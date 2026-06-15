Timothée Chalamet ha estado acaparando titulares durante las últimas semanas. Pero no porque esté promocionando una nueva película o porque haya protagonizado alguna polémica, sino porque se ha convertido en uno de los aficionados más visibles de los Knicks de Nueva York, quienes finalmente volvieron a conquistar la NBA.

Entre los fans más famosos del equipo están Spike Lee, Mariska Hargitay, Ben Stiller, las hermanas HAIM y Taylor Swift, quienes aparecieron constantemente en los partidos de la recta final de la temporada.

Sin embargo, el título del aficionado más apasionado parece compartirse entre Spike Lee y Timothée Chalamet. La cosa es que el actor dijo que prefería ver a los Knicks campeones antes que ganar un Oscar: “Way rather this than the Oscars! Come on, baby!“.

Timothée Chalamet a inicios de 2025 / Foto: Shutterstock

Los Knicks son campeones

Y parece que el universo escuchó sus deseos. Los Knicks se coronaron campeones de la NBA por primera vez en 53 años. Su último título había llegado en 1973, cuando derrotaron a los Lakers de Los Ángeles.

En este 2026, el equipo neoyorquino venció a los Spurs de San Antonio en una serie final que terminó 4-1. Un triunfo histórico para una de las franquicias más populares de la liga y una celebración largamente esperada por varias generaciones de aficionados en Nueva York. Ya se imaginarán cómo se puso la fiesta.

New York KnIcks campeones de la NBA

¿Y el Oscar para Timothée Chalamet cuándo?

En cuanto al Oscar, Timothée Chalamet tendrá que esperar un poco más para volver a intentarlo.

Su siguiente proyecto es Dune: Part Three, la película que cerrará la trilogía de Denis Villeneuve. A pesar de ser películas impresionantes y súper taquilleras, las primeras dos entregas no encontraron demasiada fortuna en las categorías principales de actuación y dirección dentro de los premios de la Academia.

Así que todo parece indicar que Chalamet romperá su reciente racha de nominaciones consecutivas. Hasta ahora acumula tres menciones al Oscar como Mejor Actor: la primera en 2018 por Call Me by Your Name, la segunda en 2025 por A Complete Unknown y la tercera en 2026 por Marty Supreme.

Timothée Chalamet en Marty Supreme / Foto: A24

Aunque durante los últimos años fue visto como uno de los favoritos de la audiencia, su imagen pública sufrió uno que otro tropiezo que nomás no parecen reducirse.

Primero llegaron las críticas por los comentarios poco afortunados sobre la ópera y el ballet. Más recientemente, la controversia se centró en su participación como imagen de Kalshi, la plataforma de mercados de predicción que ha generado intensos debates en Estados Unidos.

Mientras tanto, Chalamet ya puede presumir algo que muy pocos fans de los Knicks habían logrado ver en su vida: un campeonato de la NBA. En una de esas podría utilizar la plataforma que promueve para ver qué tal le va a ir en su futura carrera por el Oscar.