Todos los domingos, en HBO Max, se estrena un nuevo episodio de la increíble adaptación de The Last of Us protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey en los personajes de Joel y Ellie. El sexto episodio de The Last of Us titulado “Kin”, menciona a una de las mujeres más importantes en la historia de la ciencia: Sally Ride.

Ellie y Joel platican de tener una vida normal ante la posibilidad de crear una cura a partir de la sangre de Ellie, quien es inmune a la infección que ha devastado al mundo desde hace 20 años. Mientras Joel le platica sus planes, Ellie dice que le gustaría explorar el espacio.

Y aquí es donde menciona a grandes astronautas como Neil Armstrong y Buzz Aldrin, pero con especial énfasis en Sally Ride. ¿Pero quién fue esta mujer y por qué Ellie en el sexto episodio de The Last of Us dice que ella es su mayor inspiración en caso de que el mundo vuelva a ser “normal”?

Pedro Pascal y Bella Ramsey en ‘The Last of Us’ / Foto: HBO Max

El sexto episodio de The Last of Us

El pasado domingo 19 de febrero, se estrenó en HBO Max el sexto episodio de The Last of Us. La serie retoma el viaje de Joel y Ellie en la búsqueda de Tommy (hermano de Joel), pero lo hace tres meses después de la tragedia sucedida con Henry y Sam.

NO les daremos SPOILERS grandes en este texto, pero sí algo de contexto. Mientras Joel y Ellie atraviesan un bosque en el invierno, prenden una fogata y comienzan a platicar. Ellie le pregunta sobre sus planes a futuro pensando que las Luciérnagas lograrán extraer una cura con su sangre.

Joel dice que le gustaría tener un rancho de ovejas. En cambio, Ellie dice que le gustaría explorar el espacio, pues mientras vivía en cautiverio, lo único que podía hacer es mirar al cielo, y se interesó por el espacio. Leyó todo lo que pudo en la biblioteca, y encontró en Sally Ride su mayor inspiración. Así que por acá les contamos quién es ella.

Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio

Las películas y series han mostrado lo intensa que fue la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS (Rusia), la cual marcó sus pasos con la llamada “carrera espacial” en la que ambos países se propusieron conquistar y dominar la Luna y el espacio.

Decenas de misiones espaciales que fueron exitosas, y otras que quedaron mucho a deber. Pero lo que no podemos negar, es que representó para la humanidad un avance enorme en cuanto a nuestro conocimiento del universo, y de manera más sutil, un cambio en el lugar que ocupaban las mujeres en el mundo de la ciencia.

Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio exterior / Foto: Getty Images

Y aquí es donde mencionamos a Sally Ride. Pero antes de hablar de ella, primero hemos de mencionar el nombre de Valentina Tereshkova, quien en 1963 se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. Valentina tenía 26 años cuando se subió a la nave Vostok-6 y en la que dio 48 vueltas a la Tierra en un lapso de 70 horas.

Algunos datos interesantes de Valentina Tereshkova es que no tuvo una formación académica relacionada con la ciencia y el espacio. De hecho, trabaja en una fábrica textil antes de ser secretaria dentro del Partido Comunista en la URSS. Sin embargo, fue su amor por el paracaidismo, el cual había practicado desde hace años, lo que la llevó para ser seleccionada en el programa Vostok.

¿Y quién fue Sally Ride?

La carrera espacial fue complicada. Los soviéticos, al menos en los primeros años, le llevaron una ventaja enorme a los Estados Unidos, quienes lograron tomar la delantera hasta 1968 cuando llegaron a la Luna con la misión de alunizaje del Apolo 11 comandada por Armstrong. AQUÍ les contamos más.

Pero a Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, le tomó 20 años (tomando como referencia el viaje de Valentina para la URSS) mandar a una mujer al espacio exterior. Fue hasta 1983, que Sally Ride se convirtió en la primera estadounidense en volar al espacio.

Sally Ride, la primera estadounidense en viajar al espacio / Foto: Getty Images

Sally nació en 1951 en California, y estudió Física en la Universidad de Stanford. Mientras era estudiante en 1977, vio un anuncio de la NASA en donde invitaban a mujeres a inscribirse en una programa de astronautas. Por lo que Sally aplicó, quedando seleccionada juno a otras cinco mujeres.

En 18 de junio de 1983, Sally Ride se lanzó al espacio como parte de una misión que colocaba satélites en el espacio. De acuerdo con la NASA, ella era la encargada de manejar el robot que soltaba y colocaba los satélites en el espacio.