Last of Us’?

Esta es la primera vez que Joel se refiere a Ellie como “niña” en la serie de The Last of Us. “Baby girl” (en su idioma original) es en realidad el apodo que el protagonista le puso a su hija, Sarah (Nico Parker), quien como recordarán, fue baleada y asesinada por un oficial de la FEDRA en el primer episodio de esta producción.

En un video publicado ni más ni menos que por HBO Max, el creador de The Last of Us y copresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, que también co-creó la serie junto al director Craig Mazin, explicó el significado de este momento tan impactante.

“En cierto modo Joel la salva, pero más emocionalmente”, dijo Druckmann sobre esta parte del octavo episodio de The Last of Us. “Ella está destrozada y no sabe qué decir. Está cubierta de sangre y le mira a los ojos. Se inclina hacia adelante y la abraza. Y todo lo que él puede decir es algo que no ha dicho en 20 años: ‘bebé’, que es como llamaba a su hija”.

La relación entre Joel y Ellie no siempre ha sido sencilla, pero este momento es increíblemente revelador de lo mucho que ella ha llegado a significar para Joel. Ahora, el personaje de Pascal ya no ve al de Ramsey como una “carga” o una persona molesta No, ahora la ve como parte de su familia y eso será clave para el final de la primera temporada de The Last of Us.